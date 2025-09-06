«Носороги» на Дизенгоф

Ионеско встречается с израильской реальностью в современном, абсурдистском, остром и провокационном прочтении Яиром Шерманом «Носорогов» в театре «Бейт-Лесин, где аллегория массового конформизма, намёки и политическая критика сочетаются с растерянностью, замешательства и самоанализом. Абсурд захватывает реальность и получается чёрная трагикомедия о стадности, морали и личном выборе, получается точно продуманный хаос и паранойя на сцене во все убыстряющемся темпе театрального повествования.

«Носороги» (1959) – шедевр румыно-французского драматурга еврейского происхождения Эжена Ионеско, одного из ключевых драматургов театра абсурда, написанная как отклик на распространение фашизма в военное время, по-прежнему остаётся актуальной. На вымышленный французский провинциальный городок обрушивается эпидемия: без всяких объяснений её жители постепенно, один за другим начинают превращаться в носорогов, следуют за стадом и теряют человеческий облик.

Декорации в этом спектакле (художница – Полина Адамова) – цвета и фактуры кожи носорогов: кожа человечья тонка, поранить легко, а носорожья шкура – толста и прочна. Но вообще-то носороги нас давно проглотили, а мы все тщимся и не понимаем, что мы уже внутри их желудков. «Носороги», которую часто сравнивают со «Скотным двором» Оруэла, – это сатира на некритичный конформизм. Индивидуумы становятся массой. В конечном счёте, кажется, легче сдаться, чем бороться с силой, а Ионеско видел в носороге именно символ властной силы.

Стоит отметить, что в иврите термин «иткарнефут» (превращение в носорога) был придуман покойным журналистом Ашером Нахором, театральным критиком и литературным редактором газеты «Едиот Ахронот», в рецензии на спектакль Хайфского театра в 1962 году. Сначала это слово использовалось только в ограниченном контексте произведения Ионеско, но Дан Альмагор расширил его метафорическое значение, включив в него следование за властной силой в своей статье о мюзикле «Кабаре» в газете «Маарив» в 1967 году, и с тех пор это слово укоренилось в иврите, приобретя со временем более широкое значение слепого подчинения большинству. Превращению в носорога – процесс, в котором люди поддаются коллективным идеологиям, пока не отказываются от своей личной идентичности. Всех ли нас настигнет «носорожья болезнь» или кому-то удастся отказаться следовать за стадом, памятуя о том, что жизнь – это не законченная история?

Создатели и исполнители

Автор: Эжен Ионеско

Перевод на иврит: Эли Бижауи

Режиссёр: Яир Шерман

Сценография и костюмы: Полина Адамова

Музыка: Диди Эрез

Свет: Фелис Рос

Пластика: Ури Шафир

Звуковое оформление: Нираль Шарон

Программирование света: Брухи Шпильгман

Ассистент режиссёра: Нимрод Эцион

В ролях: Том Хаги, Бени Эльдар, Лихи Корновски, Таль Данино, Моли Шульман, Зоар Мейдан, Авраам Селектар, Эран Шарель, Ора Мейерсон, Янив Шавит.

Театр объявил, что будет представлено всего 50 «Носорогов» – так что следите за сайтом www.lessin.co.il/shows/קרנפים/

