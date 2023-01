«Мы из джаза» – лауреаты премии «Грэмми» на израильской сцене

Что такое премия «Грэмми»? Это музыкальная премия, ежегодно вручаемая американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи, основанная в 1958 году. Первые номинанты на «Грэмми» были объявлены 16 марта 1959 года. «Грэмми» по своей сути является высшей наградой музыкальной индустрии, что к роднит её с «Оскаром» в кинематографе и «Эмми» в телевизионной сфере. Кстати, своё название – «Грэмми» – премия получила в честь изобретения Эмиля Берлинера – граммофона. Надо отметить, что категория «джаз» была введена в премию «Грэмми» с самого начала. За 64 года лауреатами этой премии стали десятки тысячи людей, тысячи знаменитостей, среди которых очень и очень много музыкантов. Даже просто написать в строчках биографии – «был кандидатом на получение приза «Грэмми»» – уже очень почетно, а быть неоднократными номинантами и лауреатами премии «Грэмми» – этого уже приближает к небожителям, которыми по сути в джазовой музыкальной табели о рангах и являются аристократы джаза: гитарист Стэнли Джордан и саксофонист Билл Эванс, которых для участия в всего двух концертах проекта Grammy Jazz Summit в Израиле пригласил джазмен, пианист и продюсер Леонид Пташка.

Джаз – область, где творческие и дружеские связи значат очень много. Благодаря своему таланту, многочисленным выступлениям за рубежом, сольным концертам по всему миру, энергии и инициативе, Леониду Пташке удалось пригласить для участия в Grammy Jazz Summit выдающихся музыкантов, лучших исполнителей жанра. Grammy Jazz Summit – это гитарист Стэнли Джордан, саксофонист Билл Эванс и трио Леонила Пташки на одной сцене. Это экспрессия, умноженная на опыт, это в высшей степени своеобразное сочетание множества музыкальных стихий – от джаза традиционного, лиричного и камерного звучания до авангарда и свободной импровизации, от свободного обращения с источником до рефлексии и медитативности. Grammy Jazz Summit – это профессионализм и способ познания мира и самопознания, музыкальный поиски и целеустремленность. Всё, что так свойственно и американскому фьюжн-гитарист Стэнли Джордану и американскому саксофонисту Биллу Эвансу.

Критики называют Стэнли Джордана в числе 100 лучших гитаристов всех времен и народов. Он поражает мастерским исполнением сочинений со сложной, словно бы и не гитарной фактурой. Знаменитый джазовый гитарист Джон Скофилд как-то признался: «Когда я слышу Стэнли, то думаю, что играют два человека». Но для Джордана виртуозность не является самоцелью: он, безусловно, прежде всего большой и глубоко мыслящий музыкант, а не эксцентрик.

Хотя, ничто человеческое ему не чуждо. Так, в течение десяти лет он изучал музыкальную терапию в Arizona State University и защитил степень магистра. Теперь, гастролируя по миру, Стэнли не забывает посещать больницы и школы, чтобы помочь людям улучшить свое здоровье с помощью музыки. Он ещё известен и как автор музыки для компьютерных программ, работавших на ранних моделях Macintosh фирмы Apple. И еще один необычный проект, в котором с 2009 года принимает участие Стэнли Джордан – защита исчезающих видов морских черепах вместе с бразильской некоммерческой организацией The Projeto TAMAR. В пользу проекта организуются концерты, записи дисков, специалисты проводят научные исследования. И Стэнли Джордан – один из активных участников этого мирного движения.

Саксофонист Билл Эванс – третий знаменитый в джазе Билл Эванс (двое других – это выдающийся пианист современного джаза и одарённый исполнитель на язычковых, который изменил своё имя на Юсеф Латиф). Этот Эванс – фьюжн-тенор и сопрано- саксофонист. За свою долгую карьеру Билл Эванс успел записать множество сольных альбомов и сыграть в нескольких культовых проектах. Когда ему только исполнилось 22 года, он стал солистом в группе великого джазмена Майлза Дэвиса, его саксофон можно услышать на классических альбомах, таких как «The Man With The Horn» или «We Want Miles», за который музыканты получили премию «Грэмми».

С тех пор манера игры Эванса постоянно менялась: несмотря на то, что за плечами у него школа Дэйва Либмана – культового учителя саксофона, ему скучно было следовать классическим, «гладким» джазовым канонам. Билл Эванс всегда играет только то, что хочет, и находится в постоянном движении. Он предпочитает смешивать разные музыкальные жанры, создавая из них нечто новое и неповторимое, за что его даже называют человеком Возрождения. Сам он говорит об этом так: «Как и многие люди, я люблю все виды музыки. Мне, джазовому музыканту, безумно интересно погрузиться во что-то новое, а затем посмотреть, что я могу добавить к этому. Я думаю, что для слушателя это прекрасная возможность услышать музыку в свежем контексте. И для меня это настоящий источник вдохновения».

В 1980-х Эванс был основным саксофонистом Mahavishnu Orchestra, где музыканты с легкостью сочетали элементы джаз-фьюжна и прог-рока, а международный состав обеспечил группе разнообразное и необычное звучание. В конце 80-х Эванс записывался вместе с Энди Саммерсом и с Миком Джаггером, а в начале 90-х он одним из первых инкорпорировал в свою музыку элементы хип-хопа. В начале двухтысячных музыкант выпустил несколько альбомов с явным влиянием кантри, в том числе совместный альбом с легендой кантри-музыки Вилли Нельсоном. Сегодня репертуар Билла Эванса сочетает в себе джаз и «американа», более тяжелую альтернативу кантри.

Про свою музыку Эванс говорит так: «Вся наша игра – импровизация. Некоторые люди думают, что импровизация – это какие-то таинственные ноты, которые приходят неожиданно, из ниоткуда. Но импровизация – это не миф, это язык. Джаз – это просто еще один язык. Такой же язык, как любой другой: как русский, французский, английский – любой. Можно говорить на этих языках, а можно говорить на языке саксофона, на языке джаза. Мы используем его для общения друг с другом на сцене. Вот и всё».

В проекте Grammy Jazz Summit примут участие еще несколько замечательных музыкантов: саксофонист Яков Нейман, джазовый вокалист Рой Янг, а также трио Леонида Пташки: Валерий Липец, контрабас; Алекс Акопов, ударные; Олег Найман, саксофон.

Концерты пройдут 30 января 2023 года в Кирьят-Моцкин и 31 января 2023 года в Тель-Авиве.

Заказ билетов – https://anons.kassa.co.il/announce/73609

Фотографии предоставлены продюсером проекта – компанией FGK Production