У нас как раз к Новому году возникло новое правительство и заработало себе и закрутилось с 29 декабря. Напоминаю, что у нас демократия, воля большинства и потому займемся “кирув левивот” קירוב לבבות – “сближением сердец”.

Те, кто не разобрался еще полностью в политических переменах, могут начать с музыки – музыка ведь сближает, так принято считать, особенно если не громко… И сходить (съездить – в Цфат) в среду, 4 января, с 11:00 до 16:00 на мастер-класс музыканта Наора Карми: «Макам в хасидских дворах», посвященного традиционной еврейской музыке хасидских дворов и музыкальных учениях каббалы и хасидизма.

Проходить все это будет в отличном цфатском логове – ну или сквоте – под названием “Белый осел” חאן החמור הלבן, צבי לבנון 5, קרית האומנים. В этом хане часто проходят хорошие концерты, но угадать что и когда играется в “Белом осле” непросто, потому вот сразу информация о следующем концерте – о выступлении джазовой группы “Абу Джош”, лидер которой пианист Иешиягу Леви – кудесник, талантище и потрясающий аранжировщик и композитор. Так вот – его концерт пройдет в “Белом осле” в четверг, 12 января, в 20:00 https://www.facebook.com/events/556475296044507.

Но вернемся к Наору Карми – пионеру этнической музыки в Израиле. Карми играл в группах «Брера ха-тейвит – Естественный отбор», «Бустан Авраам», а также в ансамблях восточной музыки, таких как «Шахарит – Рассвет» и “Йона – Голубь”. Карми также основал группу “הלב והמעיין” (“Сердце и источник”), с которой победил на всемирном конкурсе еврейской музыки в Амстердаме. В последние годы Карми работал музыкальным продюсером проекта “צמאה”«Жажда».

Ссылка для регистрации https://secure.cardcom.solutions/e/zaUhTppGzEWDwyYf9GeDGA

Страница школы восточной музыки “Макамат”, расположенной в Цфате

https://www.facebook.com/maqamat.school/

Сайт – http://maqamatacademy.com/

“Макамат” (именно “макамат”, а не “макам” – это разные понятия) – школа восточной музыки. Далее – перевожу текст с сайта школы. Опять -таки – новый год, и потому новая информация, которая показалась мне интересной, ну хотя бы чтобы начать петь по-новому. Потому и привожу ее здесь вместе с соответствующими ссылками.

“Макамат” – первая школа в мире (слово “первая” – на совести копирайтеров), которая обучает музыкальным традициям Востока в одном месте: классическая персидская музыка, классическая арабская, классическая турецкая, музыка всех колен Израиля и музыка Магриба.

Продолжительность программы обучения: 3 года.

4 дня в неделю

Академический курс предоставляет специализацию по большому количеству стилей и навыков, включая теорию музыки, сольфеджио, аранжировку, композицию, игру в оркестре, хор, музыкальный менеджмент.

Специализация на музыкальных инструментах, таких как: персидский тар, каманча, уд, канун, най, турецкий кларнет, баглама (он же саз), турецкий тамбур, восточный вокал, а также на ударных инструментах дарбука, рик, зарб и даф.

Помимо учебной программы, во время трековых занятий пройдут семинары и мастер-классы мастеров из Израиля и мира.

Все подробности о программе обучения http://maqamatacademy.com/

Страница школы “Макамат” в фейбсуке

https://www.facebook.com/maqamat.school/

Страница музыкального центра “Макамат” в фейсбуке – https://www.facebook.com/maqamat.music.center