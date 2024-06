Ежегодный фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» тель-авивского Центра Сюзан Далаль пройдет этим летом под знаком израильского творчества.

10 августовских дней – и не только танца, но и множества разнообразных мероприятий, десятков представлений, открытых репетиций для широкой публики и выступлений лучших израильских танцевальных компаний на открытом воздухе – все это в рамках одного фестиваля, который пройдет с четверга по субботу, с 1 по 10 августа в Центре Сюзан Далаль.

В свете сегодняшней ситуации, в дни войны, фестиваль акцентирует внимание на израильском творчестве, на новых спектаклях израильских хореографов наряду с ретроспективными показами и другими мероприятиями, которые объединят зрителей и позволят им «прикоснуться» к создателям и к самим представлениям. Впервые во время фестиваля ежевечерне будут проводиться открытые для широкой публики репетиции – как вид социального активизма, приближающий зрителей к творческому процессу. Репетиции пройдут на главной площади Центра Сюзан Далаль. Вход на репетиции свободный.

Участники фестиваля «Tel Aviv Dance 2024»:

Орли Порталь; Камерная танцевальная группа – в честь 100-летия со дня рождения основательницы группы – танцовщицы, хореографа и теоретика танца Ноа Эшколь; Гилель Коган, Йоси Берг и Одед Граф, Танцевальная компания Лиора Тавори, Дрор Либерман и Казуо Шионоири, Эяль Дадон и его SOL Dance Company, танцевальная компания Рои Ассафа, Гон Биран, Михаль Самама , Ори Ленкински, Ави Кайзер и Серджио Антонино, Авшалом Латуха и Джанни Нотарникола (бывший танцовщик «Бат-Шевы»), Нив Шейнфельд и Орен Лаор.

Фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» – самый престижный и значимый фестиваль в области современного танца в Израиле, пройдет в этом году с 1 по 10 августа. В его программу входят 19 выступлений (в том числе 7 премьер) израильских мастеров современного танца, хореографов и танцовщиков, а также выступления на открытом воздухе, открытые репетиции и особые мероприятия.

Фестиваль откроется праздничным вечером – шоу «Al-Atlal» танцовщицы и хореографа Орли Порталь, которая аккумулирует в своем творчестве интерпретацию древних традиций и комбинирует элементы из области современного танца с песнями легендарной певицы Ум Культум.

Фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» сочетает в своей программе заметные, уже знакомые публике и критике представления и новые спектакли, откликающиеся на события нынешнего периода в истории страны, в том числе:

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Ноа Эшколь, изобретательницы движения Эшколь-Вахмана, одной из немногих разработчиков системы записи движения (нотация) в мире и художницы по текстилю, работы которой выставлены в музеях во многих странах. В рамках мероприятий группа «Камерный танец», основанная Ноа Эшколь, при участии 83-летней танцовщицы Рахель Нуль-Кахана, представит серию танцев «Воин и Мечтатель» – спектакль, перекликающийся с темой войны. Когда началась Война Судного дня, Эшколь приостановила работу над танцами и занялась созданием гобеленов – композиций из лоскутков ткани. Тогда она утверждала, что это не время для танцев, ее гобелены проливали свет на уникальную связь пластического искусства и хореографии и превратили Ноа Эшколь в художницу, известную во всем мире. В рамках мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Ноа Эшколь также будет показан фильм 1976 года, посвященный созданию движения «Эшколь-Вахман», созданный из серии интервью, где в роли интервьюера выступает Ури Зоар.

Фестиваль «Tel Aviv Dance 2024» представляет (уже не в первый раз) дуэт израильских хореографов- танцовщиков Йоси Берга и Одеда Графа, создавших за два десятилетия совместной работы более 30 постановок, принесших им международное признание.

На сей раз Берг и Граф покажут программу «Культ, фантазия и любовь» отправляющую публику в путешествие по трем их наиболее известным произведениям: «Весна священная № 2», «4 фантазии и обезьяна» и «When Love Walked In», посвященным темам героизма и жертвенности, сострадания и любви, культурных клише, юмора и печали. В контексте нынешней ситуации невозможно избежать размышлений о человеческой природе и источниках создания нарративов и идеологий.

В постановке Став Струз-Бутрус «Расставания» на первый план выдвигается поэтика траура, когда разные виды разлуки – личной и групповой – смешиваются воедино, связывая друг друга общей судьбой, общим горем и общей памятью.

Также в программе фестиваля: хореограф и танцовщик Гилель Коган с современной, смешной и немного пародийной версией фламенко «THISISPAIN»; Лиор Тавори и его труппа с премьерным захватывающим шоу; Эяль Дадон с новой постановкой для его SOL Dance Company; Ори Ленкински в шоу-посвящении Джеки Кеннеди; Нив Шейнфельд и Орен Лаор с представлением в духе диско, которое пройдет в Soho House в Яффо в рамках сотрудничества с «Tel Aviv Dance».

Дополнительно будут также представлены такие программы, как:

показы работ следующего поколения хореографов – участников программы 1|2|3; представления для всей семьи; беседы с артистами и студийные показы, а также открытые репетиции для широкой публики, которые позволяют создавать социальные контакты, прикоснуться к творческому процессу и понять связи между миром творчества и рабочим процессом.

Анат Фишер Левентон, генеральный директор Центра Сюзан Далаль, говорит: «Tel Aviv Dancе — это ежегодный фестиваль, который проводится в Центре Сюзан Далаль уже 24 года, и в этом году, на фоне войны, мы решили сделать акцент на израильском творчестве. Мы продвигаем и поощряем израильский танец и в эти сложные дни, и в этом году мы еще больше гордимся тем, что предоставили сцену именно израильским танцорам и хореографам. В этот период фестиваль становится площадкой для встреч с теми спектаклями и представлениями, в которых отражаются наши чувства. Одновременно, фестиваль поддерживает израильское творчество и связь с публикой».

Наоми Перлов, художественный руководитель Центра Сюзан Далаль, подчеркивает: «Искусство не рождается в вакууме, оно живет и реагирует на окружающую реальность. И потому мы тщательно отобрали те представления, которые соответствуют новой реальности нынешнего мира и сложного времени. Мы приглашаем зрителей прийти на наш фестиваль и получить удовольствие от лучших и увлекательных танцевальных спектаклей».

Спектакли, хореографы, танцовщики и компании, принимающие участие в фестивале «Tel Aviv Dance 2024» в порядке выступлений:

Орли Порталь. «Al-Atlal»

Театр танца Йоси Берга и Одеда Графа. «Культ, фантазия и любовь» – «Весна священная № 2».

Гон Биран. «2020»

Театр танца Йоси Берга и Одеда Графа. «Культ, фантазия и любовь» – «4 фантазии и обезьяна»

Программа 1|2|3 Соло

Гилель Коган. THISISPAIN

Театр танца Йоси Берга и Одеда Графа. When Love Walked In

Программа 1|2|3 Дуэты (премьера)

Программа 1|2|3 Ансамбли (премьера)

Михаль Самама. «A Group of» (премьера)

Двойной вечер: Джанни Нотарникола. «KAMA» («Сколько»). Авшалом Латуха. «Линии, сети и ловушки»

Танцевальная компания SOL. ZIFT

Танцевальный ансамбль Кайзера-Антонино. «Шшш…» (премьера)

Ори Ленкински. Jackie Pink and Black (премьера)

Нив Шейнфельд и Орен Лаор. Disco, Baby!

Дрор Либерман и Казуо Шиониори TakeDown productions. BLUE BALLS (представление на открытом воздухе )

Танцевальная компания Рои Асафа. The Fall of a Structure – «Падение строения» (премьера).

Став Струз-Бутрус. «Расставания» (премьера).

Показ фильма «Встреча с нотацией движения Эшколь-Вахман» (1976) с Ури Зоаром в качестве интервьюера.

Камерная танцевальная группа Ноа Эшколь. «Воин и мечтатель».

Танцевальная компания Лиора Тавори. CRUST (премьера).

Посмотреть промо фестиваля https://www.youtube.com/watch?v=b3s2CnboRqA

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и спорта и муниципалитета Тель-Авива.

Информация и билеты – на сайте фестиваля

https://telavivdance.suzannedellal.org.il

О Центре Сюзан Далаль: Центр танца имени Сюзан Далаль – самый крупный центр танцевального искусства в Израиле на протяжении тридцати лет. Этот культурный центр расположен в отдельном комплексе, в квартале Неве-Цедек в Тель-Авиве. В 2010-м году Центр Сюзан Далаль стал лауреатом Премии Израиля в области танцевального искусства. С момента своего основания в 1989 году Центр ставит перед собой задачу продвигать, развивать и поддерживать искусство современного танца в Израиле посредством различных выступлений израильских и международных групп, мероприятий и фестивалей. Ежегодно центр проводит более 600 представлений, сотни мероприятий, десятки программ и проектов кооперации в Израиле и по всему миру, что делает его ведущим центром израильской культуры. Благодаря специальным программам и семинарам для представителей танцевального и исполнительского искусства Центр стал стартовой площадкой для хореографов, танцоров, многопрофильных художников, исследователей и деятелей культуры.

Центр Сюзан Далаль также является одним из наиболее посещаемых туристических объектов Тель-Авива – Яффо (более полумиллиона человек в год).

Текст подготовила Маша Хинич.

Все фотографии представлены Центром Сюзан Далаль

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting