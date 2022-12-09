«Наизнанку» или inside-out Япония-Израиль

Заглавное фото – הירוהיטו נומורו חזית 2 פצ’ינקו PACHINKO

Современная японcкая и израильская фотография в Центре культуры TEO в Герцлии.

В выставке «inside-out» в галерее Центра TEO в Герцлии участвуют как фотографы из Японии, так и из Израиля, поскольку выставка из 50 работ приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Японией и Израилем. Продлится выставка до 2 января 2023 года, вход – бесплатный. Адрес и сайт указаны ниже, а вот имена 7 японских и 9 израильских фотографов укажу сразу: Yoko Ishii/ Kazuyoshi Usui / Hisami & Natsumi /Masaki Yamamoto/Hirohito Nomoto / Yuki Iwamura.

Авишаг Шаар Ишав / Эйтан Виткон / Эли Сингаловски / Эрез Голани Саломон / Ярив Файн / Михаэль Лиани / Михаэль Цур / Михаль Читаят / Павел Вольберг

Куратор: Далит Мерхав

50 работ на выставке – 50 точек зрения современных японских и израильских фотографов. Точек зрения личных, индивидуальных, и в немалой степени патриотических или национальных – называйте как хотите то, когда фотограф снимает свою страну и происходящее в ней беспристрастно и беспрестанно, красиво, с болью и с любовью.

В любом случае, точки зрения этих фотографов, их взгляд – иной, непривычный, бросающий вызов привычным стигмам и нашим представлениям о жизни в Японии и японским представлениям о жизни в Израиле – если японцев это вообще занимает. Ракурсы разные, как и культурные коды и образ жизни – там и здесь, в прошлом и настоящем, тогда и сейчас. С культурной и социальной точек зрения между японским менталитетом и израильским много различий: сдержанность и скрытность или жизнь напоказ, общественный порядок или хаос, замкнутость и консерватизм против открытости и мультикультурности.

В последние годы торговые и культурные отношения и другое сотрудничество между Японией и Израилем были чрезвычайно интенсивными, особенно в области технологий, науки и инноваций. Это сотрудничество вызывает взаимный интерес и одновременно заставляет задуматься о том, как столь разный образ жизни приводит к технологическим прорывам? Что есть в каждой из наших стран, что подталкивает к творчеству и новым разработкам? По словам куратора выставки Далит Мерхав: «многое из того, что есть общего в этих фотографиях, связано с духом традиции, с коллективной памятью, даже с некой ностальгией и тоской по сокровенным моментам. Искусство в целом и фотография в частности создают универсальный язык, а конкретные фотографии на этой выставке, с одной стороны, подчёркивают все различия между культурами Японии и Израиля, с другой – показывают общие для всех аспекты бытия».

Выставка inside out открыта БЕСПЛАТНО до 2 января 2023 года и при этом на ней также бесплатно устаиваются различные мероприятия, как то: gallery-talk в воскресенье 11 декабря в 19:30 при участии куратора выставки Далит Мерхав и фэшн-фотографа Эйтана Виткона и лекция в 20:00 о коллекции предметов японских ремесел и винтажного искусства с 19 века до 1990 года. Коллекция называется Itzi Nitzi, а занимается ей Охад Цахар – художник и коллекционер , специалист по японской культуре.

В коллекцию вошли десятки ксилографий с 1870-х до середины 1990-х, эмалевые панно с 1910 по 1970 год; коллекция настольных ламп (самая большая в мире), которые были произведены для японского рынка в семидесятых годах и не встречаются ни на одном другом рынке мира и редкая коллекция японских кукол Кокоши, которая стала проектом фотографии и коллекции NFT.

21 декабря в 19-30 – еще один gallery-talk с куратором и лекция о японской культуре с дегустацией саке.

Очень кратко о фотографах и их работах:

Kazuyoshi Usui

Казуёси Усуи (р. 1975) — японский фотограф, увлекающийся образами эпохи Сёва (1926-1989 гг..)

Masaki Yamamoto

Масаки Ямамото (р. 1989) – отмеченный наградами японский фотограф. На выставке в TEO он представляет фотографии, запечатлевшие переезд его семьи из маленького тесного однокомнатного дома в большой дом, сопровождаемый чувством страха и потерей связи с корнями». »

Hisami & Natsumi

Хисами Хара и Нацуми Хайши – пара японских фотографов, использующие образ цикады, который появляется как в кинематографе в классических и современных фильмах, так и упоминается в старинных поэмах и романах

Yuki Iwamura

Юки Айвамура (1997 г.р.) – молодой фотограф, который родился и вырос в Японии, а сегодня живет и работает в Нью-Йорке. Работает в области художественной, коммерческой и документальной фотографии. В 2020 году он вернулся на родину, чтобы фотографировать и освещать Олимпийские игры в Токио, которые не состоялись из-за эпидемии коронавируса. На выставке представлен фотопроект, ставший результатом масштабной отмены, под названием «Закрытые Олимпийские игры 2020»

Yoko Ishii

Йоко Исии (р. 1962) – японская фотограф. Вот уже около десяти лет в рамках долгосрочного проекта она документирует оленей, которые свободно бродят по городу Нара в Японии уже более 1000 лет.

Hirohito Nomoto

Хирохито Номото (р. 1971) – японский фотограф, представляющий свои работы по всему миру. На выставке в TEO он представляет серию старых заброшенных зданий японских игорных домов («пачинко»).

Доктор Эрез Голани Саломон – архитектор и фотограф, который много лет живет между Японией и Израилем, преподавателеь на факультете архитектуры и городского дизайна в «Бецалеле», а также в Высшей школе СМИ и правительства Университета Кэйо и Васэда в Японии. Параллельно с академической работой он является партнером архитектурного бюро Front-Office-Tokyo в Японии и Европе. Десять лет спустя он возвращается в прибрежную полосу на северо-востоке Японии, пострадавшую от землетрясения и цунами, произошедших в марте 2011 года.

Михаэль Лиани (р. 1987) – один из видных современных израильских фотографов. Значительная часть его работ, в том числе представленных на выставке, документирует его родной город Мигдаль ха-Эмек.

Эйтан Виткон (р. 1967) – современный израильский фотограф, который последние несколько лет живет в Берлине и выставляется по всему миру. На выставке он представляет серию работ, в которых он фотографирует «Красные бригады» – международную группу активистов, состоящую только из женщин, посвятивших свое время освещению глобального экологического и климатического кризиса.

Авишаг Шаар Ишув (р. 1990) – отмеченная наградами израильский фотограф-документалист и журналистка. В течение многих лет она документировала в рамках своего личного фотопроекта экологические сообщества в Израиле.

Михаэль Цур (р. 1991) – израильский фотограф, занимающийся исследованиями через фотографию общественно-политического пространства Израиля и созданием реалистичной и поэтичной документации.

Ярив Файн – один из ведущих израильских фэшн-фотографов

Эли Сингаловски (р. 1984) – израильский фотограф, живущий и работающий одновременно в Тель-Авиве и Гамбурге, Германия. На выставке представлены работы из продолжающейся серии, посвященной современной израильской жилой архитектуре, начиная с первых десятилетий создания государства.

Павел Вольберг (р. 1966) – израильский художник и фотограф, выставляется в Израиле и по всему миру. На выставке он представляет серию фотографий, сделанных им на Голанских высотах

Михаль Читиат (р. 1972) – фотограф и бизнес-консультант. На выставке она представляет свою видеоработу, которую уподобляет японской поэзии хайку, описывающей одно мгновение.

Выставка продлится до 2 января 2023 года

Центр TEO – Герцлия, улица Вингейт, 136.

Открыто с воскресенья по четверг 9:00 до 22:00, в пятницу – с 9:00 до 14:00. Вход – бесплатный.

Сайт – https://teo.org.il/

Маша Хинич. Все фотографии представлены пресс-службой Центра культуры TEN