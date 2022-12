Grammy Jazz Summit. Лауреаты премии Грэмми на израильской сцене

Верхняя иллюстрация: credit © Alisa-Studio.

Праздник на улице любителей джаза: в Израиль приезжают выдающиеся музыканты, многократные номинанты и лауреаты премии Грэмми: гитарист Стэнли Джордан и саксофонист Билл Эванс. Их собирает на одной сцене неутомимый джазмен, пианист и продюсер Леонид Пташка. Его новый проект так и называется – Grammy Jazz Summit.

Американский фьюжн-гитарист Стэнли Джордан – настоящая легенда. Слава пришла к нему в 1985 году, сразу же после выпуска первой пластинки Magic Touch. Именно тогда широкая публика пришла в восторг от новой техники игры, которую называют «тэппинг». Стэнли Джордан не был ее изобретателем, однако он принес тэппинг в современную музыку, сделал его популярным. Поначалу Стэнли серьезно занимался фортепиано, но потом, подражая Джими Хендриксу и Карлосу Сантане, начал осваивать гитару. И в итоге фактически объединил технику этих двух инструментов.

Magic Touch произвел эффект разорвавшейся бомбы, был продан огромный тираж, и 51 неделю альбом оставался на вершине самого престижного хит-парада журнала Billboard. Тогда же Стэнли Джордан был впервые номинирован на премию Grammy. Потом он номинировался на нее еще три раза.

Стэнли Джордан довел технику тэппинга до феноменального уровня, однако этого ему показалось мало, и сегодня он играет на двух гитарах, или на гитаре и на рояле. Это невероятное, завораживающее зрелище рождения полифонического звучания, которое создается одним музыкантом.

Суть тэппинга в том, что звук извлекается из струны с помощью постукиваний по струнам, примерно так же, как от ударов молоточков по струнам в пианино. Некоторые гитаристы ударяют пальцами правой и левой руки поочередно, такое можно сегодня часто встретить в стиле хеви-металл. Но Стэнли Джордан исполняет так называемый полифонический тэппинг – его левая и правая рука одновременно исполняют две независимые партии. Кажется, что играют одновременно два гитариста.

Звук при таппинге получается мягкий и объемный. Кроме того, метод позволяет исполнять на струнных музыку, написанную для клавишных.

Сегодня Джордана называют среди 100 лучших гитаристов времен и народов. Он исполняет самую разную музыку: Бартока, джазовую классику, блюз. Он создает неожиданные интерпретации: песни «Битлз» и «Лед Зеппелин» в джазовой манере, «Болеро» Равеля в стилях афро- и латина-. А еще он вошел в историю, создав оригинальную мелодию запуска для первого поколения компьютеров Macintosh!.

Джордан постоянно развивает музыкальное пространство, движется и вширь, и вглубь, превращая музыку из развлечения в способ переживания, и даже исцеления. Недаром долгие годы Стэнли Джордан занимается музыкальной терапией, обучался в университете и имеет степень магистра. И куда бы он ни приезжал с гастролями, старается приходить в больницы и школы, чтобы играть исцеляющую музыку и помогать людям чувствовать себя лучше.

Вторая звезда, приглашенная на фестиваль – американский саксофонист Билл Эванс. Он начинал свою карьеру в группе самого Майкла Дэвиса, исполнял сольные партии на знаменитых альбомах «The Man With The Horn» или «We Want Miles», за который музыканты получили премию Грэмми. Его талант и постоянное стремление к экспериментам позволили сделать головокружительную карьеру. Он играл в Mahavishnu Orchestra, записывался с Энди Саммерсом и Миком Джаггером, выпускал сольные альбомы в стилях кантри, рэгги, фанк и хип-хоп. В начале девяностых именно он первым совместил джаз и хип-хоп. На диске Soulgrass, выпущенном в 2005 году, он представил гибрид джаза и блюграсса, который иногда называют стилем «американа» или «альтернативным кантри».

«Мне, джазовому музыканту, – говорит он, – безумного интересно погрузиться во что-то новое, а затем, посмотреть, что я могу добавить к этому» Эванс был несколько раз номинирован на премию Грэмми, в том числе за сольные альбомы Soulgrass и Soul Insider.

Кстати, Билл Эванс – полный тезка знаменитого пианиста, одного из самых значимых джазовых музыкантов XX века. Тот Билл Эванс, карьера которого достигла вершины в 1960-х, прожил всего 51 год, но и до сегодняшнего дня остается одним из самых известных пианистов-импровизаторов, изобретателем новых гармоний и ритмов, нового звучания и студийного сведения звуков. Он был 31 раз номинирован на премию Грэмми и получил ее 7 раз, а в 1994 году – посмертно был награжден Грэмми за вклад мировую музыкальную культуру. Кроме того, Билл Эванс – один из создателей современного камерного джазового жанра piano trio (фортепианное трио), в которое входит пианист-импровизатор и солирующие с ним наравне контрабасист и барабанщик. Именно этот жанр и стал визитной карточкой израильского джазового пианиста-виртуоза Леонида Пташки, лауреата 17 международных конкурсов, участника и желанного гостя джазовых фестивалей по всему свету. Леонид Пташка не просто выдающийся музыкант, но подвижник и популяризатор джазовой музыки в Израиле. И именно он стал тем, кто смог убедить приехать в Израиль столь выдающихся гитаристов.

В проекте Grammy Jazz Summit примут участие еще несколько замечательных музыкантов: саксофонист Яков Нейман, джазовый вокалист Рой Янг, а также трио Леонида Пташки: Валерий Липец, контрабас; Алекс Акопов, ударные; Олег Найман, саксофон.

Концерты пройдут 30 января 2023 года в Кирьят-Моцкин и 31 января 2023 года в Тель-Авиве.

Заказ билетов – https://anons.kassa.co.il/announce/73609

Фотографии предоставлены продюсером проекта – FGK Production