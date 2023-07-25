Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» пройдут в Негеве

Десятки одаренных молодых пианистов из 17 стран и лучшие в мире преподаватели соберутся с 30 июля по 18 августа в кибуце Сде-Бокер в Негеве. Уже в 32 раз здесь пройдут международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» под музыкальным руководством профессора Эмануэля Красовского и под патронажем пианиста Евгения Кисина.

Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» были основаны Мариной Бондаренко и Эмануэлем Красовским в 1992 году. С 2006-го года они проводятся в колледже им. Бен-Гуриона на юге нашей страны. Мастер-классы быстро приобрели мировую известность и высокую репутацию, ведь в преподавательский состав каждого курса входят лучшие и самые известные педагоги из Израиля и со всего мира.

В этом году в мастер-классах примут участие 73 пианиста из 17 стран: Израиля, Австралии, Боснии и Герцеговины, Китая, Хорватии, Румынии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Южной Кореи, Сербии, Словении, Великобритании, Украины и – впервые – из Литвы.

Самые юные участники – 8-летние близнецы Тамара и Арод Цалюк-Амир из Герцлии, которые будут заниматься в дуэтном классе.

В рамках курсов ежедневно с 09:00 до 13:00 все молодые пианисты будут получать индивидуальные уроки от именитых педагогов. Каждый день в 16:00 проводится мастер-класс одного из преподавателей, а каждый вечер в 20:00 – концерт с участием юных пианистов или специальный концерт с участием преподавателей и приглашенных музыкантов. 11 и 12 августа (в пятницу и субботу) состоится конкурс фортепианных концертов. А в четверг, 17 августа, в 20:30 в зале «Реканати» в Тель-Авивском музее пройдет праздничный заключительный концерт.

Помимо денежного приза, победители конкурса получают приглашение выступить в качестве солистов с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона и Симфоническим оркестром Раананы.

Многие пианисты-выпускники мастер-классов «Тель-Хай» стали лауреатами престижнейших мировых фортепианных конкурсов. Среди них – знаменитый пианист Даниил Трифонов, удостоенный золотых медалей конкурсов Рубинштейна и Чайковского в 2011-м году. Даниил считается самым талантливым молодым пианистом своего поколения и выступает с известнейшими оркестрами мира.

Ярон Кольберг – победитель Кливлендского международного фортепианного конкурса, а в настоящее время – председатель и президент этого конкурса.

Лахав Шани – дирижер и музыкальный руководитель Израильского филармонического оркестра (2019 г.), в прошлом – главный дирижер Роттердамского филармонического оркестра (2018 г.). А в 2026 г. он займет должность главного дирижера Мюнхенской филармонии.

Никита Мандуянтес – обладатель первой премии Кливлендского международного фортепианного конкурса (2016).

Андрей Гугнин и Арсений Тарасевич-Николаев – лауреаты Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия).

Томер Гвирцман – победитель конкурса Young Concert Artist International Auditions (2015)

Суа Ё из Южной Кореи – обладательница премии Пнины Зальцман за выдающиеся достижения в 2016 году, занявшая первое место на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Пекине в 2017 году. А также получившая вторую премию и награду за лучшее исполнение Сонаты Бетховена на Международном конкурсе пианистов в Сеуле 2022 года.

Парк Ён-Мин также завоевала премию Пнины Зальцман и победила в конкурсе фортепианных концертов, а также получила первую премию на Международном конкурсе пианистов им. Джорджи Инеско 2020/2021 в Бухаресте.

Педагог обеих пианисток – профессор Авирам Райхерт, один из преподавателей мастер-классов.

Евгений Йонтов – один из шести финалистов конкурса Артура Рубинштейна в 2017 году. Йонтов получил на этом конкурсе приз за лучшее исполнение камерной музыки и был назван судьями лучшим исполнителем из Израиля.

Ариэль Ланьи – в 2017 году победил в международном фортепианном конкурсе Dudley International, а в 2018 году в конкурсе Grand Prix Animato в Париже. Он является одним из шести пианистов, прошедших квалификацию в финальный этап конкурса Рубинштейна 2022.

Сестры Камовы (фортепианный дуэт) – в 2017 году заняли второе место на Лондонском конкурсе виртуозов – Гран-при в категории камерной музыки.

Чон Чжон Хён – победитель концертного конкурса мастер-классов 2015 года. В 2017 году он получил вторую премию на Гонконгском международном конкурсе пианистов.

Йонг Йюнг Хайон – победитель конкурса «Кончерто» в 2015 году. В 2017 году получил вторую премию на международном конкурсе пианистов в Гонконге.

Йоав Леванон – впервые приехал на мастер-классы «Тель-Хай» в возрасте 12 лет и потом неоднократно на них возвращался; лауреат премии «Молодой талант» королевы Испании доньи Софии в 2019 году. Участник престижного международного фестиваля в Вербье. Недавно он подписал контракт с лейблом классической музыки Warner Classics и компанией по организации гастролей артистов Harrison Parrott, выступает на самых важных сценах мира.

Шай Вознер – был назначен преподавателем факультета фортепиано в Джульярдской школе в Нью-Йорке (2022 г.).

Преподавателями мастер-классов 2023 г. станут лучшие педагоги из Израиля и других стран мира:

Эммануэль Красовский (Израиль) – пианист, профессор Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Музыкальной академии Даниэля Баренбойма и Эдварда Саида в Берлине.

Матти Раекаллио (Финляндия) – пианист и педагог, много лет работал в лучших учебных заведениях мира, а после ухода из Джульярдской школы искусств и Академии Сибелиуса сосредоточился на самостоятельной работе в качестве учителя, судьи и пианиста.

Асаф Зоар (Израиль) – заведующий кафедрой фортепиано Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

Алон Гольдштейн (Израиль/США) – профессор фортепиано в Университете Миссури в Канзасе и самый успешный израильский пианист-солист в мире на сегодняшний день.

Оксана Яблонская (Израиль, США, Россия) – знаменитая пианистка, профессор Иерусалимской музыкальной академии.

Томер Лев (Израиль) – пианист, профессор и бывший ректор Музыкальной академии Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

Джеффри Свон (США) – профессор фортепиано Нью-Йоркского университета и выдающийся артист Университета Северной Аризоны. Обладатель первой премии конкурса имени Дино Чияни, поддерживаемого театром Ла Скала, обладатель золотой медали королевы Елизаветы в Брюсселе.

Норма Фишер (Англия) – профессор фортепиано в Королевском академическом колледже Лондона. Одна из ведущих пианисток и педагогов Великобритании. Она играла со многими величайшими оркестрами мира под управлением ведущих дирижеров и с лучшими камерными музыкантами Европы.

Авирам Райхерт (Израиль/Южная Корея) – профессор фортепиано в Национальном университете Сеула и выдающийся пианист, победитель престижного международного конкурса имени Вана Клиберна в США.

Массимилиано Фератти (Италия) –профессор фортепиано в Консерватории имени Агостино Стеффани в Кастельфранко-Венето и на Международном фортепианном фестивале в Нью-Йорке, обладатель Третьей премии Международного конкурса пианистов имени Рубинштейна.

Йони Фархи (Израиль) – пианист и дирижер, выступает в Израиле и за рубежом.

Денис Бурштейн (Россия) – профессор Академии музыки им. Гнесиных. Выступает в качестве солиста со многими оркестрами мира.

Дрор Земель (Израиль) – преподаватель Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Израильской консерватории в Тель-Авиве; выступает по всему миру как солист и в составе фортепианного дуэта.

Йоси Решеф (Израиль/Берлин) – педагог, концертирующий пианист и дирижер.

Тами Каназава и Юваль Адмони – преподаватели факультета фортепианного дуэта Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете. Победители многих международных дуэтных конкурсов.

Идо Ариэль – аккомпаниатор, педагог по вокалу, дирижер и лектор. Вокальная мастерская.

Вера Вайдман (Израиль) – одна из ведущих скрипачек Израиля. Выступала с известными израильскими оркестрами и дирижерами Израиля. Преподаватель в области камерной музыки.

Йотам Барух (Израиль) – участник фортепианного трио Бен-Хаима. Выступал как солист и камерный музыкант в Израиле в крупнейших залах мира, инструктор гид в области камерной музыки.

Гай Минтус – пианист-виртуоз, исполняющий музыку самых разных стилей. Выпускник международных мастер-классов «Тель-Хай».

Все мероприятия открыты для широкой публики по предварительной записи.

Расписание здесь: https://www.masterclasses.org.il/schedule

Заключительный праздничный гала-концерт состоится 17 августа, в 20:30 в зале «Реканати» Музея искусств в Тель-Авиве.

Дополнительная информация на сайте: https://www.masterclasses.org.il/ и на странице в Facebook.

Отметим, что амута «Международные фортепьянные классы Тель-Хай» и ее исполнительный комитет состоят исключительно из волонтеров.

Председатель: Сара Лахат.

Художественный руководитель: проф. Эмануэль Красовский.

Фотографии: Александр Ханин

Все фотографии предоставлены организаторами мастер-классов «Тель-Хай»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting