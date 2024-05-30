Новые выставки в Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод

Верхняя иллюстрация – работа Рут Шлосс. Верблюд. 1990 г. Акриловые краски, картон.

Художественный музей Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод – ведущий и старейший музей на севере страны, представляющий художественные выставки лучших художников Израиля и мира. На протяжении почти 90 лет музей организует выставки различных направлений и тематик и считается одним из трех ведущих художественных музеев Израиля, чья необыкновенная история, уникальные экспонаты и архитектура здания, спроектированного с учетом максимального использования естественного освещения, оставляют у посетителей неизгладимые впечатления.

Музей был создан в 1938 году, несмотря на все сложности того периода – периода невероятных проблем с безопасностью, с окружением, периода нестабильности во всём, периода трудностей в добывании средств даже на хлеб насущный. Но и тогда члены кибуца Эйн-Харод не забывали о значимости культуры и искусства и их роли в развитии общества в целом и каждого индивидуума в отдельности. Следуя принципам сионизма, занимаясь поселенческой политикой на практике, они также пестовали ценности универсальной культуры и традиций еврейского искусства, осознавая, что именно духовность поможет создать новое общество и укрепить нацию.

В 1948 году, в разгар Войны за Независимость, был заложен краеугольный камень здания музея и самой его идеи: впечатляющее по сей день, новаторское произведение модернисткой архитектуры, полностью использующее условия естественного освещения, адаптированное к солнечному свету Эрец-Исраэль. «Мишка ле-Оманут» – «Обитель, хранилище искусства» – музей, спроектированный и возведенный архитектором Шмуэлем Бикельсом напротив гряды Гильбоа, стал первым зданием в Израиле, построенным именно как художественный музей, и позже стал источником вдохновения для многих международно известных архитекторов. Выставочные залы и галереи, сады скульптур и внутренние дворы, библиотека, консервационная мастерская и складские помещения – все это было спланировано и построено для осуществления миссии музея, как места для документирования и показа израильского и современного еврейского искусства, как центра художественного образования, встреч и собраний.

Искусство, поселение, туризм

Особое расположение музея «Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод» в самом сердце Изреэльской долины, на пути между грядой Гильбоа и Долиной источников, восхитительные ландшафты долины и история самого музея, как часть истории поселенческого и сионистского движения, превратили его в обязательный пункт для посещения на маршрутах путешественников в этом регионе Израиля – в место для визита любителями природы, истории и искусства. Здесь можно узнать и саму историю создания кибуца Эйн-Харод и истории тех, кто, подняв свой флаг, начертал на нем: «Наша жизнь требует искусства!» (эти слова произнес в 1938 году Давид Мельц – писатель и член кибуца Эйн-Харод).

Выставки в музее «Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод»

В музее хранится одна из самых значимых в мире коллекций еврейских художников конца 19-го – начала 20-го века, а также обширная коллекция израильского искусства и предметов иудаики разных стран диаспоры. Целью и ориентиром при отборе произведений для коллекции «Мишкана» всегда было и осталось спасение и сохранение культуры еврейских общин всего мира.

31 мая 2024 года в музее открывается обновленная постоянная экспозиция «Мишкан ле-Оманут», на которой представлены канонические произведения из коллекции музея (большая часть ​​впервые показывается широкой публике), а также новые работы, пополнившие собрание музея за последний год. Обновленная постоянная экспозиция выдвигает на первый план еврейскую и израильскую историю и тот исторический момент, который все мы сейчас переживаем.

В тот же день, 31 мая, в отделе «Иудаика» музея начинает работать групповая выставка «Тиш», посвященная исследованиям субботней трапезы в ее ритуальном, культурном и социальном значениях, особенно после событий черной субботы 7 октября. В выставке принимают участие художники из разных стран мира, и среди них – известнейшая американская художница еврейского происхождения Джуди Чикаго, одна из самых важных и влиятельных художниц мира в наши дни.

Входной билет в музей для групп (10 человек и более) от имени ассоциации экскурсоводов «Ми-коль ха-лев» («От всего сердца») – 36 шекелей для взрослого / 18 шекелей для пенсионера

Экскурсии за дополнительную плату в 500 шекелей для группы по предварительной договоренности.

Сайт музея – https://museumeinharod.org.il/