Марфа Горвиц, режиссёр спектакля «Квадрат»: почему я должна растворять свою культуру?!

Верхнее фото: Марфа Горвиц @ Наталья Павловская

Спектакль «Квадрат» – одно из самых ожидаемых событий этого театрального сезона. Это личная история о дружбе, о времени, о переменах. Спектакль, который может стать для нас с вами очередной машиной времени.

Ведущая программы «Анонс» на радиостанции РЭКА Таня Барская побеседовала с замечательным режиссером и актрисой Марфой Горвиц об особенностях этой истории.

Горвиц ставила спектакли в Эстонии, Норвегии, Германии, Израиле и России, дважды лауреат премии «Золотая маска».

– Марфа, в одном из ваших интервью, вы говорили, что театр – это трудное счастье. Вы говорили об этом давно, но сейчас театр – тем более трудное счастье для тех, кто работает режиссёром и актёром. Что собой представляет спектакль «Квадрат», когда вы задумали именно эту постановку?

– Я могу рассказать. как я это говорю, от печки, как все начиналось. Апрель 2022го года. Я ещё была в России и попала на спектакль на одном фестивале в Петербурге. Это был спектакль Димы Крестьянкина, очень хорошего режиссёра и моего друга. И этот спектакль назывался «Квадрат». Более того, я смотрела его и этот спектакль глубоко тронул меня. Я не знаю, как у остальных рефлексирующих художников на этот счёт, но почему-то мне показалось, что в момент катастрофы, которая произошла в России, мой мозг меня отсылал сразу в 90-е, желая разбираться и понимать, а где корни всего происходящего сейчас. Потому что всё равно, конечно, мы хоть и уехавшие, но мне кажется, что мы, в общем-то, думаем, как бы это пафосно ни звучало, про судьбу страны исхода. И даже дело не в стране, а дело в русском нашем сознании и нашем менталитете. Мне очень это интересно изучать и понимать, из чего мы состоим, и как мы к этому пришли. В общем, этот спектакль меня просто потряс!

После спектакля я подошла к Диме и спросила: «Как ты думаешь, что если я возьму этот текст и проверю его на прочность: годен ли он для режиссерской интерпретации ? Что если я буду использовать твою Пьесу как самостоятельное произведение, самостоятельную Пьесу для постановки?

И так получилось, что Дима согласился, сказал, что это прекрасная идея, пробуй. И дальше около двух лет у нас был препродакшн, потому что в это время я уехала, и все идеи увезла с собой. В какой-то момент нам с продюсерами показалось, что это было бы даже здорово сделать не там, а здесь, потому что многие уехали. И вопрос этой постановки: а что сталось с этим дружным классом? Знаете, у известного польского режиссёра и художника Тадеуша Кантора был такой спектакль «Наш класс».

– Прекрасный спектакль. Очень непростой, но прекрасный.



– И вот здесь, мне кажется, похожая история, но совсем другая интонация, совсем другая. У нас будет весёленькая, такая, знаете, интонация, пляска на костях, не потому что нам весело, боже упаси, а потому что как в том анекдоте: если веселятся, значит у них больше нечего отнимать. У нас такой жанр будет. Грустить не надо, нужно размышлять и думать, как завещал великий Брехт. Брехт предпочитал такую Форму театра как отстранение. Это помогает думать а не переживать. Думать и принимать не правильные, а верные именно для тебя решения.

– Пацаны, о которых вы говорили, пацаны из нашего прошлого двора играют в этот квадрат, и создается ощущение, что светлого будущего, в которое хочется верить, пока нет.



– Да, всё так и есть. И поэтому они и пытаются вспоминать, и цепляются за то, что было, и для себя обнаруживают, что, в принципе, то, что было, оно и прекрасно. Потому что оно было. То, что будет – неизвестно, то, что есть – не очень приглядно. Но человек так устроен, что каждый хочет, чтобы всё было хорошо. Каждый хочет дружбы, каждый хочет любить, каждый хочет мира. И поэтому они стремятся друг к другу, но они выжили вчетвером из всего класса. И они разные -это важно.

– В аннотации к спектаклю написано: «Атмосфера кабаре-шоу «Аттракцион 90-е». Вполне понятное сочетание, особенно для тех, кто когда-то репатриировался сюда и хорошо знает, что происходит не здесь, что здесь мы тоже знаем. Кроме этого, эта встреча виртуальная – ещё один современный ход для многих.



– Да, совершенно верно. Потому что, когда мы размышляли с командой спектакля, могла ли состояться такая встреча выпускников после 24 февраля 2022 года, то поняли, что скорее всего, нет. То есть, мы её придумываем, как территорию искусства, которая может собрать и сделать то, что невозможно в жизни. Это такая территория сказки и территория мечты. Потому что в жизни очень тяжело, я не знаю, как у вас и у ваших знакомых, но в моей реальности, конечно, есть некое напряжение среди бывших близких, когда очень трудно всем вместе продолжать находить общий язык. И это главная задача, мне кажется, на последние годы – постоянно мучительно искать какой-то словарный запас, который никого не оскорбит, не обидит, не ущемит никакие чувства.

– Кто те парни, которых мы увидим на сцене виртуально, но реально в данном случае?

– Во-первых, это прекрасные и замечательные артисты Это Максим Виторган, это Женя Кулаков, это Семён Штейнберг/ Миша Уманец и Руслан Барабанов. С некоторыми из них мне даже посчастливилось работать в прежней жизни. Например, Руслан – прекраснейший артист, который работал в БДТ, в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Помимо того, что это прекрасные артисты, они играют четырёх разных парней, даже за счёт разницы в возрасте. У нас была такая мысль, что это представители разных дворов, разных десятилетий СССР. То есть, у нас как будто бы у всех один общий двор, один общий корень Советского Союза, из которого был Исход и в 90-е, и сейчас. То есть, идёт изучение, что это за общий двор, общее наше детство и наше наследство. Из чего мы все выросли и вышли? И удастся ли сохранить какую-то общность?

То есть, нашим поколениям, рождённым в поздние 80-е, достались на самом деле очень классные какие-то шальные годы свободной России. Ну или относительно свободной, или нам казалось, что она свободная. В общем, эти годы сформировали нас, мне кажется, и сделали счастливыми. В общем, мы жили в довольно счастливое, но опасное время, которое закончилось. И появилась внутренняя потребность подвести какой-то итог, какой-то рубеж. Кто-то уехал, кто-то остался, мы все пересекаемся теперь в разных местах, конфигурациях, чаще всего в Зуме. Слава интернету, что есть возможность такого общения, пусть виртуального, но тем не менее. И очень хочется понять, что будет с нами дальше, и как она будет существовать, вот эта наша уехавшая, страна на выезде.

– Это так. Огромное количество тех, кто представлял ту страну, из которой вы уехали, Россию, сейчас – в разных странах, иногда даже на разных материках.



– Совершенно верно. В общем, хотелось услышать разные голоса, хотелось услышать отголоски и, вообще-то, в каком-то смысле повеселиться, что мы просто живы. Очень хочется обняться, быть вместе. Когда меня спрашивают или размышляют в моём присутствии о роли художника в мировом каком-то контексте, что вот тот, кто уехал в Германию, должен стать немецким художником, а кто уехал в Америку, должен стать американским, то у меня это вызывает какое-то внутреннее удивление и вопрос: почему я должна растворить свою культуру? И почему-то у меня сразу такая смешная картинка приходит на ум. Вот, например, распалась Римская империя и римляне, которые знают, как делать водопровод, скитаются по миру. Почему они должны забыть, как делать водопровод? Они лучше расскажут всем, как его делать. – Да, хорошая аналогия, интересная. Главное, что всё это, о чем вы думаете, и то, что думают и как будут общаться между собой на сцене, те о ком вы рассказали наши известные актёры, всё это будет действительно уже скоро весной, на которую всегда хочется надеяться.

Показы спектакля «Квадрат» пройдут со 2 по 8 апреля 2025 в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Нетании. Билеты: https://showman.co.il/e/spektacl-kvadrat/

Портреты Марфы Горвиц: Марина Ворожищева, Наталья Павловская

Фотографии предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting