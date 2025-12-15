Верхняя иллюстрация: Rudolf Schlichter, Passers-by and Soldiers (Passanten und Reichswehr) 1925-26 Photo: Studio Arnt Haug. Фрагмент

«На исходе дня: Сто лет движению «Новая вещественность» – так называется знаковая масштабная обзорная выставка, открывающаяся в Тель-Авивском музее искусств 16 декабря. Выставка «На исходе дня» приурочена к столетию движения «Новая вещественность» (Neue Sachlichkeit) – одного из самых значимых и влиятельных художественных направлений XX века.



«Я хочу, чтобы меня понимал любой человек. Я категорически против «глубины», которой сейчас требуют»

Георг Гросс

«Сегодня искусство выражает человеческое стремление обрести твердую объективную опору – видеть вещи такими, каковы они есть», – писал куратор и историк искусства Густав Хартлауб во вступлении к выставке «Новая вещественность», открывшейся в Мангейме в 1925 году. Это знаковое событие во многом обозначило тенденцию, которая вскоре оформилась в одно из самых влиятельных художественных течений своего времени.

На выставке «На исходе дня: Сто лет движению «Новая вещественность» впервые в Израиле будут показаны важнейшие произведения художников этого направления, большинство из которых ранее никогда не экспонировались публично. Это работы большой силы и выразительности, с предельной остротой фиксирующие хаотический дух бурной и экстремальной эпохи в Германии после Первой мировой войны. Перед зрителем предстает ясный, трезвый и беспощадный взгляд на время неопределенности в распадающемся обществе – на фоне ночной жизни декадентского Берлина; взгляд на связь искусства и идеологии.

В экспозицию вошло около 130 произведений – живопись, рисунки, фотографии и гравюры, созданные в период с 1920 по 1939 год. Выставка основана на обширном собрании немецкого коллекционера Яна Фишера, занимающемся сохранением и популяризацией искусства движения «Новая вещественность».

Среди представленных работ – произведения ключевых художников движения, таких как Георг Гросс, Отто Дикс, Кристиан Шад и Рудольф Шлихтер, а также работы художниц-новаторов, чье творчество сегодня переживает новое открытие: Лотте Лазерштайн, Анита Рэ (Rée), Додо (Доротея Клара Вольф) и Грета Юргенс. Среди них были «бытописатели», неоклассицисты, «бидермайеровцы», сатирики, скептики, циники, порнографы и карикатуристы. Художники стремились воспринимать вещи такими, каковы они на самом деле, без идеализации и романтики. Не принимая абстракционизм, «вещественники» отвергали и натурализм, они стремились к обновлению художественного языка. Отсюда приставка «новая».

Движение «Новая вещественность» возникло как реакция на социальный, экономический и политический кризис, который побудил многих к отчаянному поиску смысла и идентификации. Произведения художников этого направления создавались в тени Первой мировой войны, подорвавшей само понятие ценности человеческой жизни, в эпоху технологических новшеств и художественных экспериментов – и одновременно с этим, на фоне тяги к радикализму и к определенным идеям, в том числе и к тем, которые впоследствии привели Германию к величайшей катастрофе в ее истории. Художники «Новой вещественности» стремились отразить реальность Веймарской республики между двумя мировыми войнами острым, проникающим и беспощадно трезвым взглядом, отказываясь скрывать ужасающие последствия Первой мировой войны для немецкого общества.

«На исходе дня» – это не только выставка о Германии 1920-х годов и об одном из самых влиятельных художественных течений прошедшего столетия, но и актуальное зеркало нашего времени. Спустя сто лет эти произведения побуждают нас обратить взгляд на самих себя, распознать признаки искусства, рождающегося в условиях кризиса, и задуматься о его предназначении.

«Новая вещественность» – адекватное выражение неадекватности мира, реалистически зафиксированное отсутствие реальности; смысл художественного творчества в данном случае – практически фотографическая точность изображения, не ставящая своей целью скрыть за художественной декоративностью неприглядность реальности. Имена самых знаменитых представителей этого движения – Георг Грос, Отто Дикс, Макс Бекманн, Александр Канольдт, Георг Шримпф, Эберхардт Вигенер, Карл Гросберг, Генрих Даврингхаузен.

Художники «Новой вещественности» считали себя обязанными передавать реальность такой, какой они ее видят, и указывать на все изъяны – только таким образом можно примириться с действительностью, одновременно протестуя против нее.

Эта выставка – первая после выставки импрессионистов международная выставка нынешнего военного периода в Израиле. Организация этой репрезентативной экспозиции стала возможна благодаря немецкому коллекционеру Яну Фишеру, а работа над выставкой началась в разгар войны, что более, чем неочевидно. Но есть глубокий смысл в том, чтобы устроить выставку именно сейчас, в нашу тяжелую реальность, во время хрупких изменений распланированного хаоса.

Таня Коэн-Узиэли, генеральный директор Тель-Авивского музея искусств, подчеркивает: «Выставка в Тель-Авивском музее искусств стала возможной благодаря исключительному жесту немецкого коллекционера Яна Фишера, решившего впервые показать свою частную коллекцию работ немецких художников за пределами Германии именно в год столетия «Новой вещественности». История этого движения напоминает нам и сегодня, что необходимо смотреть на реальность широко открытыми глазами».

Ян Фишер: «Для меня эти работы поразительны своей жизненной силой и сложностью – они фиксируют тот уникальный исторический момент, когда художники отражали многослойность своего времени. Это привилегия – видеть эти произведения представленными в Израиле, в месте, где их контрасты и дух могут пробудить новые точки зрения и новый диалог. Эта выставка задумывалась как жест международного взаимопонимания – как способ поощрить диалог и связь между культурами. Я рад представить коллекцию как можно более широкой публике в исторический момент столетия «Новой вещественности» и дать возможность углубиться в глубокие смыслы этих произведений».

Со времени первой выставки движения «Новая вещественность» прошло 100 лет, но жизнь не стала нормальной: история возвращается. Берлин 1920-х в чем-то сродни Тель-Авив 2020-х, декадентство двадцатых годов прошлого века, гротеск и карикатурность того времени сродни декадентству сегодняшнему. И также необходимо подчеркнуть, что если в свое время движение «Новая вещественность» родилось как кураторский проект, то и нынешняя выставка – безусловно яркий кураторский проект д-ра Ноама Галя, написавшего также текст для радио-пьесы – аудиогида. Это выставка – и театральная работа, и звуковой театр, описание дня молодого художника в дни инфляции – от голодного пробуждения до лихорадочных развлечений и последней рюмки в берлинском баре только добавляет ощущений к восприятию искусства визуального, к тому как как человек превращается в живописный образ через идею художников.

Радиодрама, созданная для этой выставки, проводит посетителей по одному дню из жизни берлинского художника сто лет назад: от пробуждения на рассвете и выхода из убогой квартиры – работы в мастерской – через прогулки по шумным улицам и протестные демонстрации на бурлящих площадях – в окутанную дымом студию на другом конце города, затем – в авангардный театр, и, наконец, глубокой ночью – к еще одной рюмке в подпольном темном баре.

Посетителям выставки предлагается пройти этот путь с помощью аудиогида, в тексте которого переплетаются мысли и впечатления художников того времени – наряду с тревогами и вопросами, знакомыми каждому из нас сегодня.Стоит отметить, что Ян Фишер – немецкий предприниматель в транспортном секторе, коллекционер, меценат и основатель Центра новой социальной политики. Он живет в Мюнхене, Гамбурге и Берлине и наиболее известный как со-основатель и покровитель современной арт-инициативы Light Art Space, ныне LAS Art Foundation https://www.las-art.foundation/ в Берлине, сосредоточенной на исследовании пересечения искусства, науки и технологий, включая искусственный интеллект.

Ян Фишер известен в международном художественном мире также и как публицист, активно участвующий в искусствоведческих и меценатских проектах. Он – член попечительского совета Pinakothek der Moderne в Мюнхене (одно из крупнейших собраний современного искусства в Германии) и представляет частный фонд Outset Contemporary Art Fund.

****

Для справки:

«Новая вещественность» (нем. Neue Sachlichkeit), направление в искусстве Германии 1920-х – нач. 1930-х гг. Название «Новая вещественность» было первоначально дано выставке, состоявшейся в Мангейме в 1925 году под руководством куратора Густава Хартлауба. Это течение, организационно не оформленное и достаточно широкое (к нему принадлежали художники из разных земель Германии), просуществовало до 1933 года., т. е. до прихода к власти фашизма. Живописцы «Новой вещественности» стремились противопоставить тревожной экстатичности экспрессионизма объективное изображение реальности. Однако в их живописи проявились особая отчужденность от изображаемой жизни, отвлеченность ее веристского описания.

Спустя столетие после мангеймской выставки 1925 года «Новая вещественность» продолжает оставаться одним из самых дискуссионных явлений немецкого искусства 20 века, сопротивляющихся однозначной классификации и сохраняющих свою концептуальную подвижность. Ее «неуловимость» обусловлена во многом тем фактом, что этот интеллектуальный конструкт с самого начала охватывал стилистически разнородные явления – от социальной сатиры Гросса и Дикса до нео-классицизма Канольдта и Шримпфа.

Сам Густав Хартлауб в 1925-м году подчеркивал: цель его выставки – не показать полный срез современного искусства Германии (поскольку он намеренно не включил в экспозицию конструктивизм и абстрактное искусство), равно как и не изобрести очередной «‑изм». «Мы не хотим привязываться к модным броским терминам. Мы лишь показываем, что искусство все еще здесь и что оно живо, несмотря на кажущуюся враждебность окружающей обстановки самой сути искусства…», – писал он во вступительной статье к каталогу век назад.

****

Сайт выставки: https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/day-gone-100-years-new-objectivity/

Ближайшая экскурсия на русском языке пройдет в четверг 18 декабря 2025 года в 19:00 – מוזיאון תל אביב לאמנות • Экскурсия на русском по выставке: «На исходе дня: 100 лет направлению «Новая вещественность» • מחלקת חינוך

Общее расписание встреч и экскурсий – https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/day-gone-100-years-new-objectivity/

Текст – Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств.