Миньоны на крыше Азриэли-центра

Эти летние каникулы израильские дети могут провести в компании любимых желтых персонажей из популярных мультфильмов в парке, который перенесет их в сказочный мир.

Забавные желтые существа – звезды анимационного блокбастера «Гадкий я 4», ставшего этим летом грандиозным хитом кинопроката во всем мире, ожили и решили остановиться до конца августа 2024 г. на крыше торгового центра «Азриэли» в Тель-Авиве.

Миньоны появились на Земле на пару миллионов лет раньше нас. Смысл их жизни — служить самым отвратительным из существующих в данный момент злодеям. В списке их бывших хозяев – Тираннозавр Рекс, Граф Дракула, Наполеон Бонапарт, кровожадные египетские фараоны и другие, самые амбициозные и злые персонажи человеческой истории. Маленькие помощники служили им верой и правдой, пока по своей же глупости не уничтожили почти всех своих господ.

Эти крошечные приспешники зла, говорящие на тарабарском наречии, сначала были второстепенными (но, безусловно, самыми яркими) персонажами двух мультфильмов из серии «Гадкий я» и настолько очаровали миллионы зрителей всех возрастов, что уже именно им посвятили два полнометражных анимационных фильма и множество игр. Миньоны даже стали персонажами-талисманами создавшей их студии «Illumination».

А в эти летние каникулы одноклеточные существа, покорившие сердца миллионов, превратили в сказочный парк крышу «Азриэли-центра» в Тель-Авиве, чтобы подарить потрясающие впечатления израильским детям и их родителям.

Оригинальный парк, оформленный в стиле красочного мира миньонов, включает разнообразные комплексы, где можно встретить множество желтых существ, одетых в синие джинсовые комбинезоны. Среди увлекательных аттракционов для детей – водные горки, на которых так приятно освежиться в жару; веревочный парк для любителей экстрима; «Лого бокс» для творческих занятий. Аллея миньонов, веселые пенные забавы, огромный комплекс TikTok, фотозоны и множество других сюрпризов. В этом парке вы сможете погрузиться в сумасшедшую атмосферу фильма «Гадкий Я» и сфотографироваться со своими любимыми персонажами столько раз, сколько захотите.

Время работы парка

С воскресенья по четверг:

До 13 августа – 3 сеанса в день: 9:00-11:00, 11:30-13:30 и 14:00-16:00

С 14 до 29 августа – 4 сеанса в день: 9:00-11:00, 11:30-13:30, 14:00-16:00 и 16:30-18:30

В пятницу и субботу: сеансы в 10:00

*Билет необходим всем посетителям старше одного года

Заказ билетов в кассах Ticketmaster: https://bit.ly/3AjjLh3 или в «Браво»: https://bit.ly/4dgcT2w

Photos by Nir Stolo

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting