Октябрь 2026 в Музее израильского искусства Рамат-Гана

Текст и фото — по материалам пресс-релиза
Выставки, встречи с художницами и кураторами, разговоры о литературе, культуре и обществе, фотографический практикум, экскурсии и занятия для разных возрастов — октябрьская программа музея предлагает разнообразные способы встречи с искусством.
«Местное. Мультикультурность в поле израильского искусства» — кластер выставок, главный куратором которых стала главный куратор музея Сари Голан.
Среди выставок
Амира Зиан: «Переселение души». Куратор: Галия Бар-Ор.
«Движение: кибуц в израильском искусстве». Куратор: Янив Шапира.
«Шинель». Куратор: Дина Якерсон.
Тамар Шефер: «Построй свой дом». Куратор: Сари Голан.
Дорон Овед: «Линии соприкосновения» — проект «Стена художницы». Куратор: Карни Барзилай.
Информация о выставках и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/
«Встречаемся в музее»
Серия встреч с художницами, кураторами и женщинами, работающими в разных областях творчества, на которых искусство выходит за пределы стен и переходит в руки, тело и слова.
Встречи проходят по вторникам, в 19:00.
13 октября — Мирав Хейман.
20 октября — Габриэла Виленц.
В дальнейшем в серии примут участие Дорон Овед, Эйнат Лидор, Ноа Раз Меламед и Эльхам Рокни.
Количество мест ограничено.
Стоимость одной встречи — 50 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 40 шекелей.
Стоимость трёх встреч — 135 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 105 шекелей.
Билет включает посещение выставок музея.
Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/
Подробно от выставках — https://www.israelculture.
https://www.israelculture.
«Израильская панорама»
Ещё один сезон еженедельных встреч с авторами и представителями интеллектуальной жизни, предлагающий многообразный взгляд на израильскую культуру и общество.
Встречи проходят по понедельникам, в 19:00.
12 октября — Цруя Шалев.
19 октября — Шошка — Зеэв Энгельмайер.
В дальнейшем в серии примут участие Ишай Сарид, Лиад Мудрик, Хаим Беэр, доктор Гай Таль, Ганит Майзлиц-Кассиф, адвокат Авигдор Фельдман, Тамар Караван и Эли Петаль.
Серия проводится в сотрудничестве с отделом израильской культуры муниципалитета Рамат-Гана.
Стоимость отдельного билета — 95 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 50 шекелей.
Абонемент на десять встреч — 600 шекелей; для жителей Рамат-Гана — 300 шекелей.
Билет включает посещение выставок музея.
Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/
Занятия в музее
Запись на занятия в музее в самом разгаре — поторопитесь обеспечить себе место.
Информация и запись на занятия на 5787 учебный год, 2026/2027: https://heyzine.com/flip-book/
«За пределами объектива — местный взгляд»
Фотографический практикум на выставках кластера «Местное»: четыре встречи, посвящённые фотографии, под руководством Бецалеля Бен-Хаима.
По пятницам, в 10:00, начиная с 30 октября.
Стоимость серии из четырёх встреч — 200 шекелей.
Доплата к стоимости входного билета составляет всего 10 шекелей.
Включено посещение выставок музея.
Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/
Беседы в галерее
16 октября, пятница, 10:30 — беседа на выставке «Шинель» с куратором Диной Якерсон и художницами Рути де Фрис и Софьей Матвеевой.
17 октября, суббота, 10:30 — беседа на выставке Тамар Шефер «Построй свой дом» с куратором Шири Голан и художницами Тамар Шефер и Тамар Лев-Он.
24 октября, суббота, 10:30 — беседа на выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с художницей Габриэлой Виленц.
Участие в беседах включено в стоимость входного билета. Необходима предварительная регистрация.
Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/
Экскурсии
17 октября, суббота, 10:00 и 11:30 — экскурсии по выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с экскурсоводом из образовательного отдела музея.
23 октября, пятница, 10:00 — экскурсия по комплексу выставок «Локальное. Мультикультурность в поле израильского искусства» с экскурсоводом из образовательного отдела музея.
30 октября, пятница, 10:30 — экскурсия по выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с куратором Янивом Шапирой.
Участие по предварительной регистрации. Доплата к стоимости входного билета составляет всего 10 шекелей.
Информация и заказ билетов: https://rgma.smarticket.co.il/
Экскурсия в сотрудничестве с «Домом израильского искусства»
12 октября, понедельник, 11:00 — экскурсия по выставке Тамар Шефер «Построй свой дом» с куратором Шири Голан и экскурсия по выставке «Шинель» с куратором Диной Якерсон.
Информация и заказ билетов через «Дом израильского искусства»: https://israeliart.co.il/
Дополнительные новости — на сайте музея, в Facebook и Instagram.
Все ссылки музея и его социальных сетей: https://linkin.bio/
События для всей семьи: https://www.rgma.org.il/Page/%
Сайт: https://www.rgma.org.il/
Работы и фотографии, использованные в октябрьской рассылке:
Амира Зиан, «Без названия», 2020. Пигментная печать на бумаге, фрагмент.
Айелет Карми и Мирав Хейман. Кадр из работы «Дни как ночи, ночи как дни», видеоперформанс в сотрудничестве с Самира Сария и Шира Соломонс.
Амира Зиан, «Красное платье», фрагмент, 2016. Пигментная печать на бумаге. Предоставлено художницей.
«Построй свой дом». Фотография экспозиции: Юваль Хай.
«Шинель». Фотография экспозиции: Юваль Хай.
«Движение: кибуц в израильском искусстве». Фотография экспозиции: Даниэль Ханох.
Леон Бакст, эскиз костюма факира, 1911, фрагмент. Собрание Цетлина. Фотография: Ран Эрда.