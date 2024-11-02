«NO NAME» в соавторстве с театром Fulcro – 20 и 21 ноября

Фото – Дарья Кузьмина
20 и 21 ноября 2024 года состоится премьера моноспектакля Марины Шойф «NO NAME» в соавторстве с театром Fulcro
Спектакль будет показан в Центре театра и танца Сюзанн Даллаль 20 ноября премьера пройдет на русском языке с субтитрами на иврите, 21 ноября – на иврите с субтитрами на русском.
«Спустя 9 месяцев пространство вокруг начинает сжиматься, с силой выталкивая человека. Стремясь уйти от боли, он ищет выход, который выведет его на свободу» – из лекции по подготовке к родам.
NO NAME – высказывание о том, как женщина находит смелость быть собой.
Откровенная и безжалостная история актрисы, рассказанная в жанре автофикшн*, смонтирована из личных эпизодов жизни женщины и больших исторических событий. Советское воспитание, эмиграция, война в Персидском заливе, аборт, успех, зависимость, насилие и беспокойный поиск опоры, как оказывается: не на кого-то, а на саму себя.
Главная героиня с детства переживает ощущение собственной «недостаточности», и, в борьбе с навязанными ей ролями и ожиданиями, погружается в саморазрушение. В этом одновременно нежном и экспрессивном спектакле женщина находит выход из реальности, где нормализованы зависимость, жестокость по отношению к себе, потребительское восприятие тела.
Так и не сыграв в пьесе Сары Кейн «Психоз 4.48»*, героиня воспроизводит её сюжет в собственной жизни. Но с другим финалом, где женщина не расплачивается своей жизнью за совершенное над ней насилие. Она имеет право на ошибку и выбор.
NO NAME — про ценность каждой жизни — про то, что стоит за выбором жить. В наше время нарратива силы (читай насилия), когда власть измеряется и доказывается войной, в спектакле хрупкость ставится выше силы.
*автофикшн — жанр, где биография автора пересекается с художественным вымыслом.
* Пьеса «Психоз 4.48» Сары Кейн. Сара Кейн покончила с собой вскоре после написания пьесы, еще до ее первоначального исполнения. Её пьеса — об отчаянной потере смысла ввиду конечности жизни.
«NO NAME» – надежда пережить невыносимый опыт.
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут
Рекомендуемое возрастное ограничение: 16+ Спектакль содержит сцены насилия.
Авторы спектакля:
Авторка идеи и актриса – Марина Шойф
Авторка пьесы – Ксюша Ярош
Режиссерка – Даша Шамина
Хореографка – Полина Дрейден
Художница – Ксения Сорокина
Композиторка – Саша Гефен
Звукорежиссер – Андрей Мирный
Художник по свету – Максим Дов
Медиахудожник – Илья Делятицкий
Технический директор – Антон Трошин
Переводчица – Полина Брукман
Продюсерки спектакля – Соня Громова, Аня Гинзбург, Лиза Школьник
Авторки афиши – Ксения Сорокина (стиль и концепция), Дарья Кузьмина (фото), Алиса Образцова (дизайн), Настя Вонсович (muah), Соня Громова (продюсерка)
Отдельная благодарность Елене Колиной за импульс к созданию спектакля. Без нее эта работа была бы невозможна.
Заказ билетов – suzannedellal.org.il/en/shows/קבוצת-תיאטרון-עצמאית-פולקרו/
или здесь – https://fulcrotheatre.co.il/noname/ru
Страница театра Fulcro в фейсбуке- https://www.facebook.com/fulcrotheatre
Страница театра Fulcro в Instagram – https://www.instagram.com/fulcrotheatre/
Сайт – https://fulcrotheatre.co.il/
https://fulcrotheatre.co.il/noname/ru
Обратите внимание, что 20/11 спектакль идет по-русски с титрами на иврите, а 21/11 на иврите с титрами по-русски
Несколько слов о миссии театром Fulcro в контексте этой работы:
Важной миссией «No Name» мы видим формирование женского комьюнити. Мы инициируем процессы, которые перерастают в общественные инициативы.
Например,
– выпускаем интервью с психологом об истории Марины и делимся в нем ссылкой на женскую самоорганизацию, в которой женщины могут анонимно и публично рассказать о себе и своей проблеме.
– журналист Алина Фаркаш, в рамках кампании предложила создать лендинг для женщин, где они смогут анонимно делиться проблемами и историями. Форум поддержки.
– мы призываем в социальных сетях делиться историями о том, как справляться в тяжелые времена, как себе помогать.
Из наших постов вырастают инициативы — девушки и лидеры мнений делятся личными историями и впечатлениями о своем опыте переживания насилия.
– часть средств с продажи билетов мы будем отправлять в организации помощи женщинам. Список которых, мы изучаем и пополняем, чтобы быть уверенными, что это принесет пользу.
Идея проекта в том, чтобы создать импульс, который для каждой откликнется по своему – действие может быть разным, героиня может прийти на спектакль, а и может, наконец, записаться к специалисту и помочь себе справиться.