Рами Беэр объединяет прошлое, настоящее и будущее

Кибуцный ансамбль балета представляет свою недавнюю постановку «Режиссерская версия» в хореографии художественного руководителя ансамбля Рами Беэра. Представления состоятся в Оперном театре Тель-Авива 25 июля, в 20:00 и в зале «Аудиториум» в Хайфе 1 августа, в 20.30.

«Режиссерская версия» основана на знаковых моментах из истории ансамбля – удивительных и захватывающих. Рами Беэр соединяет на сцене прошлое, настоящее и будущее, разбивая и соединяя составляющие своей хореографии из известных постановок и мощные сценические образы в новой интерпретации – бурной и меланхоличной – со свежей точки зрения, что меняет изнутри как само происходящее на сцене, так и восприятие этого балетного спектакля извне, со стороны зрителей.

«Режиссерская версия» посвящена 50-летию труппы и представляет собой, как уже сказано, микс интерпретаций и осмысление полувековой детальности ансамбля и одновременно отсылку к миру кино, к воплощению в движении музыки от «Фантазии» Диснея до мюзиклов.

Кибуцный ансамбль балета и Рами Беэр – мастер эклектичных композиции и эстетики – переносят кино на сцену, объединяя в движении такие жанры, как немое кино, экшн, киномюзиклы, ленты Феллини и даже анимационные фильмы в сжатую и концентрированную форму – визуально яркую даже в самих цветах сценографии и костюмов.

Здесь царит цирковая и красочная атмосфера, словно Беэр смешал все кинематографические и театральные жанры и выплеснул их на сцену. Танцоры в клоунских шляпах ходят по сцене с воздушными шарами, персонажи напоминают героев немого кино и даже метлу Микки Маус – ученика чародея из диснеевской «Фантазии».

В «Режиссерской версии» задействовано множество идей – трогательных и сильных, и потому невозможно не оценить творческий замысел Рами Беэра, который в данной постановке напоминает дирижера оркестра, руководящего своими танцорами – музыкальными инструментами.

В кино режиссерская версия обычно остается на монтажном столе: в большинстве случаев студия не дает режиссеру права принимать решение об окончательном монтаже фильма по разным соображениям, зачастую коммерческим. Иногда это приводит к существенному изменению содержания, но обычно речь идет о сокращении фильма и исключении из него отдельных частей, чтобы сделать фильм более сжатым. В фильмах, имеющих художественную ценность, созданных известными режиссерами, «режиссерская версия» иногда распространяется, позволяя зрителям по-новому взглянуть на само произведение, добавляя ему глубины и множество деталей, отсутствующих в коммерческой версии, проясняя намерения режиссера и его видение при создании фильма.

После почти четырех десятилетий работы хореографом и множества постановок Рами Беэр представляет свою «режиссерскую версию» для Кибуцного ансамбля балета, отмечавшего в прошлом году свое 50-летие. Рами Беэр руководит ансамблем уже 28 лет. Неудивительно, что в «Режиссёрской версии» он возвращается к произведениям, созданным им на протяжении многих лет, и вновь исследует их, создавая пестрый коллаж коротких сцен из своего балетного лексикона, из внимания к танцовщикам как к личностям, к дизайну, к эстетике. Коллаж из интенсивности, свободы, красоты и концентрации, что дает зрителям, возможность сосредоточить внимание на замысле Беэра.

И посреди всего этого многогранного действия Беэр использует строки стихотворения Давида Авидана «Ривьера» из сборника «Личные проблемы», посвященного вопросам творчества. Беэр вплетает слова в общий ироничный и дерзкий замысел и перспективу повествования, отправляясь в прошлое, наблюдая и переосмысливая свои работы на протяжении четырех десятилетий, в том числе, знаковые произведения, ставшие неотъемлемой частью мира израильского танца.

40 лет Рами Беэр изобретал себя и свой танец заново, совершенствуясь, развиваясь и, в то же время, сохраняя свой уникальный мир и собственный лексикон движения. Рами Беэр – возможно, самый политизированный израильский хореограф, на протяжении четырех десятилетий отражает в своем творчестве, как в зеркале, израильскую ДНК. В «Режиссерской версии» он вновь обращается к произведениям, созданным им на протяжении многих лет, погружается в их содержание, останавливается в них и снова рассматривает их, разбирая их на составляющие и собирая их в нечто новое – в песнь о любви к сцене.

Четыре десятилетия работы заполняют большой холст, который Беэр разворачивает на сцене, добавляя все новые и новые слои и цвета к главам спектакля – непрерывного живого повествования. «Режиссёрская версия» – взгляд на то, кем он был, кем стал, взгляд на внутренний мир и настроения, которые со временем претерпели трансформацию. На самом деле, это диалог с памятью, возвращение к исходному материалу, к истокам движения.

Историческая справка:

Йеудит Арнон – чешская еврейка, основательница Кибуцного ансамбля балета. Арнон, лауреат премии Израиля1998 года, дожила до 93 лет и скончалась в августе 2013 года.

Она родилась в Чехословакии, в Комарно, в религиозной ортодоксальной семье. Прошла через Краковское гетто и Освенцим, куда попала в возрасте 18 лет. Ее родители погибли в газовой камере, а сама Арнон была послана работать – сначала в Освенциме, а потом в трудовой лагерь Плашув (Плашов) в Польше. С маршем смерти она попала в лагерь в Чехословакии, который освободила Красная Армия. После освобождения оказалась в Будапеште, где присоединилась к движению «а-Шомер а-Цаир». В 1948 году вместе с мужем репатриировались в Израиль, где они стали членами гибуца Гаатон (тогда исключительно сельскохозяйственного) в Западной Галилее. Там она поначалу создала центр для обучения танцу детей и взрослых. Этот центр, где занимались вечерами (днем работали), позже стал Кибуцным ансамблем балета. В Освенциме она отказывалась танцевать перед немцами, но в бараках танцевала после того, как часами стояла босиком на снегу в наказание за своенравность. Её не расстреляли, и она поклялась тогда, что если останется в живых, то посвятит себя танцу. Центр для обучения танцу был создан ею в середине 1950-х годов. Полноценной балетной труппой – Кибуцным ансамблем балета – она руководила с 1970-го по 1996-й год. Сам Иржи Килиан считал за честь поработать с ней и в ее коллективе.

Один из ее учеников, кибуцник Рами Беэр, начал танцевать в этом ансамбле в 1980-м году. Еще в детстве он был учеником кибуцного «Дома танца», основанного той же неутомимой Йеудит Арнон, руководившей в то время группой народных танцев Западной Галилеи.

Одна из первых его работ для ансамбля называлась «Зихрон дварим» – «Памятный лист» и была посвящена Катастрофе.

Рами Беэр – один из наиболее известных и удачливых израильских хореографов, из плеяды молодого поколения 1980-х, ставшего за прошедшие десятилетия поколением уже не молодым, а средним, набравшимся опыта, получившего свою долю славы и почестей, а также немало наград, в том числе, и международных. Его творчество вышло далеко за пределы круга кибуцной хоры: он танцевал во многих израильских ансамблях, работал хореографами в Израиле и за границей, однако его имя связывают в первую очередь с Кибуцным ансамблем балета. Беэр поднял уровень ансамбля, созданного в 1970-е годы, до лучших международных стандартов, что, в частности доказывается и тем, что труппа по полгода проводит на гастролях, а оставшееся время – в кибуце Гаатон на севере, где находится база ансамбля и репетиционные залы.

Беэр – член кибуца Гаатон, бывший десантник ЦАХАЛа, участвовал в Первой Ливанской войне.

Кибуцный ансамбль балета. «Режиссерская версия»

Хореография, сценография, свет и костюмы: Рами Беэр

Саундтрек: Рами Беэр, Эяль Дадон

Старший руководитель репетиций и помощник художественного руководителя: Ница Гомбо

Видеосъемка: Саша Энгель – Kino Kitchen

Видеомонтаж: Лия ​​Бесудо Грек, Саша Энгель – Kino Kitchen

Текст: стихотворение «Ривьера» Давида Авидана из сборника «Личные проблемы»

Чтица: Ноам Беэр

Музыка: Alexandre Desplat, Igor Stravinsky, Barry Adamson, Imogen Heap, James Blake, Jóhann Jóhannsson, Kid Koala, Thom Yorke, John Zorn, Faultline, FKA Twigs, Godspeed You! Black Emperor, Hildur Guðnadóttir, Nicolás Jaar, Orchestral Manoeuvres in The Dark, Sun Lux, Ludovico Einaudi, Sudden Infant

