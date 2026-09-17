Иерусалимский симфонический оркестр открывает 89-й сезон под управлением Дмитрия Яблонского

Верхнее фото: Руфус Чой — фото из личного архива

12 и 13 октября 2026 года Иерусалимский симфонический оркестр откроет 89-й сезон концертами в Тель-Авиве и в Иерусалиме под управлением своего нового музыкального руководителя и главного дирижера Дмитрия Яблонского. Солист — американский пианист Руфус Чой.

В программе: увертюра «Леонора» № 3 и Восьмая симфония Бетховена, а также Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова.



Новый музыкальный руководитель оркестра Дмитрий Яблонский, всемирно признанный дирижер и виолончелист, возглавил ИСО на первый пятилетний срок — до 2031 года, сменив на этом посту маэстро Юлиана Рахлина. Со столичным оркестром его связывают уже более десяти лет: он дирижировал ИСО в Израиле и на зарубежных гастролях — в США, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах… В 2016 году Яблонский был удостоен звания дирижера-лауреата оркестра.

«ИСО — это оркестр Иерусалима, города, где встречаются разные народы, группы, культуры и традиции, — говорит Яблонский. — Это и есть гармония в самом широком и прекрасном смысле слова. Поэтому я очень рад моему новому назначению».

Дмитрий Яблонский родился в Москве, в семье музыкантов; сейчас живет в Израиле. С Израилем его связывает и личная история: в свое время его семья прошла через годы отказа, а помощь в выезде из СССР семье в итоге оказал Израиль. Как говорит сам Яблонский, свободой он обязан именно ему. Родственники его матери, пианистки Оксаны Яблонской, приехали в Эрец-Исраэль еще в 1922 году и участвовали в жизни кибуца Афиким, основанного в 1915 году неподалеку от Кинерета.

Как дирижер и виолончелист Яблонский выступал на сценах «Карнеги-холл» и «Ла Скала», в Большом зале Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, работал с Королевским филармоническим, Московским филармоническим, Венским камерным, Израильским филармоническим и Иерусалимским симфоническим оркестрами.

Среди его партнеров по камерной музыке — Лейф Уве Андснес, Шломо Минц и Монсеррат Кабалье; в трио со скрипачом Вадимом Репиным и пианистом Борисом Березовским он записал для лейбла Erato фортепианные трио Чайковского и Шостаковича. Его дискография насчитывает более 80 альбомов, более 60 из них — для Naxos; запись в 2008 году с его участием как дирижера Скрипичного концерта Миклоша Рожи получила номинацию на «Грэмми».

Дирижерский дебют Яблонского состоялся на фестивале в итальянском «Камерино», где он заменил за пультом Геннадия Рождественского и дирижировал сочинениями Стравинского. С тех пор прошло около 40 лет. На виолончели он занимался с детства и еще в 16-летнем возрасте попал на фестиваль «Мальборо» в США.

Яблонский — основатель Музыкального фестиваля в Пиренеях, на границе Франции и Испании, преподает в Высшей школе музыки им. Бухмана — Меты при Тель-Авивском университете и является приглашенным профессором консерватории Болоньи. Играет на двух итальянских виолончелях XVIII века, работы Маттео Гоффриллера и Джованни Гранчино. Среди своих планов на новом посту Яблонский называет строительство в Иерусалиме нового концертного зала на 1195 мест — по числу погибших 7 октября, — а также новые гастрольные туры и записи.

Пианист Руфус Чой получил образование на пересечении русской фортепианной традиции, корейских корней и американского воспитания. Он окончил Джульярдскую школу, где учился у Оксаны Яблонской, а затем совершенствовался в Высшей школе музыки в Ганновере под руководством Владимира Крайнева.

Чой выступал на сценах «Линкольн-центр» и «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, «Дисней-холл» в Лос-Анджелесе, на фестивале в Зальцбурге и в Оксфорде, играл с оркестрами в Германии, Мексике, Тайване и Южной Корее, становился лауреатом ряда международных конкурсов, включая Международный конкурс имени Хосе Итурби, где получил также приз зрительских симпатий.

Чой не раз исполнял Второй концерт Рахманинова, в том числе с оркестром St. Petersburg Chamber Philharmonic под управлением Юрия Гильбо во Франкфурте.

В 2012 году он основал фонд Salit Foundation, а в 2023-м открыл в Бербанке, штат Калифорния, консерваторию Salit Conservatory of Music.

О программе концерта

Людвиг ван Бетховен. Увертюра «Леонора» № 3

Одна из четырех увертюр, написанных Бетховеном к опере «Фиделио». Самая масштабная и симфоническая по замыслу из всех, она давно живет самостоятельной концертной жизнью отдельно от оперы, для которой создавалась.

Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2.

Рахманинов начал сочинять этот концерт его в 1900 году, вскоре после того как оправился от творческого кризиса, вызванного провалом премьеры его Первой симфонии. Концерт вернул композитору уверенность в себе и стал одним из самых популярных сочинений в фортепианном репертуаре. Сам автор солировал на его премьере в 1901 году.

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 8

Симфония № 8 написана в 1812 году, почти одновременно с Седьмой симфонией, но по духу и по масштабу совсем на нее не похожа — компактная, ясная по форме и полная юмора. Сам композитор ценил ее особо, хотя современникам она поначалу казалась скромнее своей предшественницы.

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Концерты открытия сезона

Тель-Авив:

12 октября, понедельник, в 20:00, зал «Клермонт» в Тель-Авивском университете

Иерусалим:

13 октября, вторник, в 19:30, зал имени Генри Крауна в «Театрон Иерушалаим»

Исполнители:

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Дмитрий Яблонский

Солист – Руфус Чой (фортепиано)

Программа:

Людвиг ван Бетховен. Увертюра «Леонора» № 3

Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 8Концерт продлится около двух часов, включая антракт.

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/87297 или на сайте JSO: https://jso.smarticket.co.il/ru

Фотографии:

Дмитрий Яблонский: ©Sergey Ilyin

Руфус Чой – портреты из личного архива

Текст: Маша Хинич

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