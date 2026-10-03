Октябрь 2026 в Музее израильского искусства Рамат-Гана

Текст и фото — по материалам пресс-релиза



Выставки, встречи с художницами и кураторами, разговоры о литературе, культуре и обществе, фотографический практикум, экскурсии и занятия для разных возрастов — октябрьская программа музея предлагает разнообразные способы встречи с искусством.

«Местное. Мультикультурность в поле израильского искусства» — кластер выставок, главный куратором которых стала главный куратор музея Сари Голан.

Среди выставок

Амира Зиан: «Переселение души». Куратор: Галия Бар-Ор.

«Движение: кибуц в израильском искусстве». Куратор: Янив Шапира.

«Шинель». Куратор: Дина Якерсон.

Тамар Шефер: «Построй свой дом». Куратор: Сари Голан.

Дорон Овед: «Линии соприкосновения» — проект «Стена художницы». Куратор: Карни Барзилай.

Информация о выставках и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/

«Встречаемся в музее»

Серия встреч с художницами, кураторами и женщинами, работающими в разных областях творчества, на которых искусство выходит за пределы стен и переходит в руки, тело и слова.

Встречи проходят по вторникам, в 19:00.

13 октября — Мирав Хейман.

20 октября — Габриэла Виленц.

В дальнейшем в серии примут участие Дорон Овед, Эйнат Лидор, Ноа Раз Меламед и Эльхам Рокни.

Количество мест ограничено.

Стоимость одной встречи — 50 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 40 шекелей.

Стоимость трёх встреч — 135 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 105 шекелей.

Билет включает посещение выставок музея.

Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/ page/26

Подробно от выставках — https://www.israelculture. info/rgm-localmulticultire/

https://www.israelculture. info/%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0% b1%d1%83%d1%86%d0%b5-%d1%80% d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd% d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b2%d0% be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0% b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0% bc-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5/

«Израильская панорама»

Ещё один сезон еженедельных встреч с авторами и представителями интеллектуальной жизни, предлагающий многообразный взгляд на израильскую культуру и общество.

Встречи проходят по понедельникам, в 19:00.

12 октября — Цруя Шалев.

19 октября — Шошка — Зеэв Энгельмайер.

В дальнейшем в серии примут участие Ишай Сарид, Лиад Мудрик, Хаим Беэр, доктор Гай Таль, Ганит Майзлиц-Кассиф, адвокат Авигдор Фельдман, Тамар Караван и Эли Петаль.

Серия проводится в сотрудничестве с отделом израильской культуры муниципалитета Рамат-Гана.

Стоимость отдельного билета — 95 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 50 шекелей.

Абонемент на десять встреч — 600 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 300 шекелей.

Билет включает посещение выставок музея.

Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/ page/34



Занятия в музее

Запись на занятия в музее в самом разгаре — поторопитесь обеспечить себе место.

Информация и запись на занятия на 5787 учебный год, 2026/2027: https://heyzine.com/flip-book/ 626df811e8.html



«За пределами объектива — местный взгляд»

Фотографический практикум на выставках кластера «Местное»: четыре встречи, посвящённые фотографии, под руководством Бецалеля Бен-Хаима.

По пятницам, в 10:00, начиная с 30 октября.

Стоимость серии из четырёх встреч — 200 шекелей.

Доплата к стоимости входного билета составляет всего 10 шекелей.

Включено посещение выставок музея.

Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/ event/8535

Беседы в галерее

16 октября, пятница, 10:30 — беседа на выставке «Шинель» с куратором Диной Якерсон и художницами Рути де Фрис и Софьей Матвеевой.

17 октября, суббота, 10:30 — беседа на выставке Тамар Шефер «Построй свой дом» с куратором Шири Голан и художницами Тамар Шефер и Тамар Лев-Он.

24 октября, суббота, 10:30 — беседа на выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с художницей Габриэлой Виленц.

Участие в беседах включено в стоимость входного билета. Необходима предварительная регистрация.

Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/ page/26

Экскурсии

17 октября, суббота, 10:00 и 11:30 — экскурсии по выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с экскурсоводом из образовательного отдела музея.

23 октября, пятница, 10:00 — экскурсия по комплексу выставок «Локальное. Мультикультурность в поле израильского искусства» с экскурсоводом из образовательного отдела музея.

30 октября, пятница, 10:30 — экскурсия по выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с куратором Янивом Шапирой.

Участие по предварительной регистрации. Доплата к стоимости входного билета составляет всего 10 шекелей.

Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/ סיורים_מודרכים_למבוגרים

Экскурсия в сотрудничестве с «Домом израильского искусства»

12 октября, понедельник, 11:00 — экскурсия по выставке Тамар Шефер «Построй свой дом» с куратором Шири Голан и экскурсия по выставке «Шинель» с куратором Диной Якерсон.

Информация и заказ билетов через «Дом израильского искусства»: https://israeliart.co.il/ event/סיור-במוזיאון-רמת-גן- לאמנות-ישראלית-בד

Дополнительные новости — на сайте музея, в Facebook и Instagram.

Все ссылки музея и его социальных сетей: https://linkin.bio/ ramatganmuseum/

События для всей семьи: https://www.rgma.org.il/Page/% 20family_museum_events

Сайт: https://www.rgma.org.il/

Работы и фотографии, использованные в октябрьской рассылке:

Амира Зиан, «Без названия», 2020. Пигментная печать на бумаге, фрагмент.

Айелет Карми и Мирав Хейман. Кадр из работы «Дни как ночи, ночи как дни», видеоперформанс в сотрудничестве с Самира Сария и Шира Соломонс.

Амира Зиан, «Красное платье», фрагмент, 2016. Пигментная печать на бумаге. Предоставлено художницей.

«Построй свой дом». Фотография экспозиции: Юваль Хай.

«Шинель». Фотография экспозиции: Юваль Хай.

«Движение: кибуц в израильском искусстве». Фотография экспозиции: Даниэль Ханох.

Леон Бакст, эскиз костюма факира, 1911, фрагмент. Собрание Цетлина. Фотография: Ран Эрда.