Мазурки Шопена и комментарии Павла Кушнира – благотворительный концерт в Тель-Авиве 25 декабря

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

25 декабря 2024 года в Израиле состоится благотворительный концерт памяти Павла Кушнира в рамках мировой серии благотворительных концертов в честь открытия Фонда и Стипендии имени Павла Кушнира The Pavel Kushnir Memorial Scholarship. Вы увидите выступление представителей трех поколений музыкантов: известной на весь мир пианистки Оксаны Яблонской, выдающегося израильского пианиста Рона Регева и восходящей звезды Адама Хена.

Вместе с ведущими музыкантами Израиля, которые исполнят мазурки Шопена, в концерте примет участие актёр Анатолий Белый и израильский писатель и драматург Рои Хен. Они озвучат комментарии к мазуркам Шопена, которые делал Павел Кушнир в течение своей жизни. Эта уникальная просветительская работа Павла впервые прозвучит со сцены на иврите и русском языках.

Память – самое сильное оружие, которое у нас есть. Надо сделать всё, чтобы имя Павла Кушнира осталось в поколениях.

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27 июля 2024 года в России в следственном изоляторе Биробиджана от пыток и голода погиб Павел Кушнир – еврейский пианист, музыкант и просветитель. В вину ему вменялось размещение антипутинских видеороликов на YouTube. Павел Кушнир умер в знак протеста против войны на Украине в ожидании суда. На его похороны пришло 11 человек.

Ему было всего 39 лет.

Его имя не должно быть забыто. Смерти и забвению можно противопоставить только жизнь и память.

По инициативе продюсеров Романа Либерова и Светланы Доли, а также актёра Анатолия Белого создаётся Фонд и Стипендия имени Павла Кушнира. Это международный проект, призван поддерживать молодых музыкантов из Украины, обучающихся в музыкальных заведениях мира, а также музыкантов, уехавших от диктаторских режимов из России и Белоруссии.

На данный момент есть согласие на вход в Экспертный Совет Фонда от выдающегося пианиста Евгения Кисина, ведутся переговоры с самыми известными музыкантами современности среди которых Марта Аргерих, Александр Мельников, сэр Антонио Паппано и другие.

В рамках открытия проекта в конце декабря будет проведена серия камерных концертов в Лондоне, Амстердаме, Берлине, Париже и Тель-Авиве.

СТИПЕНДИЯ имени ПАВЛА КУШНИРА

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

27 июля 2024 года в следственном изоляторе Биробиджана погиб Павел Кушнир — пианист и просветитель. К тридцати девяти годам Павел окончил музыкальное училище в Тамбове, консерваторию в Москве, послужил солистом в филармониях Екатеринбурга, Курска и Кургана, а в 2023 году стал солистом Биробиджанской областной филармонии. Павел Кушнир сочинил романы «Русская нарезка» и «Ноэль», разобрал все мазурки Шопена в цикле радиопередач «Мазурки по средам», записал цикл прелюдий Рахманинова и завёл полный отчаяния YouTube-канал, где в литературной форме представил четыре ролика о невозможности вторжения в Украину и военных преступлениях России. За высказывания на этом канале с пятью подписчиками Павла Кушнира арестовали, пытали и убили. Об этом нельзя забыть – как невозможно согласиться с такой смертью.

ЧТО МЫ ХОТИМ

Мы – актёры, режиссёры, продюсеры, писатели, художники и музыканты – хотим учредить Стипендию имени Павла Кушнира. Цель Стипендии – помочь студентам из России, Украины и Беларуси обучаться в ведущих музыкальных учебных заведениях мира. Решение о помощи будет приниматься Советом Стипендии, состоящим из выдающихся музыкантов современности: Марты Аргерих, Даниэля Баренбойма, Елены Башкировой, Бориса Бермана, Андрея Борейко, Ефима Бронфмана, Изабеллы Фауст, Юлии Фишер, Соль Габетты, Кирилла Герштейна, Владимира Юровского, Игоря Левита, Алексея Любимова, Миши Майского, Александра Мельникова, Анне-Софи Муттер, Эмманюэля Паю, сэра Антонио Паппано, сэра Саймона Рэттла, сэра Андраша Шиффа, Кати Сканави, Андреаса Штайер* других…

* музыканты, подписавшие открытое письмо пианиста Александра Мельникова в память о Павле Кушнире

ЗАЧЕМ НУЖНА СТИПЕНДИЯ

Поддержка студентов музыкальных учебных заведений – общемировая практика. Редко какие семьи могут позволить себе обучение одарённых детей музыке и их проживание заграницей. Музыкальное сообщество хорошо знакомо с этим препятствием, в мире музыки существует много именных стипендий, инициированных музыкантами и дирижёрами, добившихся широкого признания. Павел Кушнир до такого признания не дожил — да и не стремился к нему. Он служил музыке вне иерархии и Стипендия станет свидетельством этого служения.

КАКАЯ У СТИПЕНДИИ МИССИЯ

По произволу российской диктатуры, введшей военную и политическую цензуру, тысячи невиновных людей оказываются в пыточных условиях российских тюрем. В одной из таких тюрем безнаказанно пытали и убили невиновного музыканта и просветителя Павла Кушнира. Смерти можно противопоставить только жизнь. Варвары думали, что сотрут человека в пыль без следа, а мы говорим, что Павел будет жить долго и переживёт своих мучителей. Стипендия имени Павла Кушнира – это реализация его права на бессмертие в том мире, который был для него первичен: вечно продолжающемся мире музыки.

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

Окажем поддержку первым стипендиатам в течение всего обучения;

проведём «отчётный» концерт стипендиатов в конце академического года; – проведём цикл камерных концертов памяти Павла в разных городах мира; – проведём церемонию вручения Стипендии имени Павла Кушнира в виде театрально-музыкально-литературной постановки;

потрудимся сохранить память о Павле Кушнире другими способами.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Мы постараемся делать всё перечисленное регулярно и ответственно.

ЧЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ ПОМОЧЬ

Прежде всего – спасибо за неравнодушие. Есть два способа оказать нашему делу необходимую помощь. Первый – придать существованию Стипендии имени Павла Кушнира как можно большую публичность. Это могут быть специальные объявления на концертах, указания в анонсах, ссылки на сайт Стипендии или совместные мероприятия (выступления, видеозаписи, публикации).

Второй способ – принять посильное участие в работе Фонда. Это может быть как вхождение в Совет Стипендии (его члены будут рекомендовать учебные заведения и студентов, нуждающихся в поддержке), так и общественное участие – протежирование инициатив Стипендии; налаживание устойчивых связей в мире академической музыки; помощь в развитии специальных и параллельных программ Стипендии; расширение географии её применения. В целом – способствовать тому, чтобы Стипендия жила и вместе с ней жила бы память об убитом в следственном изоляторе Биробиджана пианисте и просветителе Павле Кушнире.

Фото: Анатолий Белый – photo © Алиса Гокоева; Рои Хен – photo © Эрнест Аранов; Оксана Яблонская – фото из домашнего архива; Адам Хен – photo © Рон Орен; Рон Регев – photo © Carlin Ma.