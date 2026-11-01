«Три легенды на одной сцене: Евгений Кисин, Юлиан Рахлин и Миша Майский сыграют Бетховена в Тель-Авиве

Три имени, каждое из которых само по себе способно собрать крупнейшие концертные залы мира. Три музыканта, давно вошедшие в число самых известных исполнителей мировой классической сцены. 2 марта 2027 года в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве встретятся пианист Евгений Кисин, скрипач Юлиан Рахлин и виолончелист Миша Майский. Единственный концерт трех выдающихся музыкантов будет целиком посвящен Людвигу ван Бетховену.

В программе – три фортепианных трио, созданные Бетховеном в разные периоды его жизни. Это редкая возможность за один вечер услышать эволюцию композитора: от молодого автора, только начинавшего заявлять о собственном музыкальном стиле, до зрелого мастера, для которого традиционные границы камерной музыки становились слишком тесными.

Откроет вечер Фортепианное трио № 3 до минор, op. 1 № 3 – одно из трех произведений первого опубликованного опуса Бетховена. Они вышли в свет в 1795 году и были посвящены князю Карлу Лихновскому, венскому меценату, сыгравшему важную роль в судьбе молодого композитора.

Бетховен еще находится в начале своего пути, но в этом раннем трио уже заметен новаторский характер будущего автора великих симфоний. Классический камерный ансамбль – фортепиано, скрипка и виолончель – приобретает у него необычный для своего времени масштаб. Вместо привычной трехчастной формы Бетховен выстраивает четырехчастный цикл, напоминающий по структуре симфонию, с быстрым финалом.

Следующее произведение программы перенесёт слушателей в совсем иной период. Фортепианное трио ре мажор, op. 70 № 1, известное как «Призрак», хотя сам Бетховен такого заглавия ему не давал. Своим названием трио обязано прежде всего второй части – Largo assai ed espressivo. На фоне тихого фортепианного тремоло возникает скорбная мелодия, и музыка действительно приобретает таинственное, почти потустороннее звучание. Тем сильнее контраст с окружающими ее частями. Первая начинается решительным унисоном всех трех инструментов и развивается вопреки привычным для эпохи ожиданиям: лиризм сосредоточен там, где обычно ждешь активности, а более энергичный характер возникает в неожиданном месте. Финал же словно стряхивает мрачное наваждение Largo – в нем вновь господствуют движение и жизненная энергия.

«Призрак» стал одним из самых известных фортепианных трио Бетховена, уступая в популярности, пожалуй, только произведению, которое завершит этот концерт.

Фортепианное трио № 7 си-бемоль мажор, op. 97 – знаменитое «Эрцгерцог-трио» – принадлежит перу уже зрелого Бетховена. Оно получило свое название благодаря посвящению эрцгерцогу Рудольфу Австрийскому, ученику и покровителю композитора.

«Эрцгерцог» – произведение, в котором камерная музыка словно перерастает собственные рамки. Все три инструмента здесь равноправны: это уже не распространенная прежде модель, где скрипка и виолончель сопровождают фортепиано, а разговор трех самостоятельных голосов. Масштаб четырехчастного цикла, богатство музыкального материала и сложность ансамблевого взаимодействия приближают трио по размаху к симфонической музыке. Начавшись благородным и сдержанным Allegro moderato, оно проходит через светлое, подвижное скерцо и сосредоточенные вариации Andante cantabile, которые без паузы перетекают в финальное рондо. Завершается произведение музыкой, полной энергии и радости.

С «Эрцгерцог-трио» связана драматическая страница биографии самого Бетховена. На его первом публичном исполнении вместе со скрипачом Игнацем Шуппанцигом и виолончелистом Йозефом Линке весной 1814 года композитор сам сидел за фортепиано. Это выступление стало последним появлением Бетховена-пианиста перед публикой: прогрессирующая потеря слуха больше не позволяла ему продолжать концертную деятельность.

Бетховен сделал фортепианное трио настоящим разговором трех равноправных голосов. И на предстоящем концерте этот разговор приобретёт особый смысл: его участниками станут Миша Майский, Евгений Кисин и Юлиан Рахлин – музыканты с совершенно разными творческими биографиями, которые впервые объединятся на камерной сцене в Тель-Авиве.

Пианист Евгений Кисин, которого музыкальные критики называют наследником Артура Рубинштейна, Святослава Рихтера, Владимира Горовица, покорил мировую сцену еще ребенком. Играть на слух и импровизировать на фортепиано он начал в два года, в шесть поступил в школу имени Гнесиных, а в десять уже выступил с оркестром. Международную известность ему принес концерт в Большом зале Московской консерватории в 1984 году, где двенадцатилетний Кисин исполнил оба фортепианных концерта Шопена.

Дальше последовали выступления с Гербертом фон Караяном и Берлинским филармоническим оркестром, дебюты на BBC Proms и в Карнеги-холле, концерты практически со всеми ведущими оркестрами мира под управлением таких дирижёров, как Даниэль Баренбойм, Карло Мария Джулини, Мстислав Ростропович, Джеймс Ливайн и Сэйдзи Одзава. Кисин – обладатель двух премий Grammy и многочисленных международных наград, почетный доктор нескольких университетов, в том числе Еврейского университета в Иерусалиме и Университета им. Бен-Гуриона.

Юлиан Рахлин тоже начал международную карьеру необычайно рано. В 14 лет он дебютировал с Венским филармоническим оркестром под управлением Риккардо Мути, став самым молодым солистом в истории этого коллектива. С тех пор он выступал как скрипач и альтист с ведущими оркестрами мира: Нью-Йоркским филармоническим, Филадельфийским, Кливлендским, Королевским оркестром Консертгебау, Чикагским симфоническим оркестром и др. Рахлин сотрудничал с Марисом Янсонсом, Лорином Маазелем, Зубином Метой и другими выдающимися дирижерами.

За почти четыре десятилетия Рахлин превратился из прославленного скрипача-вундеркинда в музыканта, чья деятельность выходит далеко за рамки сольного исполнительства. Уже более двадцати лет он выступает и как дирижер: за пультом Рахлин работал с Чикагским и Венским симфоническими оркестрами, оркестром театра Ла Скала и другими известными коллективами. Сегодня он возглавляет Симфонический оркестр Кристиансанна в Норвегии, является художественным партнером Государственной филармонии Рейнланд-Пфальца и музыкальным партнером Симфонического оркестра Ямагаты в Японии. В 2023–2026 годах он также был музыкальным руководителем Иерусалимского симфонического оркестра.

Миша Майский – единственный в мире виолончелист, учившийся у двух великих мастеров XX века: Мстислава Ростроповича и Григория Пятигорского. Родившийся в Латвии, получивший образование в России и впоследствии репатриировавшийся в Израиль, он выступал с крупнейшими оркестрами и дирижерами мира – от Леонарда Бернстайна и Карло Марии Джулини до Зубина Меты, Владимира Ашкенази и Густаво Дудамеля. Ростропович говорил о Майском как об одном из самых выдающихся талантов своего поколения, в чьей игре «поэзия и изысканная деликатность сочетаются с огромным темпераментом и блестящей техникой».

Более 30 лет Майский был эксклюзивным артистом Deutsche Grammophon. Его дискография насчитывает десятки записей с Венским, Берлинским и Израильским филармоническими оркестрами, Лондонским симфоническим и другими ведущими коллективами. Среди его многолетних партнеров по сцене – Марта Аргерих, Ицхак Перлман, Гидон Кремер, Максим Венгеров, Ланг Ланг.

Майский, Кисин и Рахлин неоднократно пересекались на крупнейших сценах мира и хорошо знают друг друга как партнеры по камерному музицированию. Поэтому предстоящий концерт обещает стать не просто встречей трех выдающихся солистов, а редкой возможностью услышать исполнителей, умеющих слушать друг друга, отвечать друг другу и вместе создавать музыку здесь и сейчас. Зрителям предстоит насладиться не только виртуозностью исполнения, но и неповторимым ощущением живого музыкального общения, ради которого мы и приходим в концертный зал.

Миша Майский, Евгений Кисин, Юлиан Рахлин – «Бетховен»

2 марта 2027 года, вторник, 20.00, Тель-Авив, «Гейхал а-Тарбут»

Билеты – в кассе: https://www.ticketmaster.co.il/event/MTA74/ALL/iw

Photos: Evgeny Kissin — ©Masharome Photography

Julian Rachlin — ©Marco Borggreve

Mischa Maisky — ©Bernard Rosenberg

Организатор концерта в Израиле – компания Atlantic Entertainment GmbH при поддержке сети Kempinski Hotels.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting