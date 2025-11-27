Нью-Йорк – выставки в ноябре

Wolf Kahn. Miles McEnery Gallery www.milesmcenery.com

Вольф Кан писал окружающий его мир с благоговейной сосредоточенностью. Для него даже самые привычные пейзажи становились неисчерпаемым источником вдохновения. Возвращаясь снова и снова к идиллическим видам, густым лесным зарослям и скромным амбарам, он находил в одних и тех же местах новые смыслы: каждая картина отражала тонкие смены времени суток или сезонов, а также удовлетворяла его стремление к материальному исследованию. Как мастер работы с цветом, он не ограничивался натуралистическими или спокойными оттенками традиционной пейзажной живописи; используя яркие оранжевые, задумчивые лиловые и едкие зелёные, Кан выходил за пределы простого изображения и передавал сложные переплетения собственных переживаний с меняющимся окружением.

Вольф Кан родился в 1927 году в Штутгарте, Германия, и эмигрировал в Соединённые Штаты через Англию в 1940 году. В 1945 году он окончил нью-йоркскую High School of Music & Art, после чего служил во флоте. Благодаря программе GI Bill он обучался у знаменитого педагога и художника-абстракциониста Ханса Хофмана, а позже стал его ассистентом. В 1950 году он поступил в Чикагский университет и получил степень бакалавра искусств в 1951 году.

Завершив обучение всего за один год, Кан решил снова посвятить себя искусству. Он и другие бывшие ученики Хофмана создали кооперативную галерею Hansa Gallery, где Кан провёл свою первую персональную выставку. В 1956 году он присоединился к Grace Borgenicht Gallery, где регулярно выставлялся вплоть до 1995 года. Кан был удостоен стипендии Фулбрайта, стипендии Джона Саймона Гуггенхайма, премии Академии искусств и литературы США, а также медали в области искусств Государственного департамента США.

В 1957 году Кан женился на художнице Эмили Мейсон. Их брак длился шестьдесят два года – до её смерти в декабре 2019 года. Супруги жили и работали между Нью-Йорком и Вермонтом.

Работы Вольфа Кана регулярно демонстрировались в галереях и музеях по всей Северной Америке. Его произведения входят в коллекции Метрополитен-музея, Нью-Йорк; Музея американского искусства Уитни и др.

Вольф Кан умер в 2020 году в Нью-Йорке в возрасте 92 лет.

Sam Mattax. Dinner with Sue

Галерея Fredericks & Freiser в Челси fredericksfreisergallery.com представляет выставку “Ужин с Сью” – Dinner with Sue — новую серию живописных работ Сэма Мэттакса (родился в 1995 году, Спрингфилд, штат Миссури). В этом цикле художник продолжает развивать свое представление об абстракции, которая кажется неотделимой от мира, из которого она возникает: ощутимой, многослойной и по-американски узнаваемой.Работая с густыми, почти осадочными слоями масляной краски, Мэттакс тянет, соскребает и вновь собирает поверхность картины, пока изображение и материальность не становятся единым целым. Эти полотна воспринимаются не как тщательно скомпонованные, а как обнаруженные в толще времени, словно извлечённые из обломков памяти, труда и пейзажа.

Живописный язык Мэттакса опирается на жестовую стремительность абстракции середины прошлого века, однако его собственное художественное чувство прочно укоренено в настоящем. Он обновляет традицию абстрактного экспрессионизма, протягивая её через руины американской мечты: через брезентовый тент ярмарки, расползающийся навес, парковку после дождя. Его формы колеблются между узнаваемостью и растворением, оставаясь обломками былого оптимизма, которые держатся вместе лишь благодаря самому акту живописи.

В этих работах чувствуется неоспоримая телесность: краска сгущается до формы, цвет начинает вести себя как структура. Но сила этих полотен заключается не столько в эффектной виртуозности, сколько в выносливости. Мэттакс пишет не сверху над бурей, а изнутри неё, пытаясь обрести смысл в хаосе через прикосновение, ритм и накопление. Композиции кажутся готовыми распасться, но не распадаются. Они настаивают на цельности — не как на навязываемой логике, а как на способе выдержать испытание.

Мэттакс возвращает эмоциональную убедительность медиа, которым часто пользуются с иронической дистанцией. На свет здесь выходит не искупление, а стойкость: язык, собранный заново из обломков — прямой, несентиментальный. В момент, когда абстракция нередко подменяет риск атмосферностью, Мэттакс напоминает, что подлинная острота всё ещё имеет значение, даже когда вера даёт сбой.