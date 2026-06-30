«Маюмана» отмечает 30-летие новым шоу SELAS

Есть коллективы, которые невозможно спутать ни с кем другим. Достаточно нескольких секунд музыки, одного ритма, одного движения – и становится ясно: на сцене «Маюмана». Уже три десятилетия этот легендарный израильский ансамбль покоряет зрителей по всему миру своим уникальным языком, в котором музыка, танец, театр, юмор и виртуозная перкуссия сливаются в единое захватывающее действо. В год своего 30-летия «Маюмана» представляет новую постановку – SELAS, спектакль, вдохновлённый силами природы и энергией четырёх стихий.

Огонь, вода, воздух и земля становятся главными героями этого необычного представления. Пульс огня, течение воды, дыхание ветра и мощь земли превращаются в ритм, движение и музыку, создавая на сцене завораживающий мир, полный эмоций и энергии. SELAS – это не просто спектакль, а многослойное чувственное путешествие, в котором зритель оказывается внутри непрерывного потока звука, света и движения.

Название спектакля происходит от греческого слова, связанного с энергией света и нарастающей музыки. Создатели постановки говорят о внутреннем свете, который рождает каждое движение и объединяет людей, звуки и стихии в единое целое. В основе шоу – оригинальная музыка, написанная специально для этого проекта, точная хореография, фирменный юмор «Маюманы» и та особая сценическая магия, благодаря которой коллектив уже много лет остаётся одним из самых узнаваемых культурных брендов Израиля.

За тридцать лет существования «Маюмана» превратилась в международный феномен. Основанный в 1996 году коллектив разработал собственный художественный язык, понятный зрителям любой страны и любого возраста. В составе группы работают артисты, которые способны превратить в музыкальный инструмент практически любой предмет и создать из ритма настоящее театральное искусство. Название «Маюмана» происходит от слова «меюманут» – «мастерство», и всем своим творчеством ансамбль не раз доказал, что полностью ему соответствует.

Новая постановка стала для создателей возможностью вернуться к основам и одновременно открыть новую страницу в истории коллектива. По словам автора спектакля Боаза Бермана, работа над SELAS началась с размышлений о том, как обновить узнаваемый стиль «Маюманы», сохранив её уникальную творческую ДНК. Результатом стало масштабное шоу, в котором фирменная взрывная энергетика ансамбля получила новое воплощение.

«Маюмана» не раз доказывала, что искусство способно говорить на универсальном языке ритма и эмоций. SELAS продолжает эту традицию, предлагая зрителям не просто спектакль, а встречу с мощной творческой энергией, которая захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала.

Создатель спектакля, автор оригинальной музыки и художественный руководитель: Боаз Берман. Режиссёры: Вики Барэль, Бен Пери. Соавторы постановки: Эльдар Бушмиц, Барак Фридланд, Гари Вальдман, Юваль Гросс, Лея Мольхо, Майя Бар-Яаков, Ницан Лок, Нафтали Мелех, Рони Аргаман, Рони Шахар, Ротем Хирш.

Сценография: Бамби Фридман. Световое оформление: Нитай Дорон. Художник по костюмам: Шарон Шарвит. Видеодизайн спектакля: Visual Data. Координатор постановки и руководитель репетиций: Майя Бар-Яаков. Изготовление декораций: Bat Sheva Graphic Art Ltd. LED-конструкции: Good Vibes Neon Ltd. Съёмка, режиссура и монтаж видеоклипа: Идо Каган. Фотограф: Ади Орни. Графическая концепция: Ади Барак.

В течение юбилейного 2026 года постановка будет показана на многих сценах по всей стране.

Ближайшие представления SELAS:

3 июля, пятница, 21:00 – театр «Яалом», Рамат-Ган

4 июля, суббота, 21:00 – Центр сценических искусств Беэр-Шевы

10 июля, пятница, 14:00 – Тель-Авивский музей искусств

14 июля, вторник, 20:30 – «Театр Холон»

17 июля, пятница, 21:00 – «Гейхал а-театрон», Кирьят-Моцкин

24 июля, пятница, 14:00 – зал D-one, районный совет Дром а-Шарон

29 июля, среда, 20:30 – «Гейхал а-тарбут», Модиин Маккабим Реут

Дополнительная информация и билеты на сайте «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/mayumana-selas

Фото: Ади Орани

Дизайн: Ади Барак

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