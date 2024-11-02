Текст и фото (מיקי לנגנטל – Мики Лангенталь) – по материалам пресс-релиза

Мюзикл из дома основателя театра «Аспаклария» в сотрудничестве с оркестром «Израильская Синфониетта – Беэр-Шева»

Либретто: Бен Шапиро, песни и музыка: Давид Шапиро

«Мы восстанем из праха» —мюзикл, в котором сочетаются великолепный текст Бена Шапиро, музыка Давида Шапиро в исполнении оркестра «Израильская Синфониетта – Беэр-Шева» в составе 32 музыкантов на сцене под управлением Рани Кальдерона и 12 первоклассных актеров.

Мюзикл повествует о невероятной, трагической и возвышающей душу истории восстания в Варшавском гетто, через историю руководителей восстания, Израиля – молодого художника, который всей душой хочет вырваться из гетто, Малки – мечтательницы и бунтарки, чьи единственное желание – бороться за выживание и продолжение еврейского народа, Мари – христианки, стремящейся спасти свой дом, Мордехая Анилевича, героя подполья, возглавившего восстание в Варшавском гетто, и Адама Чернякова – главы Юденрата.

Бен и Давид Шапиро адаптировали пьесу таким образом, чтобы связать события Варшавского гетто с событиями 7 октября.

«После событий 7 октября эта мысль важна и актуальна, как никогда», — говорит Бен Шапиро, — «в дни, когда народ расколот и его раздирают противоречия, эта пьеса поднимает вопрос о важности единства народа в противостоянии его врагам и врагам государства. Несмотря на внутренние разногласия, враги еврейского народа не делают различия между людьми разных мнений и происхождения, и у народа нет иного выхода, кроме как объединиться, подобно семье. Так было тогда и так оно сейчас».

«Мы восстанем из праха» октябрь – декабрь 2024 г., по всей стране.

«Мы восстанем из праха», новый мюзикл из дома основателя театра «Аспаклария» в сотрудничестве с оркестром «Израильская Синфониетта – Беэр-Шева», рассказывающий историю еврейского народа, сплоченного судьбой и связанного общей судьбой.

После событий 7 октября эта мысль важна и актуальна, как никогда. В дни, когда народ расколот и его раздирают противоречия, эта пьеса поднимает вопрос о важности единства народа в противостоянии его врагам и врагам государства. Бен и Давид Шапиро адаптировали пьесу, чтобы связать события Варшавского гетто с событиями 7 октября.

В центре мюзикла история лидеров восстания: Израиля – молодого художника, который всей душой хочет вырваться из гетто, Малки – мечтательницы и бунтарки, чьи единственное желание – бороться за выживание и продолжение еврейского народа, Мари – христианки, стремящейся просто спасти свой дом, Мордехая Анилевича, героя подполья, возглавившего восстание в Варшавском гетто и увлекшего за собой других евреев, и Адама Чернякова – главы Юденрата.

«С 7 октября Израиль и его народ продемонстрировали настойчивость, мужество и единство. В знак уважения к этому мы с отцом написали мюзикл, премьера которого на иврите состоится в Израиле, – говорит Бен Шапиро и поясняет: – Это история о Варшавском гетто, где евреи объединились, несмотря на свои разногласия, чтобы бороться за будущее еврейского народа. Это также история сегодняшнего Государства Израиль, которое в эти дни делает то же самое, борясь со злом и преодолевая разногласия, чтобы укрепить будущее народа Израиля и всего Запада. Еврейский народ не делает различий между мнениями и происхождением, у него нет иного выхода, кроме как объединиться, подобно семье. Так было тогда и так оно сейчас».

Давид и Бен Шапиро, отец и сын, начали писать «Мы восстанем из праха» в 2019 году. За плечами Давида – более 30 лет карьеры пианиста и композитора, он писал в США музыку для фильмов, сериалов и многогочисленных мюзиклов. Бен Шапиро – медийный деятель, писатель и владелец одного из ведущих в мире ежедневного подкаста с более чем 40 миллионами подписчиков. Он является сооснователем медиа-компании The Daily Wire, а его книги стали бестселлерами по рейтингу New York Times. Бен — выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Гарвардской школы права.

«До войны и тем более сейчас я думаю, что искусство способно представить реальность в особом свете, что позволяет нам переосмыслить события, как происходившие в прошлом, так и те, что происходят перед нашими глазами. Мюзикл «Мы восстанем из праха» позволяет по-новому взглянуть на то, что происходило в Варшавском гетто до и во время восстания. Взгляд, подкрепленный музыкальным переживанием – песнями и музыкой, подводит нас к понимаю «тогда и сегодня. Замечательный режиссер Йоав Михаэли проделал впечатляющую работу, актеры с первого момента играли с полной отдачей, а оркестр «Израильская Синфониетта – Беэр-Шева» наполнил спектакль превосходно исполненной музыкой, – говорит Хагай Лобер, основатель и художественный руководитель театра «Аспаклария».

Создатели спектакля:

Либретто: Бен Шапиро|Песни и музыка: Давид Шапиро| Режиссер: Йоав Михаэли | Художественное сопровождение: Хагай Лобер | Музыкальный менеджмент: Шай Бен-Яаков | Актеры: Даниэль Вертхайм, Став Цубери, Орен Бохбот, Дин Левинштайн, Йонатан Розен, Сапир Дармон Браун, Ави Офир, Саар Бадиши, Авиэль Шимон, Авихай Фадида, Ифтах Вицер| Руководство производством: Техила Кидрон | Художник сцены: Адиэль Ариэль | Костюмы: Светлана Сефен Бергер | Саунд и освещение: «Коль тек» | Видеоарт: Эли Леви | Проекция видео: AVS Элад Пелег

* Мюзикл сопровождается субтитрами на английском языке

Даты представлений:

Понедельник, 28 октября, в 20:00 – Синема-Сити, Беэр-Шева

Вторник, 5 ноября, в 20:00 – Дом культуры, Бейт-Шемеш

Понедельник, 11 ноября, в 20:00 – зал “Голда”, Петах-Тиква

Среда, 20 ноября, в 20:00 – зал Генри Крауна, Иерусалимский театр.

Четверг, 28 ноября в 20:00 – Дом культуры, Ариэль

Понедельник, 2 декабря, в 20:00 – Центр Доль, Тель-Авив.

Среда, 11 декабря, в 20:00 – зал Шеровер, Иерусалимский театр

Вторник, 17 декабря, в 20:00 – зал «Яд Лебаним», Раанана.

Цена билетов – 80-149 шек.

Ссылка для заказа билетов – https://tickchak.co.il/70297?ref=r1&sfnsn=mo