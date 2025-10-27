Международный фестиваль камерной музыки возвращается в Эйлат – с 19 по 22 ноября 2025 года

Верхнее фото: Фортепианный дуэт Berlinskaya & Ancelle . Photo – © Ira Polyarnaya

В этом году впервые в истории фестиваля его партнером станет сеть отелей Astral, которая проведет концерты фестиваля в новом комплексе Astral Terminal и в отеле «Малкат Шва».

Художественный руководитель фестиваля – Леонид Розенберг.

19–22 ноября 2025 года | Эйлат | сеть отелей Astral

Международный фестиваль камерной музыки в Эйлате вновь возвращается на сцену, объявляя о продолжении одного из самых значительных и вдохновляющих культурных событий Израиля. С 2005 года фестиваль стал домом для камерной музыки высокого уровня, объединяя исполнителей и слушателей, стирая границы между странами и культурами и создавая неповторимую атмосферу искусства на фоне пейзажей Красного моря.

Наряду с ведущими израильскими музыкантами в Эйлат приедут около 80 исполнителей из Германии, Франции, Литвы, Испании, Нидерландов, Эстонии, Грузии, Канады, Эквадора, Кореи, России и США – они выступят вместе с выдающимися музыкантами Израиля.

В нынешнем фестивале, который впервые проходит в сотрудничестве с сетью Astral, пройдут 15 концертов за четыре дня: камерные программы с участием ведущих солистов из Израиля и со всего мира, масштабные симфонические и хоровые выступления, современное фламенко, джаз, свинг, неожиданные коллаборации и музыкальные эксперименты.

Среди участников этого года – Государственный хор Грузии, фаготист Эяль Стрит, который объединится со своим братом, рэпером Шаананом Стритом, а также с ансамблями ударных и струнных инструментов из Испании и Италии для создания уникальных программ; Камерный оркестр «Восток–Запад», Израильская Камерата Иерусалим, дуэт пианистов из Франции Людмила Берлинская и Артур Ансель, виолончелист Александр Рудин, скрипач Давид Грималь, джазовый пианист Омри Мор, певицы Шира Печорник и Сара Гузи и многие другие.

Фестиваль, возвращающийся после вынужденного, вызванного войной перерыва, представит концерт памяти павших и концерт в честь пианиста Алона Охэля, вернувшегося после двух лет плена. Наряду с ними состоятся выступления, несущие послание надежды, стойкости и обновления, включая «Реквием» Моцарта, «Gloria» Вивальди, значительные произведения современного репертуара и неожиданные встречи классической музыки с джазом, фламенко и хип-хопом.

Особое внимание в этом году – участию дуэта пианистов Людмилы Берлинской и Артура Анселя из Франции. Людмила Берлинская родилась в Москве в семье знаменитых музыкантов: её отец, виолончелист Валентин Берлинский, основал Квартет имени Бородина. В шесть лет она поступила в школу Гнесиных, в четырнадцать лет выступала с Квартетом имени Бородина, а в пятнадцать – с оркестром. Её наставником был Святослав Рихтер. Берлинская завоевала немало призов на международных конкурсах камерной музыки, а с 1989 года живёт во Франции, где выступает в дуэте со своим мужем, пианистом Артуром Анселем. Их дуэт Berlinskaya & Ancelle стал одним из самых узнаваемых в Европе, выпустил ряд альбомов, получил международные награды и активно концертирует, преподаёт и остаётся верен убеждению, что музыка – это способ существования, а не просто профессия.

Их концерт в рамках фестиваля (в пятницу, 21 ноября) – первый приезд дуэта и самой Людмилы Берлинской в Израиль. Программа, в которую вошли сочинения Шостаковича, Рахманинова, Бабина, Гершвина и Цфасмана, посвящена пианисту Алону Охэлю, бывшему заложнику в Газе с 7 октября 2023 года.

Этот вечер станет музыкальным мостом между культурами – от русской классической школы до джазовых интонаций XX века – и напоминанием о силе искусства, способного соединять, исцелять и говорить там, где слова бессильны.

Эйлатский фестиваль камерной музыки был основан в 2005 году Леонидом Розенбергом, директором консерватории Эйлата, и с тех пор завоевал репутацию одного из важнейших культурных проектов Израиля. Сегодня его концерты собирают аншлаги, а билеты на вечерние программы раскупаются за считаные дни. Фестиваль неизменно получает высокую оценку СМИ, которые называют его «жемчужиной культурной афиши страны».

В этом году в рамках фестиваля впервые состоится международный конкурс молодых музыкантов в номинациях «скрипка», «виолончель» и «фортепиано». Его отборочные этапы пройдут в Эйлате накануне открытия, а гала-концерт 19 ноября будет полностью посвящён победителям конкурса – с церемонией вручения наград и праздничным выступлением с их участием.

Сотрудничество с сетью отелей Astral откроет для фестиваля новые площадки – современный концертный комплекс Astral Terminal (в здании бывшего аэропорта Эйлата) и залы отеля «Малкат Шва». Гости фестиваля могут воспользоваться пакетами проживания в центре Эйлата.

Основатель и директор фестиваля Леонид Розенберг говорит:

«Я горжусь, как никогда раньше, представляя наш фестиваль, который приносит в южный уголок Израиля выдающиеся музыкальные события в захватывающих и вдохновенных интерпретациях. Более ста музыкантов со всего мира, из пятнадцати стран, решили приехать именно сейчас, именно сюда, чтобы говорить с нами на универсальном языке музыки – языке надежды и сострадания.

На Международном фестивале камерной музыки в Эйлате нас ждут пятнадцать ярких концертов в исполнении первоклассных артистов, которые с открытым сердцем и любовью представят шедевры классического репертуара. А среди великих звуков – и будущее искусства: пианисты, скрипачи и виолончелисты в возрасте от 8 до 18 лет выйдут на сцену в рамках международного конкурса молодых музыкантов. Здесь они будут не только соревноваться за призы, но, прежде всего, встретятся с публикой, которая понимает, слышит и искренне слушает».

Леонид Розенберг, скрипач и дирижёр, руководит городской консерваторией в Эйлате с 1998 года и с тех пор привёл музыкальное образование в городе к расцвету. В 2005 году он основал Эйлатский фестиваль камерной музыки, в котором по-прежнему занимает должности генерального директора и художественного руководителя.

Розенберг родился в Советском Союзе и эмигрировал в Израиль в 1977 году.

Как скрипач и дирижёр он выступал в СССР, Германии, Нидерландах, Швейцарии, США и Израиле. В течение двенадцати лет был директором городской консерватории в Ганей-Тикве. С 1993 по 2004 год входил в преподавательский состав фестиваля Idyllwild Arts в Калифорнии (США) и был членом жюри многих международных конкурсов скрипачей. В 2005 году основал фестиваль камерной музыки в Эйлате и с тех пор является его музыкальным и генеральным директором.

Как и в предыдущие годы, с момента основания в 2005 году, фестиваль проводится при поддержке туристической корпорации Эйлата, муниципалитета города, Министерства культуры и спорта Израиля и других партнёров из Израиля и мира.

Билеты, полная программа и пакеты проживания доступны на сайте фестиваля:

https://www.eilat-festival.co.il/

Программа на русском языке – https://www.eilat-festival.co.il/ru

Фейсбук фестиваля https://www.facebook.com/EilatFestival

Инстаграм – Instagram

Все фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.