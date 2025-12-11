Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Все фотографии предоставлены пресс-службой музея MUZA – Эрец-Исраэль. Верхнее фото – © Зив Корен



В пятницу 12 декабря в музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве открывается уже 22-я выставка «Местное свидетельство» – главное и крупнейшее ежегодное событие в Израиле, посвященное фоторепортажу и документальной фотографии.

Основательница и ответственный куратор «Местного свидетельства» – Дана Вольфайлер-Лелкин

Куратор «Местного свидетельства 2025»: Илья Ефимович

Выставка «Местное свидетельство» представляет публике уже двадцать второй год подряд социальную и историческую значимость местной фоторепортажной и документальной фотографии, подчеркивая её культурную и художественную жизненную важность. Острая и чуткая работа участвующих фотографов, отражает журналистскую традицию документирования и критического наблюдения.

«Местное свидетельство 2025» проходит под знаком событий, всколыхнувших Израиль и регион: возвращение заложников, война между Израилем и Ираном, военная кампания на севере, протесты ультраортодоксов, жизнь в Самарии и Иудеи Западном берегу и повседневная жизнь на фоне постоянной напряженной ситуации в сфере безопасности.

В этом году на конкурс было подано около 7000 работ от 366 фотографов. Из них на выставке представлены 82 работы – видео, фотографии – как отдельные снимки, таки и фотосерии, созданные 64 фотографами-документалистами: свидетельство уходящего года в Израиле. Кроме того, на выставке представлена видеоработа «Газа» – совместный проект фотографов Израиля и Газы, документирующих жизнь в Газе на протяжении двух лет войны.

В этом году на выставке также представлен проект «Молодая свидетельница» – совместная инициативу конкурса «Местное свидетельство» и Министерства образования. На экспозиции будут представлены работы 22 молодых женщин-фотографов со всей страны.

Дана Вольфайлер-Лелкин, основательница и ответственный куратор «Местного свидетельства»:

«Фотографии, представленные на выставке, свидетельствуют о хрупком существовании в период, когда правительственная ответственность разрушилась, а демократия оказалась под угрозой. В жестокой реальности утрат и телесных и душевных ран, перед лицом попыток исказить истину в политических целях, возникает картина гражданского общества, которое борется за проявление ответственности и берёт судьбу в свои руки».

Илья Ефимович, куратор «Местного свидетельства 2025»:

«Будучи куратором «Местного свидетельства 2025» в период войны, я находился между двумя ролями: независимого фотографа, документирующего тяжелую реальность с личной точки зрения, и куратора, рассматривающего формирующуюся картину действительности через работы коллег-фотографов. В эпоху множества камер, мгновенного распространения изображений и размывания истины, документальная работа фотожурналистов углубляет видение реальности и критический взгляд на нее».

Союз журналистов Израиля вручит в этом году премию «Фотография года» имени фотографа Рои Идана, фотокорреспондента «Едиот Ахронот», убитого 7 октября в кибуце Кфар-Аза.

Премия «Шомрим» будет вручена автору выбранной видеоработы организацией «Шомрим – Центр журналистики и демократии».

Фотография года имени Рои Идана, премия Союза журналистов Израиля

Итай Рон / «Гаарец»

Силуэты ультраортодоксов и солдат в палестинской деревне Кифль Харас. Раз в несколько месяцев в деревне проходит хилула, во время которой тысячи паломников посещают здание, которое по преданию считается могилой Йеошуа бин Нуна. Во время хилулы в деревне вводится комендантский час. Жители вынуждены оставаться в своих домах, а паломники свободно передвигаются по месту, сопровождаемые сотнями военнослужащих и бойцов пограничной полиции.

Кифль Харас, Западный берег, 24 апреля 2025

“Серия года”

Авишай Мохар

Бедуинская община из 150 человек, на протяжении десятилетий жившая в Магъйир ад-Дир к востоку от Рамаллы, была вынуждена покинуть свои дома после угроз со стороны поселенцев, которые основали неподалёку форпост. Во время выселения поселенцы вторглись в населённый пункт, бросали камни и стреляли боевыми патронами в сторону жителей, которые вынуждены были бежать, оставив имущество. Около десяти человек были доставлены в больницу после тяжёлых побоев.

Западный берег, май 2025

Шир Турам / Reuters

В отчаянном призыве освободить её сына Матана Ценгаукера, удерживаемого в Газе, Эйнав Ценгаукер надела чёрную фату во время инсценированной свадебной церемонии на площади Пленных, в которой участвовала девушка Матана, бывшая заложница Илана Грицювски. 13 октября 2025 года, после 738 дней настойчивой общественной борьбы, Эйнав наконец смогла обнять сына, вернувшегося из плена, после подписания первого этапа плана из 20 пунктов президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

Тель-Авив, 17 августа 2025

”

“Спорт”, первое место

Абир Султан / EPA

Тысячи бегунов участвуют в Марафоне Мёртвого моря.

7 февраля 2025

“Общество и община”, первое место

Итай Рон / «Гаарец»

Похороны Дуда Либи, работника подрядной компании, погибшего от взрыва заряда в секторе Газа. Похороны прошли на кладбище в поселении Малахи ха-Шалом, открытом по специальному разрешению в течение суток.

Западный берег, 30 мая 2025

*****

«Местное свидетельство 2025» крупнейшая в Израиле выставка репортажной фотографии

MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив

Открытие: 12 декабря 2025 года

Закрытие: 31 января 2026 года

Адрес: MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, ул. Хаим Левfнон 2, Рамат-Авив, Тель-Авив

Часы работы выставки «Местное свидетельство», расширенные на период выставки:

понедельник: 10:00–16:00

вторник: 10:00–21:00

среда: 10:00–16:00

четверг: 10:00–21:00

пятница: 10:00–14:00

суббота: 10:00–21:00

по воскресеньям музей закрыт

