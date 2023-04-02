«Мы поем стихи». Татьяна и Сергей Никитины с новой программой в Израиле.

Совсем скоро в Израиль с новой программой приезжает легендарный дуэт Татьяны и Сергея Никитиных, на песнях которых выросло не одно поколение любителей авторской песни.

Гастроли мастеров бардовского жанра пройдут с 19 по 23 апреля в лучших концертных залах нашей страны. 5 концертов, на которые уже почти не осталось билетов, состоятся в Нетании, Хайфе, Ашдоде, Петах-Тикве и Ришон ле-Ционе.

Песни Татьяны и Сергея Никитиных стали символами времени во всех его проявлениях. Они впитали в себя и романтические, полные надежд 60-е, и темные 70-е, и мятежные 90-е, перенося слушателей в различные эпохи и ситуации, описывая человеческие чувства и переживания. Эти песни знала наизусть огромная страна. Их пели почти все, а кто не пел, тот напевал, кто не напевал, насвистывал, кто не насвистывал, просто слушал.

Творчество Татьяны и Сергея Никитиных уникально, как уникален строй никитинской семиструнки. Их голоса не спутаешь ни с чьими другими, а проникновенность, трогательность и необыкновенная гармоничность их песен по праву могут считаться эталоном для всех, кто пытается творить в этом жанре.

Они много лет поют стихи любимых поэтов на музыку Сергея, всякий раз, безошибочно руководствуясь тонким вкусом, выбирают лучшее. Поэтому у Сергея Никитина нет проходных песен. С удивительной проницательностью он всегда попадает своей музыкой именно в ту точку, которая заставляет поэзию расцвести и засверкать своими потаенными гранями. Несомненный композиторский талант и глубинное поэтическое чутье позволяют Сергею Никитину безошибочно выбирать ту стихотворную основу для песен, которая достойна истинной музыки. Иногда даже кажется, что не он выбирает поэзию, а она находит его. Не будет преувеличением сказать, что песни Сергея Никитина раскрыли для миллионов советских людей глубины поэзии Бориса Пастернака и Николоза Бараташвили, Павла Шубина и Ильи Эренбурга, Давида Самойлова и Юрия Левитанского, Юнны Мориц и Виталия Коротича, и многих других хороших и разных поэтов. Знаменательны и творческие тандемы Никитина. Например, с композитором Виктором Берковским (“Под музыку Вивальди”) или с поэтом Дмитрием Сухаревым (“Брич-Мулла” и множество других песен). А его детские песни? А юмор? А стилистическое многообразие? А полифоничность исполнения с одной-то гитарой в руках?

Вот и сейчас легендарный дуэт приезжает в Израиль с новой программой «Мы поем стихи», в рамках которой будет представлен один из последних проектов артистов – «Как хорошо мы плохо жили», альбом, который они создавали почти 10 лет.

В альбом вошли песни на стихи одного из самых пронзительных поэтов конца ХХ века Бориса Рыжего, рано ушедшего из жизни. В аннотации создатели альбома написали: «Еще в другой реальности мы сообщали, что вышел альбом на стихи Бориса Рыжего. Мы работали над этим альбомом вместе с нашим сыном Александром Никитиным около 10-ти лет. Время бежит неумолимо, и откладывать премьеру альбома нет возможности. Нам кажется, что в стихах Рыжего много размышлений о жизни, сострадания, боли, и они заставляют нас задуматься о сегодняшнем дне — помогают оставаться людьми».

Их песни можно слушать в любое время, в любом состоянии духа. Они излечивают, просветляют, вселяют в сердце свет и надежду. И даже у тех, кто слушает эти замечательные песни впервые, всегда загораются глаза, а душа наполняется светлым чувством поэзии.

Песни Никитиных не подвластны времени, они не стареют, не становятся архаикой, продолжают быть созвучными новым поколениям слушателей.

Концерты Татьяны и Сергея Никитиных «Мы поем стихи» пройдут:

19.04, среда – Нетания, Аудиториум им. Арика Айнштейна, 20:00

20.04, четверг – Хайфа, Зал «Раппопорт», 20:00

21.04, пятница – Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00

22.04, суббота – Петах-Тиква, Зал «Шарет», 20:00

23.04, воскресенье – Ришон ле-Цион, Зал «Мофет», 20:00

Заказ билетов: https://biletru.co.il/events/tatyana-i-sergey-nikitini/

Фотографии предоставлены организатором гастролей, компанией M A K International Production



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting