Моше Роас. Баланс, который будет нарушен

From the exhibition ‘Moshe Roas — Knop and Flower’. photo by Carmit Hassine

Музеи открываются — надеюсь, что дольше, чем на две недели перемирия (где и кого с кем?). Куда идти в эти две недели и после них? Среди прочего — на выставку «Бутон и цветок» Моше Роаса в Художественном музее Хайфы, которая, как и сам музей, открылась, закрылась и снова открылась. «Бутон и цветок» — выставка, требующая внимания и адаптации: в ней много мелких деталей, сопряжений материалов, слоёв, требующих времени.

Работы Моше Роаса — это хрупкие сосуды, несущие следы прикосновений, ремесла и наследия предков. Металл, растущий подобно корням; текстиль, помнящий тело; бронза, сохраняющая дыхание дерева. В этом есть особая смесь модернистских принципов и алхимической трансформации. Смешивая традиционные ремесленные техники с найденными и самостоятельно изготовленными материалами, Роас создаёт абстрактные скульптуры, вызывающие ассоциации с загадочными артефактами или трёхмерной каллиграфией.

Моше Роас работает в своей студии с объектами, чья структура была трансформирована природой и временем: кусками дерева, верёвками, фрагментами металла, изменившимися под влиянием моря, леса или пустыни. Эти объекты он соединяет текстилем и другими материалами собственного изготовления.

Его работы — это манифестация формулы, логики, лежащей в основе баланса форм. Их очертания пробуждают чувства зрителя, рождают неосязаемые звуки и активируют точную, но невидимую систему, которая общается с нашей реальностью на зашифрованных частотах. Роас соединяет разнородные, на первый взгляд несовместимые материалы в скульптурное целое, находя точки равновесия между весом и фактурой.

В основе его творчества — желание создать встречу с красотой и потому искусство Роаса представляет собой сложный результат цепочки простых ремесленных действий, игры с элементами и открытиями, которые позволяют на мгновение унестись в воображении и наполнить пустоту радостью и эмоциями.

Персональная выставка Моше Роаса «Бутон и цветок» в Художественном музее Хайфы («Кафтор ва-Перах», куратор — Коби Бен-Меир) началась со знакомства с этнографической коллекцией музея. На выставке — скульптуры, подвешенные или удерживаемые в воздухе, выполненные из металла, дерева, текстиля, камня и — впервые в практике художника — эмали. Скульптуры, приглашающие к странствию, сближению и неспешному созерцанию.

Моше Роас: «Я увидел в музее предметы из Северной Африки на выставке «В поисках утраченного тела», посвящённой материальной культуре Марокко. Большинство этих предметов были переданы в Хайфский этнографический музей в период с 1950 по 1970 год репатриантами из Марокко — преимущественно высококвалифицированными швеями и портными. Что-то в них меня зацепило. Внезапно они соединились с рассказами моей бабушки из Марокко, с воспоминаниями, с чувством принадлежности и скитаний. Великолепие, которое она описывала, — материальное богатство, внимание к деталям, слои, изобилие — всё это было там. Истории из детства вдруг обрели плоть.

Идея выставки развилась в мир одновременно личный и открытый. В ней есть скульптуры из металла, камней, стекла и предметов, найденных мной в путешествиях. Многие из них подвешены или удерживаются в воздухе, что создаёт напряжение между тяжестью и парением, между стремлением за что-то удержаться и возможностью падения. Эта выставка — пространство для странствий.

Именно поэтому почти ни одна работа не стоит на полу — у них нет корней. Всё удерживается, подвешено, временно, эфемерно, изменчиво — как память или скитания. Это не выставка, пытающаяся реконструировать утраченный мир, а попытка на мгновение удержать его в воздухе, снова придать ему присутствие.

Я не пытался «строить Марокко» или отправляться на его поиски — и специально туда ради выставки не ездил. Меня интересовала логика, возникшая из встречи с коллекцией. Я увидел предметы, в которых говорит сама материя: удивительные сочетания, ручная работа.

Для этой выставки я создал систему подвесов — сконструировал стальные крюки и элементы, спускающиеся с потолка и точно соответствующие высоте и пропорциям зала. Скульптуры не «создаются» — они рождаются из самого действия. Как только они соединяются с созданной мной системой, они начинают действовать в поле веса, расстояния и высоты. Крюк — это не техническая деталь, а условие существования.

Часть предметов для выставки я нашёл в Израиле, часть — на рынках юга Франции, в Японии и США. Мой партнёр — стюард, профессиональный кочевник, и благодаря ему я попадал в места, в которых иначе никогда бы не оказался. Эти поездки стали частью процесса создания выставки.

Многие элементы, составляющие скульптуры, я создал сам — в диалоге с найденным предметом. Предмет — это точка отсчёта, а не законченное целое. Иногда я разбираю его на части, которые мне наиболее интересны, изолирую какую-то деталь, продолжаю её линию и на этой основе создаю совершенно новую форму.

На выставке есть работы из эмали — нового для меня материала, а также объекты, созданные методом химического травления на медных и латунных листах. И ещё — текстильные картины, выполненные методом шелкографии с растительными образами, с вплавленными фрагментами эмали и водорослей, собранных на пляже Санта-Моники».

Моше Роас (ивр. משה רואס; род. 1981) — израильский художник, работающий в области скульптуры, рисунка, печатной графики и инсталляции. Выставлялся в галереях и музеях Нидерландов, Германии, Польши, США, Южной Кореи и Израиля, в том числе в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, Музее Эрец-Исраэль, Иерусалимской печатной мастерской и Доме художников в Тель-Авиве.

Многие его работы создаются в процессах распада и повторной сборки и затрагивают темы тления, жизни, смерти и времени. Роас живёт в кибуце Пальмахим и преподаёт печатную графику в Тель-Авиве и Гиват-Хавиве.

В 2026 году он получил премию «Кешет» от Музея современного искусства в Герцлии.

Роас родился в Цфате и вырос в Кармиэле. Изучал текстильный дизайн в колледже Шенкар, который окончил в 2008 году. В 2009 году стал победителем конкурса молодых дизайнеров Talente в Мюнхене и получил почётное упоминание на международном художественном конкурсе в Чхонджу, Южная Корея. В 2014 году был удостоен премии в области дизайна от Министерства культуры и спорта Израиля и стипендии приглашённого художника в Иерусалимской печатной мастерской. В 2016–2018 годах обучался на программе последипломного образования в области изящных искусств в «Ха-Мидраше» (факультет искусств колледжа Бейт-Берл). Также изучал печатную графику в Венеции и Портленде, штат Мэн.

В 2024 году масштабная скульптура Роаса «Луна», созданная по заказу муниципалитета Тель-Авива, была установлена на холме в Яффо с видом на Средиземное море.

