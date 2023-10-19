Международный проект  #ArtistsStandWithIsrael на улицах городов

artwork Seven Rivers. Photo Mikhail Korotkov
В Израиле запущен международный проект #ArtistsStandWithIsrael, который призывает художников и обладателей проекторов поддержать израильтян в нынешнее трудное время, делая проекции произведений искусства на тему текущей войны на здания в разных городах и странах.
Каждые вторник, четверг и субботу, в 21:00, работы художников, опубликованные в инстаграме с хештегом #ArtistsStandWithIsrael, проецируются партнерами проекта и обычными людьми на стены домов.
К инициативе может присоединиться каждый желающий художник и обладатель проектора. Для этого нужно заполнить заявку по следующим ссылкам:
Для художников: https://forms.gle/kz9eHjpALLaevSDt7
Для обладателей проекторов: https://forms.gle/S1Jsy6tRbR827Chx7
Цель проекта – зажечь “луч надежды” в городах Израиля и дать жителям эмоциональный заряд от искусства неравнодушных.
Проект инициирован группой израильских деятелей искусства, платформой для художников KakdelArt и командой арт-пространства SVIVA. Он объединил опыт уличных видео-проекций в SVIVA, флешмоб ежедневных скетчей, запущенный KakdelArt в первый день войны, и международные практики.
Первый показ #ArtistsStandWithIsrael прошел 17.10 в 21:00 в Тель Авиве, на стене SVIVA (Derech Menachem Begin 30).
Проекции можно будет увидеть на этой неделе в двух локация Тель Авива:
С 21:00 вторник, четверг, суббота – стена SVIVA (Tel Aviv, Derech Menachem Begin 30)
С 22:30 – каждый день – Андромеда, Йефет 38 – закрытая территория https://instagram.com/matveylevant
За присоединением новых городов и локаций следите в аккаунтах организаторов проекта:
@sviva.space https://instagram.com/sviva.space
@kakdelart https://instagram.com/kakdelart
Команда проекта: кураторы Даша Ильяшенко и Катя Финкельштейн, продюсер Артур Кир, художественный координатор Ева Баранова, координатор показов Мари Ноа, SMM и арт-менеджер Мария Старовойтова, международные контакты Анна Смолярова, дизайнер Вера Коняшова.