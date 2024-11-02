«NO NAME» в соавторстве с театром Fulcro – 20 и 21 ноября

Фото – Дарья Кузьмина

20 и 21 ноября 2024 года состоится премьера моноспектакля Марины Шойф «NO NAME» в соавторстве с театром Fulcro

Спектакль будет показан в Центре театра и танца Сюзанн Даллаль 20 ноября премьера пройдет на русском языке с субтитрами на иврите, 21 ноября – на иврите с субтитрами на русском.

«Спустя 9 месяцев пространство вокруг начинает сжиматься, с силой выталкивая человека. Стремясь уйти от боли, он ищет выход, который выведет его на свободу» – из лекции по подготовке к родам.

NO NAME – высказывание о том, как женщина находит смелость быть собой.

Откровенная и безжалостная история актрисы, рассказанная в жанре автофикшн*, смонтирована из личных эпизодов жизни женщины и больших исторических событий. Советское воспитание, эмиграция, война в Персидском заливе, аборт, успех, зависимость, насилие и беспокойный поиск опоры, как оказывается: не на кого-то, а на саму себя.

Главная героиня с детства переживает ощущение собственной «недостаточности», и, в борьбе с навязанными ей ролями и ожиданиями, погружается в саморазрушение. В этом одновременно нежном и экспрессивном спектакле женщина находит выход из реальности, где нормализованы зависимость, жестокость по отношению к себе, потребительское восприятие тела.

Так и не сыграв в пьесе Сары Кейн «Психоз 4.48»*, героиня воспроизводит её сюжет в собственной жизни. Но с другим финалом, где женщина не расплачивается своей жизнью за совершенное над ней насилие. Она имеет право на ошибку и выбор.

NO NAME — про ценность каждой жизни — про то, что стоит за выбором жить. В наше время нарратива силы (читай насилия), когда власть измеряется и доказывается войной, в спектакле хрупкость ставится выше силы.

*автофикшн — жанр, где биография автора пересекается с художественным вымыслом.

* Пьеса «Психоз 4.48» Сары Кейн. Сара Кейн покончила с собой вскоре после написания пьесы, еще до ее первоначального исполнения. Её пьеса — об отчаянной потере смысла ввиду конечности жизни.

«NO NAME» – надежда пережить невыносимый опыт.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

Рекомендуемое возрастное ограничение: 16+ Спектакль содержит сцены насилия.

Авторы спектакля:

Авторка идеи и актриса – Марина Шойф

Авторка пьесы – Ксюша Ярош

Режиссерка – Даша Шамина

Хореографка – Полина Дрейден

Художница – Ксения Сорокина

Композиторка – Саша Гефен

Звукорежиссер – Андрей Мирный

Художник по свету – Максим Дов

Медиахудожник – Илья Делятицкий

Технический директор – Антон Трошин

Переводчица – Полина Брукман

Продюсерки спектакля – Соня Громова, Аня Гинзбург, Лиза Школьник

Авторки афиши – Ксения Сорокина (стиль и концепция), Дарья Кузьмина (фото), Алиса Образцова (дизайн), Настя Вонсович (muah), Соня Громова (продюсерка)

Отдельная благодарность Елене Колиной за импульс к созданию спектакля. Без нее эта работа была бы невозможна.

Заказ билетов – suzannedellal.org.il/en/shows/קבוצת-תיאטרון-עצמאית-פולקרו/

или здесь – https://fulcrotheatre.co.il/noname/ru

Страница театра Fulcro в фейсбуке- https://www.facebook.com/fulcrotheatre

Страница театра Fulcro в Instagram – https://www.instagram.com/fulcrotheatre/

Сайт – https://fulcrotheatre.co.il/

https://fulcrotheatre.co.il/noname/ru

Обратите внимание, что 20/11 спектакль идет по-русски с титрами на иврите, а 21/11 на иврите с титрами по-русски

Несколько слов о миссии театром Fulcro в контексте этой работы:

Важной миссией «No Name» мы видим формирование женского комьюнити. Мы инициируем процессы, которые перерастают в общественные инициативы.

Например,

– выпускаем интервью с психологом об истории Марины и делимся в нем ссылкой на женскую самоорганизацию, в которой женщины могут анонимно и публично рассказать о себе и своей проблеме.

– журналист Алина Фаркаш, в рамках кампании предложила создать лендинг для женщин, где они смогут анонимно делиться проблемами и историями. Форум поддержки.

– мы призываем в социальных сетях делиться историями о том, как справляться в тяжелые времена, как себе помогать.

Из наших постов вырастают инициативы — девушки и лидеры мнений делятся личными историями и впечатлениями о своем опыте переживания насилия.

– часть средств с продажи билетов мы будем отправлять в организации помощи женщинам. Список которых, мы изучаем и пополняем, чтобы быть уверенными, что это принесет пользу.

Идея проекта в том, чтобы создать импульс, который для каждой откликнется по своему – действие может быть разным, героиня может прийти на спектакль, а и может, наконец, записаться к специалисту и помочь себе справиться.