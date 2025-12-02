Нет праведника в «Бугонии», нет праведника в Содоме – грехи наши человеческие тяжкие и потому Землю скоро уничтожат. Как и кто: Высшие создания – существа андромедианцы из другой Галактики – колобки в вязаных шубках, созданные по образу и подобию. Самая хорошенькая из колобков – засланная на Зеленую планету агент, вернувшись домой, в истинный мир андромедианцев, вязальной спицей проткнет защитную оболочку Земли – Зеленой планеты, из корейского фильма 2003 года «Спасти зеленую планету», черной комедии, снятой режиссером Чан Чжун Хваном в 2003 год. А в 2025 году Йоргос Лантимос снял «Бугонию» – ремейк «Спасти зеленую планету» – ремейк страшный и прекрасный, абсурдный и ироничный. Финальные кадры снятся теперь каждую ночь. И музыка из фильма слышатся каждую ночь. Что интересно, у Чан Чжу Хвана идея «Спасти зеленeю планету» появилась во время просмотра «Мизери» по роману Стивена Кигна. Но «Бугония», как и «Спасти зелёную планету» – фильм о человечестве вообще. Нечто такое, что выходит за рамки стереотипов.

Для начала, не спутать бы бугонию с бегонией. Одно – цветок, другое – древний ритуал, основанный на вере в то, что пчелы спонтанно зарождались из туши быка, которую убивали, чтобы создать новую жизнь в виде пчел. Как-то так, хотя все причудливее и описано в византийской «Геопоники» и в «Георгиках» Вергилия, на размытой границе между мифом и историей. Ритуал бугонии означает цикличность жизни и смерти, видно древние решили поколебать эту цикличность – или так решили нынешние андромедианцы, по-своему претворив в дело античную аллегорию. Да и сам фильм – это странный и дерзкий ритуал.

Когда я вышла из зала после просмотра «Бугонии», ощущение было таким, будто меня прокружили на диком, головокружительном аттракционе. Это не кино, а церемония погружения в разлитый по экрану абсурд, и остается только сдаться ему – абсурду – на милость. В «Бугонии» все гипнотически ярко – почти радиоактивно, как в причудливых снах: пчелы, офисы, стекло, безумцы – всё одновременно безупречно выверено и откровенно гротескно.

Сложно описать, как это кино держит в напряжении и одновременно вызывает смех. Оно ловко сделано, легко воспринимается, но при этом под кожей, под 24 кадрами в секунду, за экраном – тревога, почти паника. И всё-таки невозможно оторваться: этот фильм – один из самых лучших за последнее время, сколь страшный, столь и парадоксальный. Два часа абсурда, отчаяния, усталости, иронии и печали.

Герои сталкиваются лбами: Эмма Стоун (Мишель Фуллер, – руководительница фармацевтической мегакорпорации «Ауксолит») и Джесси Племонс (сторонник теории заговора Тедди Гатц ) – два полюса безумия, одно сдержанное и ледяное, другое одержимое и маниакальное. Сцены с ними – это дуэль реплик, взглядов, мировоззрений, это остроумное противостояние в кино – это смешно , и снова очень страшно. Без чувства юмора невозможно вынести абсурд происходящего.

«Бугония» – чёрная, неотразимая сказка, в которой сарказм сочетается с чем-то почти животным, первобытным. Это и издевка над современным миром, в котором все уверены в своей правоте, а на деле утопают в собственной слепоте. Гротеск и дерзость здесь не эпатаж, а точный хирургический инструмент, скальпель – указка. Йоргос Лантимос ничего не боится: смеётся, когда должно быть страшно, и говорит правду тогда, когда хочется отвернуться.

А музыка… музыка здесь творит чудеса. Саундтрек Джерскина Фендрикса оказался таким же безумным, как и сама история. Он то напирает, вонзается в мозг как пчела – бзинг, доводя чувство тревожности тревогу до предела, то отступает, чтобы дать месту тишине – тревожной и вязкой. В какой-то момент раздался хриплый голос Марлен Дитрих, поющий «Where Have All the Flowers Gone?» – старый, прокуренный, с тевтонским акцентом режущий – как нож по стеклу – голос.

Именно в этом финальном диссонансе, где древний ритуал бугонии встречается с безумием офисного корпоратива, кроется пророчество Лантимоса. Он не просто снял ремейк, он вывернул античную аллегорию наизнанку: наша собственная человеческая туша, переполненная самоправедностью и слепотой, стала той жертвенной основой, из которой вот-вот вылетит рой апокалиптических пчел-андромедианцев. Фильм завершается, но его эхо, которое не умолкает, заставляя пересматривать каждую сцену в воображение, и услышать хриплый голос Дитрих, ее песню «Sag mir, wo die Blumen sind» («Где цветы минувших дней?» ) с рефреном «когда же они чему-нибудь научатся?», которая сопровождает панорамы мертвых тел по всему миру как скорбную, неотвратимую эпитафию над нашей Зеленой планетой, которая уже давно перестала быть зеленой, но не перестала быть странной.

Впечатления – Маша Хинич