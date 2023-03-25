В Тель-Авиве проходила неделя моды – сразу везде и везде красиво. Попала я на нее случайно, невнимательно разглядев приглашение, и потому была уверена, что иду на выставку фотографии в Тель-Авивский порт, а оказалась в «Ангаре 11» на показе моды, где были из приглашенных пара десятков взрослых и сотни подростков, так как мероприятие под названием «Очистим сеть» было посвящено и океану и социальным сетям, кибер-буллингу и подросткам, климату глобальному и моральному, и называлось «Очистим социальные сети и океан от сетей». Кстати, практически все события Недели моды были так или иначе связаны с общественными проблемами. Этот показ мод был связан со спасением океанов и панелью о буллинге, организованным компанией Samsung Israel, впервые принявший участие в Kornit Fashion Week FAC Tel-Aviv 2023.

И, надо сказать, что интересно было все – и течения морские, и технологические; наряды из рыболовецких сетей и поразившая меня статистика о буллинге в социальных сетях среди подростков что и обсуждалось во время дискуссионной панели. Одно дело, когда видишь статистические данные на экране, другое дело – когда их озвучивают сами подростки и те, кто занимается этой проблемой профессионально. Кстати, экологические наряды демонстрировали не только профессиональные манекенщицы и сами модельеры, но и подростки. Надеюсь, что эта демонстрация мод позволила им стать увереннее в себе.

Модератором панели «Чистка сети», посвященной буллингу в социальных сетях и способам борьбы с ним, стала телеведущая Ротем Исраэль. В дискуссии приняли участие певец Ави Авруми, журналист и ведущий «ха-Цинор» Гай Лерер, и 17-летняя Офек Ришон, которая организовала движение против кибер-буллинга, ставшая сама жертвой этого явления в 14-летнем возрасте, история которой была обнародована Гаем Лерером.



Вот часть данных – мизерная часть: озвучено было гораздо больше.

По данным горячей линии «Мокед 105» — Национального штаба по защите детей в сети Агентства национальной безопасности, в 2022 году более 45% звонков на горячую линию были связаны с издевательствами, домогательствами и оскорблениями, при этом 15% звонков на фоне суицида и опасения за человеческую жизнь. Согласно отчету «Мокед 105» за 2022 год, основными секторами кибер-пространствами, где издеваются над детьми и подростками, стали Instagram и WhatsApp, В отчете указано, что большинство жертв были подростками в возрасте 12-14 лет ( две трети жертв – девочки, а еще треть – мальчики), в то время как возраст правонарушителей 15-13 лет, при этом 76% правонарушителей составляют мальчики.

Эта крошечная часть отчета. Когда проценты становятся реальными данными – десятками тысяч пострадавших подростков, тогда становятся куда страшнее.

Менее половины подростков чувствуют себя безопасно в Интернете.

43% подростков говорят, что они пострадали в Интернете в прошлом году.

32% молодых людей, пострадавших в Интернете, никому не сообщали о насилии.

В 2022 году «Мокед 105» занимался 8133 инцидентами, из которых 31% были случаями сексуального насилия, 15% были суицидальным инцидентами и страхом за человеческую жизнь, а 14% были издевательствами.

Подробные отчеты можно найти вот здесь https://www.gov.il/he/departments/news/new_data_105_hotline_2022_and_survey_online_risk_and_harm_010223

https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/internet_safety/Pages/default.aspx

Ну, а дальше – пресс-релиз про океан….

В последние годы среди части крупных корпораций растет осознание того, что они должны взять на себя ответственность за окружающую среду и общество благодаря своей мощи и влиянию. Одной из компаний, решивших взять на себя подобную инициативу, стала компания Samsung, которая еще в прошлом году начала использовать переработанный материал из рыболовных сетей в своих устройствах Galaxy. В этом году технологический гигант сделал еще один шаг вперед вместе с лучшими дизайнерами, которые создали разнообразные наряды, представленные на подиуме Недели моды в Тель-Авиве 2023.

Мир моды не остается равнодушным к усугубляющемуся климатическому кризису и переживает ряд важных процессов, таких как использование натуральных и биоразлагаемых материалов, оптимизация производственных процессов при сохранении и экономии основных ресурсов и ограничение избыточного потребления.

Показ мод, получивший название Galaxy for the Plant, привлек внимание к загрязнению океанов, которое с каждым годом становится все сильнее и наполняет открытое море пластиковыми частицами, которые наносят вред животным, природным системам и здоровью человека. Главным и необычным мотивом, которым руководствовались дизайнеры при их создании, стало использование переработанных рыболовных сетей, которые составляют значительную часть загрязнения Мирового океана. Около полумиллиарда тонн рыболовных сетей, различных ловушек, веревок и потерянных крючков, ежегодно выбрасываемых в море, представляют значительную опасность для животных, которые могут запутаться, попасть в сети и даже погибнуть в результате загрязнения.

Для этой задачи были привлечены ведущие дизайнеры, такие как Алон Ливне, Maskit Fashion House, Шахар Авнет, Давид Векслер и начинающие талантливые дизайнеры.

Миа Сегал, пресс-секретарь Samsung в Израиле: «Мы гордимся тем, что принимаем участие в Неделе моды в Израиле, где проводится первый в своем роде показ мод, отмеченный принципами устойчивого развития, в сотрудничестве с ведущими и молодыми дизайнерами, которые смогут дать творческое выражение нашему видению Samsung Everyday Sustainability, которое работает над снижением воздействия продукции на окружающую среду, чтобы люди могли вести более экологичный образ жизни. В рамках нашей социальной ответственности мы с гордостью представляем и выносим на повестку дня панель «Очистка сети» с пониманием того, что технологии также могут иметь положительное социальное влияние с желанием продвигать культуру инклюзивности и желание сделать мир лучше».

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пи-ар агентством