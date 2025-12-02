Моне. Воспоминания о Венеции. Эти восхитительные блики, эта перламутровая вода…

«Пришло время покинуть этот неповторимый свет. Я провел здесь чудесные часы, почти забывая о том, что я уже старик».

Клод Моне

Бруклинский музей искусств представляет экспозицию «Моне и Венеция» Monet and Venice · Brooklyn Museum – первый за 113 лет проект музея, целиком посвященный венецианским полотнам Клода Моне. Выставка объединила 19 работ из публичных и частных коллекций мира, включая шедевры из собрания самого музея и Музея изящных искусств Сан-Франциско.

68-летний Моне провел в Венеции осенью 1908 года всего десять недель, но создал 37 живописных видов города. Поездка стала поворотным моментом. Вернувшись, Моне писал дилеру Полю Дюран-Рюэлю: «Благодаря Венеции я смог лучше рассмотреть свои полотна».

Собственно Моне и собственно Венеции на выставке в Бруклинском музее меньшая часть. А вообще – Венеции, фотографий, графики, истории, музыки, даже запахов (не почувствовала) и красиво окрашенных в тёмно-зелёный и темно-синий цвета стен – достаточно. Плату за вход на эту выставку берут отдельно. Воду, яблоки, детей заставляют вынимать из сумки, если вам вообще удастся пронести сумку – всё очень строго. А Моне мало. И вообще Коро и Ренуар Венецию тоже рисовали, возможно и не хуже. Но все это – долгое предисловие и долгая прогулка перед круглым залом с десятью венецианскими шедеврами Моне, и там можно сканировать QR, все изучить и под специально написанную музыку, довольно трагичную (почему трагичную? ниже смотри историю о любимой Алисе) наслаждаться Моне в полную силу, во всю широту Canal Grande. 10 прекрасных работ, 10 прекрасных видов Венеции – всё остальное было на раскачку. А за круглым залом – еще один маленький кубик – пространство для еще трех шедевров, пространство, где оказываешься один на один с Венецией и Моне даже в воскресенье, когда народа – тьма, половина лифтов не работает, половина кассиров отсутствует; те, кто присутствует, явно медлят; очередь в гардероб длиннее, чем Проспект-парк, а ближайшая станция метро закрыта. Но зато работа кураторов хороша так, что перестаешь огрызаться на чересчур ревнивых смотрителей.

Венеция… Этот город сразу отозвался на интуицию Моне, очаровав его переливающимся светом, сочетанием камней, воды и отражений. Архитектура города, поднимающегося из лагуны, была сродни его саду в Живерни, где менялись цветы и времена года. Венеция – это остановившееся, но при этом текучее время: чтобы уловить один мгновенный эффект, требовалось долго работать кистью.

Моне уверял галеристов, что привезёт из Венеции лишь несколько полотен – «просто как свидетельство о месте». Но воплощению замысла о выставке помешала смерть его жены Алисы. Работы, начатые в 1908 году, оставались нетронутыми до 1911-го.

Найлс Лютер, композитор-резидент Бруклинского музея, написал симфонию Souvenir: Venise d’après Monet после того, как погрузился в среду, вдохновлявшую Моне, превратив визуальные произведения в музыкальные переживания.

Собственно, Souvenir повторяет структуру самих картин. Каждый раздел назван в честь своих мотивов: Дворец дожей, Сан-Джорджо Маджоре, Большой канал… А центральная пассакалья – музыкальная форма, основанная на повторении – точно, как метод живописи Моне.

Современники, кстати, и без Лютера описывали поздние работы Моне через призму музыкальности, говоря о симфониях цвета, тончайших гармониях и т. п. Один критик даже писал, что венецианские полотна – это «вариации на тему цвета, аналогичные вариациям в музыке

«Моне и Венеция» – не просто выставка, а глубокое исследование того, как поездка в 1908 году стала поворотным моментом в карьере художника.

Сам Моне поначалу сомневался. Он писал, что Венеция «слишком красива, чтобы её можно было писать», как передать на холсте магию города, где дворцы растворяются в дымке, а вода и небо сливаются в единое целое? Но именно эта неуловимость и захватила его.

Выставка, объединившая более 100 работ в целом, включая 19 из 37 венецианских полотен самого Моне (многие из которых вообще-то редко доступны публике), предлагает зрителю понять их контекст. Кураторы сопоставили Моне с его предшественниками – от Тёрнера до Ренуара.

Моне, кстати, писал Венецию прямо из гондолы, возвращаясь к своему раннему опыту лодки-студии на Сене. Его совершенно не интересовали люди или суета, его единственным сюжетом стало взаимодействие света, воздуха и воды. Моне ловил на холсте мимолетность мгновения и света, доказывая, что один и тот же вид никогда не бывает одинаковым.

Одна из идей выставки – без венецианского опыта мы бы никогда не увидели тех самых монументальных «Кувшинок» и «Водяных лилий» (всего их – около 250 полотен), которые занимают залы в музеях по всему миру.

Вернувшись, Моне писал своему дилеру, что Венеция позволила ему «взглянуть на свои холсты свежим взглядом» – собственно говоря, это уже упомянуто, как и то, что выставка позволяет и нам взглянуть на хосты Мон свежим взглядом, увидеть город, ставший для него катализатором, который позволил довести до совершенства одержимость светом и отражениями. 19 декабря 1908 года, всего через несколько дней после возвращения Моне из Венеции, влиятельный галерист Бернэйм-Жюэн приобрёл двадцать восемь из тридцати семи венецианских работ. Он согласился на просьбу Моне оставить их в студии для окончательной доработки. И лишь в 1911 году, после кончины Алисы, Моне дал окончательное согласие. Выставка «Венеция глазами Моне» открылась 28 мая 1912 года и была встречена вниманием критики.

«Большой канал» Моне, написанный в том же 1908 году, был топ-лотом лондонских торгов Sotheby’s в 2015-м. Оценили его в 20–30 миллионов фунтов.

Поль Синьяк, его современник, писал, глядя на эти пейзажи: «Глядя на ваши пейзажи Венеции, я испытал глубочайшее душевное волнение…Я восхищен и думаю, что в них вы превзошли самого себя».

После закрытия в Бруклине 1 февраля 2026 года выставка переедет в Музей де Янга в Сан-Франциско, где откроется 21 марта.

Впечатления (текст и фото) – Маша Хинич