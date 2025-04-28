«Музыка, воспоминания и мечты о мире»: интервью с дирижёром Марчелло Рота перед гастролями в Израиле

Maэстро Марчелло Рота, один из самых уважаемых итальянских дирижёров, возвращается в Израиль, к которому он питает особую любовь. Накануне гастролей, включающих концерты в Тель-Авиве и Хайфе в мае, он поделился своими воспоминаниями, мыслями о музыке и надеждами на будущее.

«Прошу прощения за задержку», — с улыбкой начинает он. — «Я только недавно вернулся к работе после праздников и теперь хочу ответить на ваши вопросы».

Музыкальный путь Марчелло Рота почти полностью связан с классической музыкой, и хотя он с интересом слушает популярную музыку, признаётся, что его сердце принадлежит Баху.

«Мне особенно близка музыка Нино Роты и Эннио Морриконе. Это не просто композиторы — это история нашей культуры. Их произведения пережили десятилетия, бури времени, и до сих пор волнуют сердца слушателей. Иногда мы узнаём музыку раньше, чем вспоминаем фильм, к которому она была написана — настолько она сильна».

Будущие концерты в Израиле будут посвящены этим двум великим авторам. В программе — шедевры, связанные с культовыми режиссёрами: Феллини, Зеффирелли, Висконти, Копполой. Прозвучит музыка из таких фильмов, как «Ромео и Джульетта», «Ночи Кабирии», «Дорога», «Гепард», «Крёстный отец» и многих других. Исполнения чередуются между оркестровыми и вокальными номерами, что, по словам маэстро, делает программу особенно живой и трогательной.

Своими воспоминаниями Рота делится тепло, с лёгкой ностальгией. Он вспоминает один из самых волнительных эпизодов своей карьеры — встречу с великим Мстиславом Ростроповичем:

«Мы готовили концерт в Турине. Ростропович должен был исполнить два выдающихся произведения — концерты Дворжака и Чайковского. Но в день его приезда в Италии случилась снежная буря, и самолёт не смог приземлиться. Мы встретились только в день концерта, и у нас была всего одна репетиция. Это было непросто, но я никогда не забуду тот звук, ту магию, которая возникла между ним, оркестром и залом».

Когда речь заходит о музыке вне работы, маэстро признаётся:

«Я почти не слушаю музыку… кроме Баха. Всё его творчество — от кантаты BWV 1 до 1280 — это источник покоя, вдохновения, внутреннего равновесия. Я могу слушать его дома, в дороге, в любой свободный момент».

Но не только музыка занимает его сердце:

«Если честно — я люблю готовить! Сегодня вечером, например, хочу попробовать сделать хороший ризотто с шафраном. Это ещё одна вещь, которая меня расслабляет».

Говоря о предстоящих гастролях, Марчелло Рота с теплотой вспоминает своё прошлое пребывание в Израиле:

«Я дирижировал оркестром Израильской Оперы во время концерта на Массаде с Андреа Бочелли. Это было незабываемо — и сама площадка, и люди, и вся атмосфера. В Израиле – прекрасные музыканты. Я успел немного попутешествовать, увидеть Мёртвое море, и теперь очень надеюсь, что во время этой поездки у меня будет больше времени, чтобы лучше узнать эту прекрасную страну, которую я искренне люблю».

В завершение маэстро делится своей главной мечтой:

«Я мечтаю о мире. Особенно для Израиля, который этого заслуживает. Я рад возможности вернуться на Святую землю и разделить с вами ту музыку, которая объединяет нас всех».

В концертах также примет участие итальянская певица Кристина Моска (сопрано), выпускница консерватории им. Вивальди в Алессандрии и курса барочного пения в Веронской оперной академии под руководством знаменитой Сони Прины. Кристина дает сольные концерты, выступает на международных фестивалях, участвует в театральных и оперных постановках во многих театрах Европы.

C Марчелло Рота беседовала София Нимельштейн

Концерты «Нино Рота и Эннио Морриконе» пройдут в Тель-Авиве и Хайфе:

21 мая, среда, в 20:00 – Ангар 11, Тель-Авив

22 мая, четверг, в 20:00 – Аудиториум, Хайфа

Посмотреть видео:

https://youtu.be/YD67rOd3YC8

https://www.youtube.com/watch?v=9mqnYpea8U4

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82276

Организатор гастролей в Израиле – агентство Bezalel Event.

Photos by Milan Sladek

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting