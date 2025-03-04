«Нино Рота и Эннио Морриконе» – музыкальные шедевры большого кино

Верхнее фото: Marcello Rota by Milan Sladek

Музыка, звучащая в кино, должна усиливать эмоциональное восприятие происходящего на экране, углублять смысловую нагрузку. Она не просто дополняет фильм, а является его неотъемлемой составляющей. Но нередко саундтреки становятся самодостаточными произведениями, даже более популярными, чем кинокартины, к которым они были написаны.

Впервые в Израиле в рамках мирового тура выступит известный итальянский дирижер Марчелло Рота с программой, посвященной творчеству двух величайших кинокомпозиторов – Нино Рота и Эннио Морриконе. Два представления состоятся 21 и 21 мая в Тель-Авиве и Хайфе.

Бессмертные хиты из фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кино: «Ромео и Джульетта», «Дорога», «Крестный отец», «Профессионал», «Кинотеатр Парадизо», «Миссия», «Ночи Кабирии», «Легенда о пианисте», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Хороший, плохой, злой» и других, исполнит симфонический оркестр под руководством Марчелло Рота, при участии солистки Кристины Моска, сопрано (Италия).

Трудно найти человека, который не был бы знаком с творчеством Нино Рота. Ведь без его музыки невозможно представить себе картины таких именитых режиссеров, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли. Миланский гений является обладателем самых престижных мировых наград, лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» за музыку к фильмам Френсиса Форда Копполы «Крестный отец», которая стала визитной карточкой и, наверное, самым узнаваемым произведением композитора. Созданные Нино Рота саундтреки отличаются редкой мелодичностью, лиризмом, национальными традициями, богатством стилей и тонким проникновением в замысел режиссера.

Рота написал несколько опер и балетов, которые до сих пор с успехом ставятся во всем мире, и огромное количество произведений для оркестра, но всемирную славу ему принесла все-таки музыка для кинематографа. «Я считаю искусственными попытки разделять музыку на «легкую», «полулегкую», «серьезную», – говорил маэстро. – Понятие «легкости» существует только для слушателя музыки, а не для ее творца. Меня как композитора нисколько не унижает работа в кинематографе. Музыка в кино или в других жанрах – для меня все одно творчество».

Эннио Морриконе – еще одна легенда итальянской музыки ХХ и ХХI века. Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар» – почетной за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую оригинальную музыку к фильму «Омерзительная восьмёрка», «Золотого глобуса» и других престижных наград.

Автор более чем 400 саундтреков к фильмам и телесериалам в Италии, Испании, Франции, Германии, России, США. Его трогательные и проникновенные мелодии звучат во многих культовых картинах.

С именем Морриконе сегодня прочно ассоциируется жанр «спагетти-вестерна». Именно благодаря музыке для фильмов его бывшего одноклассника Серджо Леоне к композитору пришла широкая известность. Позднее он работал с крупнейшими итальянскими кинорежиссёрами — Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто и другими. А будучи приглашенным в Голливуд, писал саундтреки для картин таких известных режиссеров как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Квентин Тарантино.

Нино Рота и Эннио Морриконе признаны одними из самых известных композиторов современности и одними из наиболее выдающихся в мире композиторов кино. Их шедевры, которые уже давно стали чем-то большим, чем обычными саундтреками, представит в Израиле знаменитый итальянский дирижер и племянник самого Нино Рота – Марчелло Рота.

Марчелло родился в семье, где музыкой занимались уже несколько поколений. Он окончил консерваторию им. Вивальди в Алессандрии, а затем Музыкальную академию Киджи в Сиене, где обучался дирижированию у Игоря Маркевича и Франко Феррары.

С 2004 г. Марчелло Рота является главным приглашенным дирижером Чешского национального симфонического оркестра, много выступает с симфоническими коллективами со всего мира, такими как Берлинский филармонический оркестр, Итальянский филармонический оркестр, концертный оркестр ВВС, Шанхайский и Пекинский симфонические оркестры. Сотрудничает с «Ла Скала» и другими крупнейшими оперными театрами мира. Среди солистов, с которыми работал Марчелло Рота – виолончелисты Мстислав Ростропович и Давид Герингас, скрипач Дмитрий Ситковецкий, певцы Пласидо Доминго и Андреа Бочелли.

Концерты, которые маэстро в этот раз привезет в Израиль, имеют для него особое значение: «Когда я дирижирую оркестром, исполняющим музыку Нино Рота, я чувствую еще более тесную творческую связь с ним», – говорит Марчелло Рота.

В концертах также примет участие итальянская певица Кристина Моска (сопрано), выпускница консерватории им. Вивальди в Алессандрии и курса барочного пения в Веронской оперной академии под руководством знаменитой Сони Прины. Кристина дает сольные концерты, выступает на международных фестивалях, участвует в театральных и оперных постановках во многих театрах Европы.

Концерты «Нино Рота и Эннио Морриконе» пройдут в Тель-Авиве и Хайфе:

21 мая, среда, в 20:00 – Ангар 11, Тель-Авив – Яффо

22 мая, четверг, в 20:00 – Аудиториум, Хайфа

Посмотреть видео: https://youtu.be/YD67rOd3YC8

https://www.youtube.com/watch?v=9mqnYpea8U4

Заказ билетов: https://bezalelevent.co.il/event/75, а также в кассе «Ивентим»: https://bit.ly/3XnpSta

Организатор гастролей в Израиле – агентство Bezalel Events.

Photos by Milan Sladek

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting