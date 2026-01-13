Неделя космоса в Израиле – январь 2026

Неделя космоса в Израиле, которая пройдёт с 25 по 29 января, уже в пятнадцатый раз объединяет научное сообщество, образовательные учреждения, творческие инициативы и широкую аудиторию в обсуждении роли человека и общества во Вселенной. Эта неделя – не просто серия отдельных событий, а масштабная национальная инициатива, в которой наука, культура и память о прошлом переплетаются с живым интересом к будущему.

Подробнее о программе и событиях можно узнать на официальном сайте Israel Space Week 2026 https://www.rakiamission.com/spaceweekil-en

или https://www.space.gov.il/special-event/285

Дата проведения Недели космоса была выбрана в память о катастрофе шаттла «Колумбия», в которой погиб первый израильский астронавт подполковник Илан Рамон и весь экипаж миссии STS-107. Этот трагический момент стал отправной точкой для ежегодного события, посвящённого исследованиям космоса, инновациям, образованию и международному сотрудничеству. Основной информационный ресурс и расписание мероприятий доступны также на официальном портале Израильского космического агентства: https://www.space.gov.il/activities-and-events

Неделя космоса проводится по инициативе Израильского космического агентства при Министерстве инноваций, науки и технологий в сотрудничестве с Министерством образования, научными учреждениями, городскими центрами и культурными организациями. Её главная цель – укрепить связь общества с космической наукой, заинтересовать молодёжь инженерией и исследованиями, а также развить общественный диалог о научных, технологических и этических аспектах освоения космоса.

В 2026 году, на фоне продолжающихся сложных событий в стране, Неделя космоса приобретает особое значение. Организаторы подчёркивают, что даже в периоды напряжения и неопределённости важно поддерживать интеллектуальные инициативы, которые расширяют горизонты, вдохновляют и служат источником мотивации для молодого поколения.

Программа Недели космоса включает десятки мероприятий по всей стране: от наблюдений за звёздным небом и научно-популярных лекций до интерактивных выставок, образовательных сессий и творческих перформансов. Во многих крупных научных и образовательных центрах – таких как Планетарий в Тель-Авиве и “Планетания” в Нетании , научный центр Мадатек в Хайфе, Музеи науки в Хайфе, Холоне, Иерусалиме и Беэр-Шеве и другие – пройдут специальные мероприятия для всех возрастов.

Одно из центральных событий Недели космоса – художественно-перформативный проект «Что происходит, когда разным создателям дают одно и то же слово – “космос”?», который состоится в музее MUZA Тель-Авиве. Это живое выступление, куратором и модератором которого является Итай Маутнер, объединяет семь творческих интерпретаций одного слова. Художники, музыканты и перформеры – включая Янива Битона, Майю Косовер, Майю Бельзицман, Ренану Раз, Таля Эреза, Ури Шифрин-Анави и Авишаг Шаар-Йешув – представят свои уникальные ответы, отражающие разнообразие смыслов, которые может нести понятие «космос».

Этот перформанс www.eretzmuseum.org.il/features/מבט-על-חלל/ проводится в партнёрстве с общественной организацией “Rakia”, которая продвигает концепцию «Космос для всех» и способствует популяризации космических исследований через международные проекты, выставки и образовательные программы. Организация также участвовала в космической миссии AX-1 в 2022 году, отправив астронавта Эйтана Стиббе на Международную космическую станцию.

Ещё одним ключевым событием Недели космоса станет 21-я Международная космическая конференция имени Илана Рамона, которая соберёт лидеров космической отрасли, исследователей, студентов, художников и представителей глобального научного сообщества для обсуждения последних тенденций в освоении космоса и роли Израиля в международной космической деятельности. Полная информация о конференции доступна на странице Израильского космического агентства: https://www.space.gov.il/en/node/134833

Среди других запланированных мероприятий – встречи и беседы с экспертами в космических технологиях, программы IL Space Pitch 2026для стартапов и инновационных проектов в области космоса, а также тематические активности в университетских кампусах, где молодые исследователи смогут встретиться с глобальными лидерами космической отрасли.

Помимо центральной программы и специальных конференций, Неделя космоса включает образовательные мероприятия для школьников и студентов, лекции, практические мастер-классы, интерактивные выставки и публичные наблюдения за небесными объектами. Эти инициативы направлены на то, чтобы сделать науку о космосе доступной и вдохновляющей для всех, независимо от возраста или уровня подготовки.

Неделя космоса в Израиле – это больше, чем научная неделя. Это возможность для каждого жителя страны почувствовать себя частью бескрайнего космоса, задать вопросы, открывать новое и осознать, что наука – это не абстрактная дисциплина, а живая, динамичная область, способная вдохновлять и объединять. Подробная программа всех мероприятий доступна на официальных ресурсах Недели космоса:

• Официальный сайт мероприятия: https://www.rakiamission.com/spaceweekil-en

• Портал Израильского космического агентства с афишей событий: https://www.space.gov.il/activities-and-events

