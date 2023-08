Мультфильмы для малышей

Текст – © Дина Годер. Верхнее фото – кадр из фильма «Sarkan»\ «Воздушный змей» чешского студента Мартина Сматаны

Дети, особенно маленькие, готовы смотреть любые мультфильмы, лишь бы на экране под бодрую музыку скакало что-то яркое. Я, честно говоря, думаю, что ничего страшного в этом нет, вырастут – разберутся, но вполне понимаю родителей, которых раздражает лабуда, похожая на взбесившиеся леденцы, которую дети крутят снова и снова на своих планшетах. В интернете этого добра столько, что, если не знать, где искать, кажется, что ничего хорошего просто не снимают, но ответственные родители упорно стараются найти для малышей фильмы хороших художников с хорошей музыкой и нешаблонными сценариями, а для тех, кто постарше – с современными темами, занимательными анимационными техниками и интересным киноязыком. Такое кино есть и давайте я вам про него расскажу.

Те, кто вырос на советской, снятой в «союзмультфильмовском» духе анимации, знают, что основной ее поток (исключая немногочисленные шедевры) вполне точно описан Александром Татарским: «Зайчик пукнул, мышка его пожалела, потом пришел мудрый ежик и вместе они спели об этом песенку». Сегодня «добрая» анимация, по которой многие ностальгируют, считая, что вся она осталась в советских временах, выглядит точно так же, но, к счастью, есть и другая.

Начнем с фильмов для малышей и дошкольников. Среди них основная продукция – коммерческая, это сериалы, снятые для телевидения и интернета, но я буду говорить главным образом об авторских, штучных фильмах и мини-циклах, которые обычно показывают на фестивалях, в специальных программах на ТВ и в сети. Последние лет двадцать первачами в детской (дошкольной) анимации считается Франция, где много специальных программ, питчингов и резиденций, заказывающих и поддерживающих детское кино, и Россия, где тоже много денег идет на поддержку детских проектов. Но, разумеется, хорошие авторские мультфильмы для детей снимают не только во Франции и России.

У меня, например, один из любимых проектов для малышей – немецкий цикл «Animanimals», который режиссерка Julia Ocker продолжает снимать уже лет десять и наснимала штук 20 трехминуток. Это коротенькие милые сказки про животных, причем многие из них звучат вполне современно, но сняты они так просто и с таким юмором, что даже проблемные сюжеты понятны крошкам. Вот, например, такой «Волк» https://youtu.be/Krey3pHywHw (тут весь плейлист https://youtube.com/playlist?list=PLRERRyVDa16P34C-ffyoOm0C28ts-O-Ph )

Еще один славный мини-цикл для маленьких – швейцарский, тоже бессловесный, что всегда ценится в фильмах для малышей, которым трудно переводить с других языков. Это четыре фильма про смелую и любопытную маленькую птичку, его снимает художница и режиссерка Lena von Döhren, начиная с 2012-го года, когда вышел первый – «The little bird and the leaf» (https://youtu.be/Y-ua_3K80RI ). С тех пор она сняла еще три короткометражки в этом цикле: про птичку и белочку (https://vimeo.com/102941484), птичку и гусеницу (https://youtu.be/BclvTpYo3bE ), и птичку и пчел (https://youtu.be/aYAxzfiTydY).

Раз мы заговорили о циклах фильмов для маленьких, то тут надо не забыть об уже давнем, но знаменитом и по-прежнему любимом российском проекте «Колыбельные мира», снятом на студии «Метроном фильм» режиссеркой Лизой Скворцовой. Вот, например, «Еврейская колыбельная», с которой все началось, о мальчике, мечтавшем стать птичкой (колыбельную на идише исполняет Ефим Чорный) https://youtu.be/31_1-m93tI8 (тут – все серии подряд https://youtu.be/ChOZRKqA02Y )

К этому хотелось бы добавить еще один маленький фильм Вероники Федоровой, которая была среди авторов «Колыбельных мира», тоже снятый на «Метроном фильме» и очень актуальный сегодня – «Король забывает» по сказке Сергея Седова о правителе, который забыл, что хотел воевать, а стал петь хором со своими солдатами и вражеским королем. https://youtu.be/-E6ttF6pFE8

Есть небольшой цикл, который знают гораздо меньше «Колыбельных», так что, возможно, вы о нем и не слышали: «Королевство М» по книжке Анны Игнатовой, 13 очень обаятельных трехминутных серий о маленьком королевстве, где живут Король, полный грандиозных планов, хозяйственная Королева и маленький фантазер Принц, а все их владения, где есть игрушечная армия и золотая рыбка, состоят из дворца с двором, в котором растет дуб. Сняла этот цикл Наталья Мирзоян на студии «Петербург», где снимают «Смешариков», а нестандартный полурисованный-полуколлажный дизайн сделала Мария Якушина. Вот канал со всеми сериями: https://www.youtube.com/channel/UCH4QLuGcYZluDmtqMXocJ2g

Надо сказать, что дети, особенно маленькие, очень любят в анимации абсурд и понимают его гораздо лучше родителей, которые чешут в затылке и спрашивают: «что все это значит?» в то время, как малыши падают со стульев от смеха. Правда и режиссеров, снимающих абсурдные истории не много, это особый талант. Вот, например, Леонид Шмельков и его фильм «Грушепад», снятый в магистратуре эстонской академии художеств. https://vimeo.com/238441195

И его же независимый фильм «Прыг-скок», который обожают дети: https://vimeo.com/110000242

Раз уж мы перешли к российской детской анимации, то надо рассказать о том, что снимают на студиях, которые сегодня знамениты именно современными мультфильмами для детей. Первым номером, конечно, будет возрожденный «Союзмультфильм» – главная государственная студия, самая богатая и с самым большим производством. Поскольку фильмов, включая сериалы и полные метры, на ней снимают много, то в этом потоке можно найти немало талантливого. Совсем недавно СМФ создал на youtube новый канал https://www.youtube.com/@soyuzmultart , куда стал выкладывать авторские мультфильмы, вот среди них и стоит искать детское. Назову несколько самых ярких короткометражек последнего времени для маленьких. Минутный «Баю-бай» Виктории Спирягиной https://youtu.be/Hot-M5Pb3OE

Нарядный зимний фильм «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной https://vimeo.com/494932807

Обаятельная сказка Евгении Голубевой «Баба Яга и малышка» о том, что Яга так привязалась к маленькой принцессе, что не смогла ее сварить для омолаживающего крема https://youtu.be/IZj_iBAVyws

«Тучкины штучки» Елизаветы Скворцовой по стихотворению Маяковского https://youtu.be/cv1zCDNeu-g

«7 козлят» – уморительная новая интерпретация старой сказки беларуской режиссерки Марины Карповой https://youtu.be/n8vS-RfSTtM

Вторая российская студия особенно знаменитая своими детскими фильмами – «Пчела», она существует всего 17 лет, а создала ее Мария Муат, известная своими кукольными мультфильмами. «Пчела» всегда приглашает отличных режиссеров, и, хотя всего за эти годы тут снято не так много фильмов, хороших среди них немало. Из главных детских хитов студии – веселая стихотворная сказка «Моя мама самолет» Юлии Ароновой https://youtu.be/UYIBWr3kwXQ

Стильная фантазия «Снежинка» Наталии Чернышевой https://youtu.be/VovOD4mBg2Y

И ее же «Паутинка» о бабушке и паучке, подружившихся благодаря любви к вязанию https://vimeo.com/160874121

Нежная и смешная новогодняя «Звездочка» Светланы Андриановой https://youtu.be/KbtJHYbMGK8

Ее же трогательная история об уличном щенке «Счастливый билет» https://youtu.be/ldC9ZHBDbSY

И «Летающий мальчик» Евгении Жирковой про супер-ребенка, который когда пел или кричал – сразу взлетал. https://youtu.be/x7Sgi13UXRU

Все эти фильмы довоенные и большая часть режиссеров не живет в России.

Теперь о французах, которые славятся своей детской анимацией. Одна из лучших студий, много внимания уделяющая детскому кино – «Folimage», расположенная в Волансе. Из самых интересных направлений в детском разделе Фолимажа (впрочем, это относится и к другим студиям, не только французским) – так называемые TV special, штучные фильмы, снятые специально для телевидения по особому случаю, например к Рождеству, но не с сериальным качеством, а с качеством «большого кино», обычно это большие, получасовые картины. Но это все-таки кино для школьников или старших дошкольников, а для малышей здесь снимают короткий метр, на Фолимаже есть даже специальная международная программа резиденций, в которой за эти годы сделали множество отличных фильмов режиссеры из других стран, включая Россию. В сети, к сожалению, их не очень много, но есть несколько моих любимых, как оптимистическая сказка о взаимопомощи «Карманный человечек» / «Le Petit Bonhomme de poche» грузинской режиссерки Ana Chubinidze https://vimeo.com/307823411

Чудесная история про деревья, которые решили отправиться в путешествие «One, Two, Tree» Юлии Ароновой, живущей сейчас во Франции https://youtu.be/qpCMVWV4k0Ehttps://youtu.be/qpCMVWV4k0E.

И из давних – иронически отсылающий к Экзюпери, с явным экологическим запалом сюжет про чистюлю, одиноко живущего на маленькой планете – «Le trop petit prince» \ «Низенький принц» Зои Трофимовой, тоже давно живущей во Франции https://youtu.be/LMqQ8eUGVG8

Еще одна хорошая французская студия, снимающая детские фильмы – «Les Films du Nord», здесь хорошо снимают сказки, которые в современном дизайне смотрятся по-новому. Вот, например, известная у разных народов сказка про рукавичку «La Moufle» \ «The Mitten» режиссерки Clementine Robach – https://dialls2020.eu/fi/library/the-mitten-la-moufle/

Вообще французская, да и вообще европейская анимация для детей особенно сильна в сюжетах о проблемах и сложностях детской жизни. Фильмы об одиночестве, школьном буллинге, невзаимной любви, аутичных и вообще «других» детях, о беженцах, о смерти близких – обо всем, что раньше было табуировано для детских сюжетов, которые должны были выглядеть только радостно и безопасно, – сегодня снимают отличные короткометражки. В первую очередь эти фильмы предназначены для школьников и о них стоит рассказать отдельно. В этот раз расскажу только о двух, которые, на мой взгляд, могут понять старшие дошкольники. Первый – о смерти дедушки. Вообще фильмов о смерти близких и о том, как ребенку ее принять и понять, сейчас стали снимать очень много и чаще всего это не мрачные трагедии, а сентиментальное, но светлое кино. Чешский студент Martin Smatana нашел для своего фильма «Sarkan»\ «Воздушный змей» отличную визуальную метафору: куклы тут сделаны из слоистых тряпочек, и, старея, дедушка как будто истончается, слабеет и в конце концов его уносит ветер, как и воздушного змея, которого они запускали вместе с внуком. https://youtu.be/yXdkT1g9ldI

Второй фильм – «В природе»\ «Dans la nature» швейцарского режиссера Marcel Barelli весело рассказывает о разнообразии любовных и семейных отношений в природе, стараясь заранее разрушить любые обывательские штампы о гендере, которыми забивают головы даже малышам. https://youtu.be/8PiSKKbxtBY

Ну и напоследок просто перечислю вам хорошие полнометражные детские мультфильмы, которые, возможно, будет трудно смотреть малышам с начала до конца (а школьникам – отлично), но их снимали такие хорошие художники, что можно не гнаться за сюжетом, а смотреть фрагментами.

Первым номером для меня идет полная нежного юмора французская сказка про дружбу медведя и мышки «Эрнест и Селестина», ее снял десять лет назад Бенджамен Раннер, с тех пор вышло и продолжение, и сериал о тех же героях и с тем же дизайном. Все это можно легко найти в сети и с русским переводом тоже https://youtu.be/kDwgh2zt9gE

Заодно покажу первый фильм Бенджамена, с которым он в 2008-м взял приз на фестивале «Крок» – очень стильную сказку «Мышиная история» \ «La queue de la souris» https://vimeo.com/40657306

Тот же Бенджамен Раннер стал режиссером еще одного очень милого и смешного полнометражного фильма «Большой злой лис и другие сказки» https://youtu.be/dowzU0kdp7s

В первую очередь ради дизайна надо посмотреть три ирландских сказочных хита, построенных на местной мифологии, снятые режиссером и иллюстратором Томмом Муром \ Thomas “Tomm” Moore. Из них я больше всего люблю «Песни моря».

«Секрет Келлс»\ «The Secret of Kells» (2009), снятый вместе с Nora Twomey https://youtu.be/7enRvwFUTes

«Песнь моря» \ «Song of the Sea» (2014) https://youtu.be/7UuUOXfiz9Q

«Легенда о волках»\ «Wolfwalkers» (2020) снятый вместе с Россом Стюартом https://youtu.be/G573_qrOJsw

Фильм легендарного итальянского режиссера, комиксиста и иллюстратора Лоренцо Маттотти \ Lorenzo Mattotti «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию»\ «La fameuse invasion des Ours en Sicile» https://youtu.be/A4mNoJUesWw

И бразильский бессловесный полнометражный фильм «Мальчик и мир» \ «O Menino e o Mundo» режиссера Але Абреу \Alé Abreu, где мир показан глазами ребенка, который отправился искать своего отца. Кино на самом деле не вполне детское, но красивое https://youtu.be/l7x8oi_1GBo

На этом я остановлюсь, а о мультфильмах для детей постарше расскажу в следующий раз.