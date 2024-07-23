Игры и еще раз игры – в трех музейных уровнях

Верхнее фото – צילום יובל חי. Фото – Юваль Хай

Что такое игра, помимо резко нелюбимых мной командных спортивных игр с мячом?

Значений у этого слова множество, применений ещё больше – от игр общественно-политических до упомянутых спортивных, от игр карточных и настольных до компьютерных, от игр детских до флирта взрослых и азартных игр; школа, мода, музыка, театр, кино, цирк, литература, отношения – мы играем всё время. Шекспир, а также за много поколений до него и много поколений после всё описали.

А вот что такое игра с точки зрения художника? Об этом задумались кураторы Рамат-Ганского музея современного израильского искусства Сари Голан и Адайя Порат и, поиграв в игры кураторские, собрали выставку, названную официально длинно – «Все дни, все дни. Игривость в современном израильском искусстве», так что сокращу это название для удобства до «Games», хотя в названии скрыты именно «дни» из строчек стихотворения Леи Гольдберг «Волшебная шляпа» (первоначально опубликованного в детском журнале «Давар» в январе 1945 г).

כל הימים, כל הימים

‎חולמת אני על כובע קסמים

‎כובע קטן, מקושט בנוצה

‎העושה כל מה שאני רוצה

Вот эти строки в переводе Эллы Бриндт:

Все дни я мечтаю о чуде одном:

О маленькой шляпке с красивым пером.

О шляпке такой я все время грущу,

Чтоб все выполняла, что я захочу.

Рами Клянштейн уже довольно давно написал песню на это стихотворение. «Все дни, все дни» – все дни мы играем…

Да – играем, но как все-таки видят и отражают понятие «Игра» художники, точным числом 35 человек? По-разному, в чем и убеждаешься на выставке, расположенной на трех этажах музея, где уже на первом нам напоминают, что Жан-Жак Руссо призывал вернуться к примитивной жизни – к игре. Вышло из этого то, что всё больше художников начинают заигрывать с AI, воплощая игры с искусственным интеллектом в перформансах и инсталляциях, оживляя компьютерные игры в трехмерном мире, но не забывая при этом, к примеру, нарисовать масло по холсту натюрморт, изображающий брошенную в беспорядке настольную детскую игру, потому что игроки убежали в бомбоубежище.

У каждого этажа музея – свой цвет стен, своя тема. Искусство от высокого до детского, от тем общественных и социальных до мультижанровых. Анимация, видео, живопись, скульптура, фотография, невероятные технологии, философия, поэзия, мечта. Чайная церемония из «Алисы в стране чудес» Веред Аранович. И сон… Сон ведь тоже игра нашего подсознания, как и интерактивная игра Мири Сегаль с кошками, проявляющимися на стене зала, убегающими от зрителей или приближающимися к ним в зависимости от подсознательных флюидов, которые реагируют и на игру со светом в текстильной инсталляции Нади Адины Роз, где волк в сумерках играет в прятки с лесом.

Игры, человек и технологии пересекаются на этой выставке, где AI становится способом дать нам понять наш язык, наше тело, наши мысли и даже изменить тело в игре с помощью технологий, ну или с помощью татуировок и даже протезов, играя и играя….

Мы заигрались в наши фантазии настолько, что уже не всегда замечаем насколько реальность стала другой. 071023 изменила всё, пробудила нас от игр, бросила в действительность, где больно по-настоящему. Кто может – вновь сбегает в игру.

А игр тут – раздолье. Как уже сказано – на всех трех этажах, где воображение разыгрывается ни на шутку, вслед воображению художников, порождающим идеи и образы, выходящие за пределы видимого и создающие альтернативные реальности в игре, театрализуя взаимовлияния между игрой, воображением и творчеством. Ну да, весь мир театр – помним, помним… А заодно можно и покритиковать общество – абсолютно справедливо – в форме игр в страшилки, намекающих на израильскую действительность, идентичность, мультикультурализм. Но не только – не все страшно и ужасно, потому как первый этаж, первая глава игрового повествовании так и названа – «Первые игры» – немного атавистично, первично, просто. А раз так – то утопично, наивно и слегка по-детски с верой в лучший мир, как и должно быть. В первой главе есть видеоработа в технике покадровой анимации; серия картин-скульптур; графика, инсталляции, даже гобелены.

Вторая глава выставки – второй этаж – посвящена реальным «настоящим» играм и призвана отразить коллективную память, воплощенную в знакомых играх – настольных, дворовых и вплоть до интерактивных компьютерных. Всё это – в отражении или в переводе на язык израильской реальности. Это глава как раз о критике нашей жизни и существования. То есть критично, драматично, разнообразно, ностальгично, здорово и ярко – все-таки речь идет о разных играх, не только о черно- белых шашках, хотя именно черно-белый напольный лабиринт, заполненный строчками из книги Пола Остера «Изобретение одиночества» занимает немало места. Теплый и безопасный дом оказывается лишь оболочкой, иллюзорной и хрупкой конструкцией: «В какой момент дом перестает быть домом? Когда снимут крышу? Когда вынут окна? Когда стены рухнут? В какой момент он превращается в груду обломков? Приятно спать под звездами. Не обращайте внимания на дождь. Это не может длиться очень долго». Обратите внимание на сайт-специфик барельефы Моше Тарка – черные фигуры, врезанные в светлую штукатурку. Немного Африки на белой стене – это очень здорово, и простите меня те художники, имена которых я не упоминаю.

Третий уровень игры, то есть третий этаж музея – третья глава «Игры и сновидения», посвящена соотношению игривости, сновидений и мечтаний и стиранию границ между ними. Мечты и сны, сказки и мифы, символы и знаки как фантастическое игровое пространство и как пространство, где можно левитировать, фантазировать и творить.

Мир перформанса в параллельном пространстве – а вдруг мы там найдем надежду, утешение и исцеление?

Но у игр и игривости, у снов и мечтаний есть и темная сторона, с мрачными трещинами. Кластер работ на этом этаже предстает обманчиво «домашним» пространством, насыщенным атмосферой загадочности, элементами мрачной антиутопии, по стенам которой бродят не самые доброжелательные коты Мири Сегаль из ее интерактивной видео-работы «Pussy Mirror». По мере увеличения количества зрителей увеличивается и количество кошек, которые подходят ближе, пристально смотрят в глаза, отдаляются и исчезают по мере удаления зрителей. Мало-помалу приходит осознание, что всем в том зале заправляют коты – хорошо, что не волки из уже упомянутой инсталляция Нади Адины Роз «Я мечтала стоять в луче света», которая состоит из 65 сшитых элементов: лес, деревья, луна, волк.

На этом же уровне игры, то есть на третьем этаже выставке, оборудовано пространство «Гостиная в музее», в котором в период проведения выставки будут проводиться специальные мероприятия и встречи.

На деле все работы супер-интересны, описать все невозможно – надо, как обычно, идти и смотреть. Но во время пресс-тура удалось поговорить с одним из участников – французо-израильским художником Мишелем Платником, представляющим в Рамат-Ганских «Games» два видео: «Играющие дети» – видеоработа в технике покадровой анимации, состоящая из рисунков и фотографий и являющаяся частью широкой серии, созданной Мишелем Платником (давнего репатрианта из Франции, бывшего инженера в сфере высоких технологий, ставшего актером и художником уже в зрелом возрасте) под названием «The PostHum Condition», в которой рассматриваются различные представления о человеке, балансе между человеком и природой, возможностями трансформации и того, как научно-технический язык меняет людей и окружающую среду. Вторая его работа – «Тамуз», еще одна работа художника из этой же серии, представлена ​​в третьем разделе выставки, на третьем этаже и она чудо как хороша, мудра, философична и зациклена на цикличности – так что есть 1000 причин и еще одна добраться до конца третьей главы «Игр» третьего уровня и таки разобраться как связать в art-играх фотографию, видео, перформанс и живопись, создавая воображаемые миры, в которые зрителю предлагается войти, чтобы отойти (хотя бы на мгновение) от принятых норм, наблюдая за символами и ритуалами, раскрывая механизмы системы работы тех сил, которые порабощают нас без нашего ведома, но с нашего молчаливого согласия.

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Выставка «Все дни, все дни. Игривость в современном израильском искусстве» продлится до 31 декабря 2024 года.

Сайт Рамат-Ганского музея современного израильского искусства – https://www.rgma.org.il/

Фейсбук – https://www.facebook.com/RGmuseum

Адрес: Рамат-Ган, ул. Аба Хилель Сильвер, 146.

Часы работы: понедельник | 10:00-14:00; вторник | 16:00-20:00; среда | 10:00-14:00; четверг | 10:00-14:00 и 16:00-20:00;пятница | 10:00-14:00; суббота | 10:00-14:00.

Текст – Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-службой Рамат-Ганского музея современного израильского искусства.