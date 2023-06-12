НЕДЕЛЯ КНИГИ 2023

С 14 по 22 июня в парке Сарона в Тель-Авиве и с 14 по 24 июня в комплексе Старой железнодорожной станции в Иерусалиме пройдёт НЕДЕЛЯ КНИГИ. Надеюсь, что никого не удивляет, что неделя – это 11 дней, точность не наша прерогатива, зато есть пространство и повод для размышлений. Все подробности – вот здесь https://www.sfarim.org.il/ .

Я уже столько лет и даже десятилетий пишу про НЕДЕЛЮ КНИГИ, что почти что не удивляюсь тому, что она все еще проводится, и все еще множество людей покупают бумажные книги.

На просторах интернета можно найти историю недели книги, которая началась ещё до возникновения страны и истории об этой неделе.

Так что стоит зайти на сайт https://www.sfarim.org.il и посмотреть, что входит в программу в Тель-Авиве в Иерусалиме, а именно: литературные салоны, встречи, лекции, концерты, спектакли, но главное возможность книгу взять в руки, перелистать страницы и купить – со скидками, разумеется, причем от 120 изданий.

Неделя еврейской книги впервые прошла в декабре 1925 года в рамках различных мероприятий, проводимых Батальоном защитников иврита, когда было решено, что во время Хануки будет проводиться «Неделя языка и культуры» в память об Элиэзере Бен-Йехуде.

В сотрудничестве с издательством “Масада”, основанным приехавшей из Киева в 1917 году Брахой Плай (ее сын Алеександр Плай был многолетним редактором Еврейской энциклопедии), неделя книги появилась под своим первоначальным названием: «Дни Ханука, неделя еврейской книги». В газете «Давар» за декабрь 1925 г. было написано: «Не упустите случая и купите себе книгу на иврите по исключительно низкой цене». В рекламе и тогда знали толк!

Летом 1926 года на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве по инициативе Брахи Плай была проведена первая уже официальная неделя книга. Со временем Неделя книги стала центральным событием культурной жизни всего Израиля. Кстати, в 1926 году девизом Недели книги были слова «Ради книги не буду молчать» (למען הספר לא אחשה (אשתוק). Со второй половины 1950-х годов Неделя книги стала постоянной традицией июньского календаря. С 1961 года благодаря инициативе объединения книжных издательств мероприятия Недели книги стали проходить одновременно по всей стране.

А ассоциация книгоиздателей Израиля стала владельцем товарного знака Недели книги на иврите и до сих пор организует и проводит ее, продвигая книжную культуру в Израиле. Пожалуй, Неделя книги – это демонстрация национального согласия, в котором принимают участие все слои населения всех возрастов.

И эта ярмарка – единственное место и единственный раз в году, где можно увидеть сразу книги 120 издательств, всех жанров, а также приобрести книги, которых уже нет в магазинах.

Это также единственное место и единственное время в году, где огромное количество посетителей может напрямую встретиться с десятками писателей, редакторов и издателей.

Кстати на неделе книги полно отдельных мастер-классов для детей – от плетения корзинок, без этого у нас ничего не проходит, до более серьезных вещей как-то спектакли, час рассказа и т.д. И еще там представлены совсем крошечные издательства – типа издательства одной книги и т.п. –

Расписание всех встреч и вся прочая информация – на сайте https://www.sfarim.org.il/ . Дерзайте и книги вам в руки!

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