Милош Иванович: «Мы стараемся передать энергию и страсть Queen»

17 ноября в тель-авивском Гейхал а-Тарбут зрителей ждёт событие, которое невозможно пропустить: Queen Symphony Sensation — масштабное шоу, где рок встречается с симфонией, а энергия легендарной группы превращается в живое оркестровое дыхание.

Это не просто концерт, а музыкальное путешествие, в котором электрогитары общаются со скрипками, хор вторит Фредди, а каждый аккорд вызывает мурашки по коже.

Автор проекта — сербский дирижёр и композитор Милош Иванович, основатель оркестра Muzikon и креативного объединения City Guerilla. Уже почти десять лет он объединяет классических музыкантов и рокеров на одной сцене, доказывая, что истинное искусство не знает жанровых границ.

В преддверии первого выступления в Израиле дирижёр и создатель Queen Symphony Sensation рассказал нам о вдохновении, оркестровой мощи Queen, философии искусства и о том, почему музыка — это всегда проявление свободы.

— Милош, что вдохновило вас создать проект Queen Symphony Sensation — объединить рок и симфонию в таком масштабе?

Идея родилась совершенно спонтанно. Все мы – близкие друзья и настоящие поклонники рока и классической музыки. Однажды вечером, возвращаясь с концерта, мы придумали концепцию Queen Symphony Sensation. Можно сказать, что этот проект родился исключительно из энтузиазма и любви к музыке.

— Когда вы впервые начали аранжировку музыки Queen, с каким самым серьёзным художественным вызовом вы столкнулись, и какое открытие стало самым большим?

Любой, кто слушал Queen, знает, что это группа, которая словно изначально искала оркестр для исполнения своих песен. Если вслушаться в гитарные партии Брайана Мэя, можно заметить, что они звучат так, будто написаны для оркестровых инструментов. А в фортепианных партиях Фредди Меркьюри — в их гармонии и драматизме — легко угадывается оркестровое мышление. Наша задача заключалась в том, чтобы распознать эти слои и сохранить подлинный дух группы. Меня до сих пор поражает, как тонко они работали с голосоведением и гармонией — будто бы изучали классическую теорию, хотя, по сути, приходили к этим решениям чисто интуитивно.

— Песни Queen и сами по себе очень мощные. Как вам удаётся сделать так, чтобы оркестр добавлял эмоции?

Лучше всего на это отвечает публика — во время концерта и после него. Мы стараемся передать ту энергию и страсть, которые были у Queen, максимально искренне и с полной отдачей.

— Вы исполняли этот проект в разных странах. Какие реакции публики вас особенно удивили или тронули?

Публика везде разная, и реагирует по-своему. В одних странах есть хиты Queen, на которые зал откликается особенно бурно, где-то восторгаются гитарными соло, а где-то именно в этот момент идут за напи

тками. Один из моих любимых концертов был в словенском городе Копер, когда на главную площадь вышел почти весь город — атмосфера была просто незабываемой.

— Ваш оркестр Muzikon известен своими креативными кроссовер-программами. Как Queen Symphony Sensation вписывается в вашу общую художественную концепцию?

С самого начала, когда мы основали оркестр, мы хотели не только развивать исполнительское мастерство в классике и современной музыке, но и создавать мультимедийные и межжанровые проекты. Queen Symphony Sensation идеально вписывается в эту идею. А тот факт, что мы исполняем его уже восемь или девять лет, говорит сам за себя.

— Вы также являетесь основателем оркестра Muzikon и культурной ассоциации City Guerilla. Как эти инициативы отражают ваше понимание искусства и общества?

City Guerilla объединяет более 150 специалистов – архитекторов, художников, дизайнеров, урбанистов и учёных. Изначально инициатором проекта был Институт Гёте в Белграде, но со временем он развился совершенно органично. Его цель – задать вопрос: что значит быть человеком и художником в XXI веке? Мне кажется, это один из ключевых вопросов нашего времени. По мере того как технологии всё глубже проникают в наше сознание, осмысление человеческой природы становится одной из главных художественных и философских задач века.



— Расскажите о сотрудничестве с сопрано Йованой Чурович. Что её голос привносит в репертуар Queen?

Йована – прежде всего замечательный человек и искренний любитель рок-музыки. Помимо её сольной карьеры, нам очень нравится выступать вместе в этом проекте. Думаю, зрителям понравятся её интерпретации — она поёт сердцем, с эмоцией и подлинной любовью к музыке.

— Многие считают, что классические музыканты и поклонники рока живут в разных мирах. Считаете ли вы, что эти жанры становятся ближе благодаря таким проектам?

Не знаю, когда появилась эта стена – возможно, в какой-то момент классическая музыка просто пошла по слишком одинокому пути. Для меня рок и классика – это естественное сочетание. Я никогда не забуду, как Леонард Бернстайн защищал рок-музыку перед публикой своего времени, говоря, что она приносит свежесть, оригинальность и энергию, которые безусловно имеют ценность. Я уверен, что такие программы напоминают людям: настоящее качество музыки измеряется не жанром, а качеством исполнения.

— Сейчас вы руководите проектом Beethoven 2023/2027. Есть ли, на ваш взгляд, связь между Бетховеном и Queen?

Если между Beethoven Project и Queen есть какая-то связь, то это энергетика, характер и любовь к музыке. В проекте участвуют три поколения музыкантов – около 60 человек. Это, можно сказать, настоящее художественное приключение: исполнить все квартеты Бетховена к 2027 году. Если нам это удастся, то, думаю, мы приблизимся к «Имей мужество знать» Иммануила Канта и как творческое сообщество предложим что-то по-настоящему новое. Посмотрим, что мы скажем миру в 2027 году.

— Это ваше первое выступление в Израиле. Какие у вас ожидания, и что бы вы хотели сказать публике Тель-Авива?

Я просто хочу пригласить всех насладиться музыкой Queen вместе с нами.

Спасибо за вдохновляющий разговор и за музыку, которая объединяет людей!

Всего один концерт!

В понедельник, 17 ноября, в 20:30 – «Гейхал а-Тарбут», Тель-Авив

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/82895

Фотографии: ©Zoran Stojkovic

Организатор концерта Queen Symphony Sensation в Израиле: агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting