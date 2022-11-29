Международный новогодний фестиваль на Мертвом море – это еще и мистерия скрипки

Верхнее фото: Сергей Стадлер. Фото – © Юрий Стуриц

У каждого свои ассоциации с Новым годом: у кого то это извечный запах мандаринов, у кого-то воспоминания из детства, у кого то ритмы джаза, а у других слова «Новый год» вызывают в душе и в воображении воспоминания о магических звуках скрипки. И мы вспомнили про это не просто так: в Международном новогоднем фестивале на Мертвом море в этот раз будет участвовать знаменитый скрипач Сергей Стадлер, который исполнит в один из дней фестиваля гениальное произведение Вивальди «Времена года» – самое известное и любимое слушателями произведение Антонио Вивальди, загадочного венецианского гения, уже несколько веков потрясающего и чарующего красотой своей музыки.

Сергей Стадлер – один из самых выдающихся скрипачей в мире и один из наиболее значимых представителей мировой классической музыки, лауреат многих международных премий и конкурсов. Его выступления – всегда заметное событие музыкальной жизни. Совершенный звук, феерическая техника, волнующее умение управлять течением музыки, завораживать зал. Концерты Стадлера всегда становятся событиями. Прибавьте на сей раз к всему вышесказанному атмосферу Нового года и пейзажи Мертвого моря…

Сергей Стадлер родился в Ленинграде в семье музыкантов. Музыкой начал заниматься со своими родителями – сначала на фортепьяно, затем на скрипке. После окончания музыкальной спецшколы при Ленинградской консерватории Сергей Стадлер, проявив виртуозные способности владения инструментом, продолжил занятия в консерватории, а затем в аспирантуре Московской консерватории. В разные годы педагогами Стадлера были Ойстрах, Сергеев, Вайман, Гутников, Коган и Третьяков. Начав свой путь в музыке с 14 лет как виртуоз – вундеркинд, Сергей не раз становился лауреатом различных престижных конкурсов. В 20 лет музыкант завоевал золотую медаль на международном конкурсе имени Чайковского в Москве.

На своих концертах Стадлер исполняет музыку на редком инструменте – скрипке мощного и благородного тона работы Джованни Баттиста Гваданьини 1782 года. Как говорит сам музыкант, на столь уникальном инструменте можно исполнять только шедевры. На этой скрипке Сергей Стадлер будет играть и в Израиле. Сергей Стадлер – единственный скрипач в мире, дважды удостоенный чести играть на скрипке великого Паганини работы Гварнери Дель Джезу, которая хранится в Генуе в специальной стеклянной колбе и извлекается из нее только по особым случаям для особо выдающихся музыкантов.

Стадлер гастролировал более чем в 50 странах, записал более 30 компакт-дисков. Он – председатель жюри Международного конкурса скрипачей им. Паганини. Награжден многими премиями и почетными медалями. Победитель конкурсов Чайковского, Сибелиуса, парижского конкурса имени. М. Лонг и Ж. Тибо и других. Блистательно играющий сложнейшие скрипичные произведения классиков разных эпох Сергей Стадлер – из когорты тех немногих, кто способен виртуозно, изящно и точно донести до слушателей все нюансы каждого произведения и свойственное им настроение.

В его репертуаре – вся скрипичная классика, кроме того Стадлер является первым исполнителем ряда сочинений современных композиторов.

О фестивале: с 29 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в престижных отелях Herods и Leonardo Club на Мертвом море состоится Международный фестиваль при участии звезд джаза, классики и музыки мира Леонид Пташка, Яна Мирабель Эмпиранса Радригес, «Carling Family», Сергей Стадлер, Денис Седов, Арик Давидов и многие другие известные музыканты создадут атмосферу яркого Нового года. Фестиваль, организованный компанией «Жемчужины музыки» и Леонидом Пташкой, успешно проходил в прошлом году при полном аншлаге. В этот раз организаторы решили расширить формат Фестиваля и ввести в программу не только знаменитых джазменов, но и классических музыкантов, фольклорных музыкантов, танцоров и различные музыкальные ансамбли.

Новогодний музыкальный фестиваль будет проходить с 29 декабря 2022 года и до 1 января 2023 года, 4 дня и 3 ночи, в отелях Leonardo Club Hotel Dead Sea (по системе всё включено) и Herods Dead Sea – A Premium Collection (пятизвездочный отель – полупансион).

Новогодний фестиваль – это такие исполнители, как Уральский государственный симфонический оркестр и дирижер Арик Абдурахманов; трио Леонида Пташки; трубач Арик Давидов; выдающий скрипач Сергей Стадлер; Папуно Чурадзе – бельгийский певец, солист Льежской опер; бас Денис Седов – солист Метрополитен опера (Нью-Йорк) и Ла Скала (Милан); Том Коэн – актриса, певица, солистка Израильской оперы; вокалистка Яна Мирабель Эсперанса Родригес, ансамбль «Caribbean Dream»; ансамбль Los Emigrantes; вокалисты Мозес Си и Рой Янг и грандиозное шоу «Carling Family».

Подробная программа фестиваля на сайте pearl–music.co.il – http://bit.ly/3G9lrdB. Заказ билетов: http://bit.ly/3A7sxLW

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки». Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при поддержке Masha HinichPR