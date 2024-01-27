Надпись на стене – «мене, мене, текел уфарим»

В пятницу, 26 января, в канун Международного дня памяти Катастрофы, в Тель-Авивской «Синематеке» прошла израильская премьера фильма «Надпись на стене» украинского режиссера Сергея Круценко с Алексом Анским в главной роли. Во время вступительного слова перед показом Алекс Анский говорил о том, что фильм «Надпись на стене» поднимает такие вопросы как: Кто мы есть? Почему мы убиваем друг друга с самого начала нашего существования? Кто мы, Каин или Авель? Говорил о том, что мы должны выбрать, куда мы идем. Говорил искренне и убедительно – как мудрец и как актер.

Кто мы есть? Этот вопрос актуален всегда. Дни сегодняшние – не исключение. Попытка ответит на этот вопрос через фильм, посвященный трагедии Бабьего Яра – почему нет? Но ответ не найден, наверное, это невозможно.

Мене, мене, текел уфарим – слова, появившиеся на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук Кира. Объяснение этого знамения вызвало затруднения у вавилонских мудрецов, однако их смог пояснить пророк Даниил: «Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твоё и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; Перес — разделено царство твоё и дано Мидянам и Персам». В английском языке этот библеизм «writing on the wall» используется для обозначения наступающей катастрофы. Катастрофа наступили – и не один раз. Надпись вновь проявляется на стене. Мудрецы делают свои выводы; человечество – нет. Хотя люди знают, что произошло, но предпочитают не помнить.

Этот фильм – не привычное нам кино, скорее это кинозарисовки, художественные и документальные; отрывки, заснятые размышления, киновосприятие, кинорассказ о трагедии через воспоминания о ней сегодня. История, показанная за час экранного времени. В фильме участвует один профессиональный актер – Алекс Анский. Главного героя нет – есть рассказчик и образы. Все, кроме одного – безымянные. В общем – это не совсем кино, не совсем фильм, это не классический и не авангардный кинематограф, что не помешало показать фильм «Надпись на стене» уже на 16 международных кинофестивалях. Это рассказ о сегодняшнем восприятии того, что произошло в сентября 1941 года в Киеве в Бабьем Яру – рассказ через документальный и художественный киноязык, через поэзию, через музыку, через искусство. Об этом говорили во вступительном слове к фильму продюсер «Надписи на стене» Нахум Слуцкер, известнейший израильский композитор Барух Берлинер, чья музыка звучит в фильме и, как уже сказано, сам Алекс Анский. Кстати, на мой взгляд, одни из самых сильных кадров фильма – это те, где Нахум Слуцкер, супруга Алекса Анского и Барух Берлинер с женой снялись в качество статистов в группе евреев, которых ведут на гибель в расстрел в Бабий Яр.

Поставил этот израильско-украинский фильм режиссер Сергей Круценко, скончавшийся в возрасте 55 лет полтора года назад, вскоре после окончания работы над «Надписью на стене». Он был гениальным композитором, продюсером, режиссером аранжировщиком, поэтом и одним из создателей проекта «Адрес на стене» https://theaddressonthewall.org/ , частью которого стали и съемки фильма.

Вот что писал Сергей Круценко: «Это попытка передать исторические события с точки зрения их свидетеля, и обращение к зрителю, и философские размышления об извечной природе ненависти и насилия. Собственно, произошедшее в Бабьем Яре происходит регулярно в современном мире и может случиться в планетарном масштабе в любую минуту. Другой вопрос, что насилие нынче действует посредством более утончённых механизмов. Поэтому фильм является триггером к размышлениям о том, как люди могут дойти до самого страшного – убийства себе подобных. Именно это и произошло в Германии во время Второй мировой войны, когда бухгалтеры, музыканты и учителя вдруг становились убийцами. При этом они не переставали быть любящими родителями, о чём есть много документальных свидетельств. Как такое уживается в одном человеке? Каков механизм этого феномена? Об этом наше исследование и фильм.

Этот фильм – прежде всего, обращение к символам. Конечно, мы снимали как можно ближе к печально известным местам, но мне как режиссёру хотелось в первую очередь изобразить чувства людей, оказавшихся в той ужасной среде. Погрузить зрителя пусть на короткое время в те события. Но самое главное – дать зрителю простор для создания собственного ощущения, собственного представления, собственного вывода. Любая массовая трагедия – это всегда масса индивидуальных трагедий. Уверен, что трагедия палача или предателя может быть страшнее трагедии жертвы. Ибо в ней нет смысла. Она пустопорожняя. Жизнь и смерть палача бессмысленны, в отличие от жизни и смерти жертвы. В этом также исследование нашего проекта, об этом наш фильм.

Разве не странно, что, согласно Библии, первое, что сделал первый человек, рождённый на земле, – убил своего брата? Сын Адама и Евы – Каин – убил родного брата Авеля. И с тех пор это не останавливалось ни на день. С тех пор ничего не изменилось. Разве что непрерывно совершенствуются средства уничтожения себе подобных. Сегодня мы пришли к тому, что гонки вооружений уже давно не имеют смысла. Мы можем все уничтожить много раз».

Создатели фильма не пытались документально точно воссоздать всю картину с происшедшего в Бабьем Яру. Нет в фильме и ни слова об украинских полицейских, участвовавших в расстрелах. Есть размышления – как такое вообще могло случиться? Об этом говорил и Алекс Анский, сравнивая роль Герцля в дело Дрейфуса и роль Евгения Евтушенко в увековечении памяти Бабьего Яра, роль его поэмы, написанной в 1961 году. Шостакович первую часть своей Тринадцатой симфонии написал именно на текст поэмы Евтушенко. Евтушенко, Шостакович, Виктор Некрасов и Анатолий Кузнецов были первыми, кто начал писать о Катастрофе Бабьего Яра. «Надпись на стене» – это напоминание не только о пророческой надписи на стене во время пира у царя Балтасара, но и отсылка к приказу от 28 сентября 1941 года и к памятнику Анатолия Кузнецова в Киеве. Немцы вошли в Киев 19 сентября 1941 года. К тому времени около трех четвертей евреев, живших в городе, успели его покинуть. 28 сентября на улицах Киева был расклеен приказ: «на следующий день, в 8 утра, всем евреям города собраться на углу улиц Мельника и Дегтяревской»; за неявку немцы угрожали расстрелом. По городу ходили разные слухи, в том числе и тот, что евреев собираются вывезти в Палестину, и поэтому многие решили пойти. Анатолий Кузнецов – писатель и автор документального романа «Бабий Яр», в котором описаны события 1941 года по его детским воспоминаниям. Установить памятник Кузнецову решили в 2009 году, на месте школы, где преподавала его мать и неподалеку от дома, где жил Анатолий.

Часть фильма и происходит возле этого памятника: Алекс Анский читает этот приказ – надпись на стене, на которую смотрит подросток… Автор этого памятника – украинский скульптор Владимир Журавель; работа была реализована на средства анонимного мецената. Помимо упомянутого приказа с текстом на украинском и немецком языках (в оригинале был еще на русском), сбоку виднеется табличка, на которой говорится: «Чтобы прошлое не повторялось, найди мужество посмотреть ему в глаза: вся правда в романе-документе «Бабий Яр» от очевидца событий Анатолия Кузнецова (1929-1979)».

Чтобы прошло не повторились. … Ради этого и был снят это фильм. Но прошлое повторяется – вновь и вновь, и будет повторяться, пока природа человеческая не изменится, что вряд ли произойдёт.

Вот полный текст этого приказа, этой надписи на стене: «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».

Как уже сказано, единственный известный профессиональный актер, участвующий в фильме, – популярный израильский актер и телеведущий Алекс Анский. С более чем полувековым творческим багажом он в какой-то степени стал символом Израиля, поскольку по его уроках иврита по телевидению и радио несколько поколений израильтян изучали иврит. Алекс – невероятно мудр. И по прежнему умеет удивляться, переживать и сопереживать. Именно сопереживание – цель этого фильма, и она идеально достигнута. Как и режиссер, Анский размышляет об Авеле и Каине, ищет ответы. Их – нет. И то, что ответов нет, также идеально показано.

И еще раз этот фильм – не кино в устоявшемся понимании. Скорее, это поэзия и музыка, воплощенные в образах на экране. 9-я симфония Бетховена и музыка известнейшего израильского композитора Баруха Берлинера. Фильм завершается новой композицией Баруха Берлинера «Бог милостив» («Эль мале рахамим) посвященной жертвам Холокоста.

Алекс Анский приехал в Киев в 2016-м году для того, чтобы принять участие в качестве диктора в концерте-памяти трагедии Бабьего Яра, приуроченном к 75-летию резни. На концерте Анский прочитал библейские стихи из «Каина и Авеля», которые были включены в четвертую часть симфонической поэмы «Бытие» израильского композитора Баруха Берлинера

Концерт в исполнении Национального филармонического оркестра Украины стал мотивом для создания фильма «Надпись на стене», посвященного Холокосту евреев Киева. Именно на этом концерте израильский продюсер Нахум Слуцкер и встретился с режиссером Сергеем Круценко и там возник замысле этого фильма.

Фильм «Надпись на стене» был показан на Каннском фестивале Средиземноморского кино, на фестивале в Стейтсборо в Джорджии, США, на Международном фестивале исторических фильмов в Берлине, на кинофестивале «Мужество» в Барселоне, на кинофестивале по правам человека в Каталонии, а также на фестивалях в Торонто в Канаде, Италии, Албании, Венгрии, Кипре, Южной Корее и других странах.

О фильме на иврите: https://www.cinema.co.il/event/%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8/

Текст – Маша Хинич. Источник фото – Памятник Анатолию Кузнецову — Википедия (wikipedia.org)

Фотографии сцен из фильма – предоставлены продюсером фильма Нахумом Слуцкером