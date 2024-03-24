Фото: Julian Rachlin2 © Vasilka Balevska

В воскресенье вечером, 24 марта, в Хайфском «Аудиториме» прошел концерт Иерусалимского Симфонического Оркестра под руководством Юлиана Рахлина. Этот оркестр – редкий гость в Хайфе, может поэтому в зале было так много молодых лиц. А может потому, что на сцене было много молодых музыкантов, и потому, что программа была сколь хрестоматийна, столь и хороша: два Моцарта – увертюра к «Свадьба Фигаро» и Концертная симфония для гобоя, кларнета, валторны, фагота с оркестром и «Героическая» симфония Бетховена.

Два гения, вряд ли встречавшиеся в жизни (хотя в музыковедческой, исторической и художественной литературе существуют различные конспиративные теории на это счет), часто встречаются на сценах концертных залов, как-то произошло и на сей раз.

Увертюра к «Свадьбе Фигаро» всегда настраивает на праздничный радостный лад – и именно в этом ладу (простите за тавтологию) прозвучала одна из парижских симфоний Моцарта – Концертная симфония для гобоя, кларнета, валторны, фагота с оркестром. Духовики, только что сидевшие в заднем ряду, вышли на авансцену, став солистами со своим оркестром, вместе с ним рассказывая – играя – историю Моцарта, историю жизни, настроения, характера. Историю яркую, разноцветную, с теплыми тембрами деревянных духовых, но сыгранную так четко и концентрированно, что она становится напоминанием о том, что простых и тихих времён не бывает.

19-й век также не был тихим и простым, а музыкальный 19-й век начался как раз с «Героической» симфонии Бетховена – произведения сколь грандиозного, столь и новаторского, ведь в нем обозначилась тема «героя нашего времени» – Наполеона Бонапарта. Начатый в 1800-м году эпический цикл Бетховена, состоящий из девяти симфоний, почитается как величайшее наследие композитора в музыкальной культуре. Каждая симфония обитает в своем индивидуальном мире, но именно Третья симфония, «Героическая», названа «величайшей, самой оригинальной, самой артистичной и в то же время самой интересной из всех симфоний». Музыка Бетховена выражает всю глубину и гениальность его души. Впрочем, ровно эти же слова, описывают и музыку Моцарта.

«Героическая» симфония No 3 ми-бемоль мажор Бетховена изменила музыкальный мир и, возможно, является в некой степени его определяющим произведением. На концерте в Хайфе это было слышно буквально – оркестровая музыка переходила в другое измерение с широтой замысла, диапазона и эмоциональной нагрузки.

Первое публичное исполнение симфонии состоялось 7 апреля 1805 года в театре «Ан дер Вин» в Вене, Австрия. Поначалу реакция на произведение была неоднозначной, однако влияние «Героической» симфонии простиралось далеко в будущее. Известен рассказ ученика Бетховена Фердинанда Риса, писавшего в своих мемуарах: «В этой симфонии Бетховен представлял себе Бонапарта, но только в период, когда тот был еще первым консулом. Бетховен ценил его тогда необычайно высоко, сравнивая с величайшими римскими консулами. Впрочем, и я, как и многие прочие друзья Бетховена, видел у него на столе партитуру этой симфонии, где в самом верхнем углу титульного листа стояло слово “Бонапарт”, а в самом низу “Луидживан Бетховен”, и ничего больше. Собирался ли он чем-либо заполнить промежуток, и чем именно, я не знаю… Я был первым, кто принес ему известие о том, что Бонапарт объявил себя императором. Тогда Бетховен впал в ярость и вскричал: «И этот тоже – всего лишь заурядный человек! Теперь он будет попирать все человеческие права в угоду своему тщеславию; он поставит себя выше всех прочих и сделается тираном!». Бетховен подошел к столу, схватил титульный лист, разорвал его сверху донизу и бросил на пол. Первая страница была написана заново, но теперь уже симфония получила название “Героическая”».

Сколько ассоциаций и сколько аллюзий навевает эта музыка, восхитительно исполненная вчера. Эта симфония длится около 50 минут – больше, чем другие симфонии, но хотелось, чтобы эта музыка длилась и длилась, еще час и еще.

Юлиан Рахлин не следует канонической линии условностей, но устанавливает свою собственную планку. Прекрасная интерпретация Юлиана Рахлина, скрупулезное внимание к деталям, удивительная слаженность оркестра, мягкая игра и эмоциональная отдача – это действительно был праздник, как и было обозначено еще в моцартовской увертюре.

Этот же концерт можно будет прослушать во вторник 26 марта в Петах-Тикве, в «Гейхал ха-Тарбут» в 20:00.

Билеты в кассе «Браво» *3221 и на сайте: https://bit.ly/3OSetxl

Михаль Сонкина. Фото – Vasilka Balevska.