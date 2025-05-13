Музыка как миссия: интервью с Кириллом Карабицем

Фото Kirill Karabits © Denis Manokha

Интервью взяла Юлия Цодыкс в программе “Доброе утро” на радио Кан-РЭКА – 6 мая 2025 года

14 мая в Иерусалиме и 15 мая в Петах-Тикве Иерусалимский симфонический оркестр даст концерт, в программу которого включены Пятая симфония Сергея Прокофьева, Симфоническая поэма Петра Ильича Чайковского “Франческа да Римини” и Серенада для струнных Ивана Карабица, известнейшего украинского композитора, сын которого – дирижёр Кирилл Карабиц, обладатель звания дирижера года от Британского королевского филармонического общества и почётного ордена от короля Великобритании за популяризацию восточноевропейской музыки – и будет дирижировать этими концертами

— Кирилл здравствуйте. Мы очень рады вас слышать и принимать на нашей земле.

— Спасибо, я тоже очень рад.

— Вы будете исполнять на концертах 14 и 15 мая произведение вашего отца, Ивана Карабица – — «Серенада для струнных». Расскажите, пожалуйста, об этом произведении и о том, какое значение для вас имеет исполнение музыки вашего отца в Израиле.

— Естественно, для меня это всегда приятно исполнять произведения моего отца – известного украинского композитора. И в эти дни мне также особенно важно включить в программу произведение украинского автора. История создания «Серенады» связана с концертами в Израиле, поскольку она была написана для струнного оркестра и посвящена моему учителю — известному украинскому дирижёру Роману Кофману. Я учился у него в Киевской консерватории. Он сейчас живёт в Иерусалиме, и это для меня это особенное совпадение — исполнить это произведение именно в Израиле.

— Скажите, а как связаны между собой произведения, которые будут звучать на этом концерте — Пятая симфония Прокофьева и «Франческа да Римини» Чайковского?

— Знаете, такие вещи часто формируются по-разному. В данном случае, насколько я понимаю, концерты планировались немного в другом формате. Мне предложение поступило совсем недавно. Ко мне пришла информация, что оркестр очень хотел бы исполнить Пятую симфонию Прокофьева. Это было начальной точкой.

— Но эти произведения вам близки?

— Да, особенно Прокофьев. Я записывал его музыку, исполнял, пропагандировал, в том числе раннюю и малоизвестную. В этом контексте у меня и появилась идея включить произведение моего отца, который, как и Прокофьев, родился в Донбассе.

— Да, и, кстати, ведь аэропорт в Донецке носит имя Сергея Прокофьева?

— Конечно, он герой Донбасса. Всегда помнил о своих корнях, о месте своего рождения – село Солнцевка. Он там жил практически до восемнадцати лет и впитал в себя энергию и дух этого региона.

— Это ваш первый опыт работы с Иерусалимским симфоническим оркестром?

— Да, это мой дебют в Израиле, как дирижера. Я был здесь один раз, много лет назад, когда был студентом в Вене. Мы приезжали с Венским камерным хором буквально на несколько дней. Тогда я ещё пел в хоре, обучаясь на дирижёрском факультете. А сейчас я впервые приехал в Израиль как дирижёр.

— Вы активно популяризуете украинскую музыку. Расскажите об этой части вашего творчества.

— Я родился в Киеве, прожил там полжизни, и, даже живя в Европе, всегда считал и считаю Украину своим домом и своей родиной. До войны я уже активно занимался популяризацией украинской музыки, открывая ее миру. Это моя миссия — рассказывать миру об Украине через её композиторов и музыку. Я посвятил немало времени и сил открытию слушателям малоизвестных украинских композиторов. Сейчас я интенсивно работаю над возвращением музыки композитора Фёдора Якименко — ученика Римского-Корсакова и первого учителя Стравинского по композиции. Его симфоническая музыка практически неизвестна. Я планирую первые исполнения его крупных симфонических произведений — в следующем сезоне, к его 150-летию. Но это лишь одна из историй.

— И таких забытых имён — много?

— Очень много. Я стараюсь включать произведения таких композиторов в свои программы, насколько это возможно. Это часть моей творческой миссии.

— А как вы оцениваете современную композиторскую школу Украины?

— Это, конечно, тема для отдельного разговора. Но скажу, что Украина всегда славилась композиторами. Одним из основоположников школы был Борис Лятошинский, и среди его учеников — Валентин Сильвестров и мой отец. Я исполнял музыку Лятошинского, записывал его сочинения. Недавно дирижировал его Третьей симфонией в Лондоне с BBC Symphony Orchestra. Это очень важная часть моей работы, моей миссии — нести украинскую музыку в мир.

— Вы сказали, что слово «Украина» у всех на устах. Но не кажется ли вам, что спустя три года войны международное сообщество как бы немного “подзабыло” происходящее?

— Отношение к Украине действительно меняется. Но для меня главное — чтобы люди понимали что такое культура Украины – очень сложная, многогранная, непростая и интересная. Мне важно, чтобы мои программы несли идентичность, отражали мои интересы, моё творчество. Независимо от того, насколько громко звучит сейчас слово «Украина», я продолжаю рассказывать о её культуре и музыке. Это моя миссия.

— И так это прозвучит на концертах Иерусалимского симфонического оркестра 14 и 15 мая в Иерусалиме и Петах-Тикве. Кирилл Карабиц — дирижёр, который впервые выступит в Израиле. Спасибо вам огромное!

— Спасибо и вам. До встречи на концертах!

Дирижер Кирилл Карабиц учился в Киевской консерватории и Венской академии музыки. Сотрудничал с Будапештским фестивальным оркестром и с филармоническим оркестром Французского радио. В возрасте 33 лет стал главным дирижером Борнемутского симфонического оркестра — одного из ведущих симфонических оркестров Великобритании. В 2013 году Британское Королевское филармоническое общество присудило Кириллу приз в номинации «Дирижер года». В марте 2024 года он также получил почетный орден от короля Великобритании (Honorary OBE) за «за заслуги в музыкальной отрасли и популяризацию симфонических произведений из Украины и Восточной Европы». Недавно был назначен главным дирижером оперы и оркестра в городе Веймар в Германии.

Его отец Иван Федорович Карабиц (1945-2002) – выдающийся украинский композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель, народный артист Украины – был также директором и художественным руководителем Международного музыкального фестиваля «Kyiv Music Fest». Тринадцатый фестиваль «Kyiv Music Fest» был посвящен его памяти. В 1995 году Иван Карабиц стал одним из учредителей Международного благотворительного фонда конкурса памяти Владимира Горовица и постоянным председателем жюри Международного конкурса молодых пианистов памяти В. Горовица. С 1998 года был художественным руководителем международного музыкального фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера».

Иван Карабиц участвовал в работе Всеамериканской ассоциации администраторов музыкальных учебных заведений (1995, Миннеаполис, США), читал лекции по украинской музыке в Украинском институте Америки (Нью-Йорк), в Университете Невады (США), был приглашен Чикагским симфоническим оркестром в качестве композитора-резидента.

Кирилл Карабиц так говорит о Пятой симфонии Сергея Прокофьева: «Имя Прокофьева – особенное. Он родился на Донбассе и провел там свою юность, поэтому всегда считал себя и украинским композитором…

С Донбассом у меня эмоциональная связь через моего отца – он был оттуда родом. И Прокофьев родился и жил там до 18 лет. Я пропагандирую творчество Прокофьева, записал в Англии его симфонии. Мне интересно понять, связывает ли Прокофьева что-то с Украиной, кроме места рождения и жизни в юности? Мне кажется, у него в музыке есть моменты, которые однозначно подчеркивают его любовь к нашей земле… Он владел разными техниками, но его музыка рассчитана на эмоции, а не только на интеллект».

Симфония № 5, B-dur, op. 100, написана Сергеем Прокофьевым во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. «Я стремился передать основную мысль этой симфонии – торжество человеческого духа», – писал автор. Пятая симфония была впервые исполнена 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории Государственным симфоническим оркестром СССР. Дирижировал сам Прокофьев. Святослав Рихтер, присутствовавший на первом исполнении симфонии, писал: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем, там – время и история, война, патриотизм, победа…»

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Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Кирилл Карабиц

В программе:

Сергей Прокофьев. Пятая симфония

Петр Чайковский. Francesca da Rimini

Иван Карабиц. Серенада для струнных

14 мая, среда, 19:30, Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

15 мая, четверг, 20:00, Петах-Тиква, зал «Гейхал ха-Тарбут»

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/8211