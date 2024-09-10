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В среду, 11 сентября, в Иерусалиме открывается Международный фестиваль сольного танца в Иерусалиме (JISDF). Четыре дня, шесть основных выступлений, всего же представлений – 27; разнообразные мероприятия и специальный вечер закрытия в «Театрон Иерушалаим» при участии Иерусалимского Симфонического Оркестра под руководством дирижера Жизель Бен-Дор, десятков танцоров из Италии, США, Нидерландов, Германии, Греции, Венгрии, Румынии, Тайваня и Аргентин – в постановке художественного руководителя фестиваля хореографа Мириам Энгель; и в кинотеатре «Лев Смадар».

Надо сказать что это первый подобный фестиваль, так что пока что – хотя уже не в первый раз, это третий по счету JISDF, начиная с 2022 года – его можно смело назвать уникальным. Организован JISDF https://jisdf.co.il/ Jerusalem International Solo Dance Festival компанией Angela Dance Co. Jerusalem и представляет сольные работы хореографов из Израиля и из других стран в непосредственном контакте со зрителями . Четыре дня качественного искусства до 14 сентября – на различных площадках «Театрон Иерушалаим» (и рядом с ним) в предосенней атмосфере позднего лета в Иерусалиме.

Наряду с основными выступлениями, фестиваль предлагает мастер-классы; дискуссии, как для широкой публики, так и для профессионального сообщества, а также проводит программу резиденс. JISDF- Иерусалим – это встреча между культурами и людьми, между «телом и местом», возможность творческого самовыражения в движении и в исполнительском искусстве.

Танец на этом фестивале – это процесс рассказывания историй. И коли речь идет о сольном, физическом, междисциплинарном танце – значит, личных историй. Историй самих танцоров и хореографов.

Вот что пишут организаторы фестиваля: «В контексте постпандемийной эпохи, социальных дистанций и перехода человечества к цифровым формам коммуникации, мы ищем новые способы художественной полемики, и одновременно прежнюю, физическую, телесную реакцию на происходящее через индивидуальное повествование искусства сольного перформанса. Иерусалим – это наш дом. Он воплощает в себе красоту и цели, и предлагает непосредственные встречи с разными людьми. Здесь и сейчас, через тело, историю и взгляд, через протянутую руку, стремящуюся прикоснуться, мы приглашаем вас принять участие в художественном опыте – визуальном и эмоциональном».

Программа фестиваля по ссылке – https://jisdf.co.il/main-program/?lang=en

Да.. И еще: обещают, что каждый вечер будет начинается с бокала вина и что помимо сольных танцев будут и дуэты. А еще будет документальное кино и даже немного современного цирка…

https://www.facebook.com/angeladanceco

https://www.instagram.com/jisdf_il/