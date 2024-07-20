«ЮЖНЫЙ АЛЬБОМ»

Выставка “Южный Альбм” открылась в Художественном музее Петах-Тиквы месяц назад, я о ней уже писала и рассказывала – кратко и чуть более детально, и вот, наконец, появилось время рассказать более подробно. Тем более, что мыслями я все время к ней возвращаюсь – даже сегодня, спустя 9 с половиной месяцев после начала войны, когда количество просмотренных военных выставок и фотографий очень велико. Но эта выставка – особенная даже на их фоне; думаю, что любовью к делу, к людям, профессионализмом и тем особым кураторским чутьем, которое позволяет превратить набор фотографий или картин в экспозицию, которую хочется увидеть еще и ни один раз.

Уже через несколько дней после начала войны, еще когда гнев захлестывал разум, стало понятно, что все происходящее необходимо документировать – историю переписывали и переписывают, и одна из задач – попытаться сохранить факты 071023. То, что в будущем – если оно будет, если сказка не закончится сосем печально, – историки назовут «хроникой конфликта».

Утром 7 октября, когда страна была в полном шоке и позже, когда события стали проясняться, фотографы прессы, армии и полиции, а также другие, несмотря на огромный риск отправились на юг с группами СМИ или самостоятельно. Они стояли в оцепенении перед огромными разрушениями, но, несмотря на шок, документировали события, а из снимков складывалась картина катастрофы. Позже возникло множество фото-проектов, занимающимся фиксацией и документацией происходящего уже более 9 месяцев. Один из таких проектов, из которого и выросла выставка в Художественном музее Петах-Тиквы, возник благодаря фотографу Дане Ариэле – педагогу, куратору, профессору, социальной активистке. На русском языке в Израиле словосочетание «социальная активистка» пока еще не очень принято, на иврите же это относится к женщинам, которые умеют помочь другим через свою работу, профессию, связи, навыки, деятельность, настойчивость, помочь благодаря безумной энергии и идеям, которые также могут показаться безумными – пока не будут воплощены.

Я такими людьми восхищаюсь. Звучит пафосно, конечно, но так оно и есть.

Дана Ариэли – известнейшая фотограф-репортер и фотограф-путешественница, преподает в Холонском Технологическом Институте и в колледже «Шенкар», открывает свои персональные выставки по всему миру, занимается социальными фото-проектами. И всего сказанного недостаточно, чтобы описать ее энергию и то, что она успевает делать.

«Альбом Даром» – это альбом фотографий, посвященный Западному Негеву и его жителям, в который вошли работы 107 израильских фотографов, документировавших регион до, во время и после событий 071023. Дана Ариэли решила создать этот трибьют-альбом после того, как узнала о смерти ее друга Гидеона Паукера из кибуца Нир-Оз в «Черную субботу». Через две недели после начала войны Дани Ариэли опубликовала в фейсбуке пост с просьбой присылать ей фотографии происходящего, обращаясь как к фотографам-любителям, так и к фотографам-профессионалам, к тем, кого хорошо знала и ценила и к незнакомым, к тем репортерам и фотожурналистам, кто 071023 отправился на юг страны, к тем, кто руководствовался эмоциями и к тем, кто выполнял свой долг. К тем, кто сопровождали семьи похищенных, фотографировали солдат, похороны, ранения, подвиги, горе, выживших и погибших, сожжённые дома и поля, разоренные кибуцы и трупы, много слёз. К тем, кто фотографировали всё, что видели и что могли фотографировать. Каждый день она публиковала фотографии одного фотографа – ежедневно в определенное время. Стоит сразу отметить, что у некоторых семей, вынужденных покинуть свои дома, эта документация вызвала моральные проблемы, поскольку они столкнулись с серьезным вторжением в их частную жизнь.

«7 октября было датой моего обратного вылета в Израиль, но мой рейс, как и все остальные, отменили. Пока я не нашла билеты на самолет, я провела целую неделю, бродя по каналам Амстердама, охваченная болью и страданиями. Я не могла понять, как так много людей исчезли одновременно.

Я решила загрузить портфолио фотографов на свою страницу в Facebook с хэштегом #AlbumDarom: израильские фотографы в честь жителей Западного Негева. Для меня было важно сначала обратиться к фотографам, живущим в Негеве. 20 октября 2023 года я опубликовала свой первый пост, вооружившись двумя десятками портфолио фотографов, которые собирались со мной сотрудничать».

Когда у Даны Ариэли накопились тысячи снимков, ставшие пронзительным человеческим повествованием, возникла идея сделать книгу и выставку, посвященные событиям 071023 на юге страны. Дана уже собирает и «северные» фотографии – к следующему альбому и к следующей выставке. «Южный Альбом» – «Альбом Даром» – был выпущен издательством «Едиот Ахронот» к открытию выставки в Художественном музее Петах-Тиквы, где его и можно приобрести.

Надо сказать, что решение о публикации этой книги было принято, несмотря на полное осознание того, что для полноценной исторической перспективы еще слишком рано. «Южный Альбом» отражает переживания людей, потерявших своих близких, свои семьи. Эти фотографии и тексты – часть беспрецедентной главы в истории Государства Израиль, последствия которой все еще неизведаны.

«Альбом Даром» – это прежде всего фотокнига, фотографии в которой рассказывают историю Западного Негева. Каждая фотография и сопровождающий текст – рассказ тех фотографов, кто живет или снимал в Негеве, кто-то был очарован пейзажами Негева и снова и снова возвращался к ним. Это фотографии экспериментальные и художественные – ответы на поиски себя в фотографии. Это снимки, сделанные и до войны… И даже задолго до войны – это и пастораль, и предчувствие, насилие и надежда. Почти исчезнувшая надежда.

Вот что пишет в предисловии к «Южному Альбому» сама Дана Ариэли: «Израильский мир искусства изобилует чрезвычайно талантливыми людьми. Это проявляется во всех творческих областях и, конечно же, в фотографии – области, которую я выбрала для творчества еще подростком. Фотографы, сотрудничавшие со мной при создании этой книги, занимаются фотографией во всем ее разнообразии: некоторые склонны к художественной фотографии и режиссируют свои снимки, в то время как другие предпочитают документировать изуродованный ландшафт, архитектуру и мемориалы. Есть те, кто фокусируются на портретах, общественной жизни в городах, в сельскохозяйственных поселениях, в кибуцах и мошавах, на самом сельском хозяйстве и многом другом».

Фотографии в альбоме разделены на четыре раздела. На это решение повлияло многообразие и сложность собранных фотографий.

Первый раздел посвящен процессу строительства, рассказывая о создании городов и поселений в Западном Негеве. Эти фотографии отражают хронику заселения земель, возникновения первых сельскохозяйственных поселений движения Нахаль, рассказы жителей-первопроходцев. Однако этот раздел и три других составлены не в хронологическом порядке.

Негев – хотя и пасторален для случайного однодневного туриста – всегда был зоной конфликтов (впрочем, как и весь Израиль) и показан на выставке и в книге через видение участников и через основные мифы, через рассказы о заселении земель и создании поселений.

Многие фотографии в первом разделе черно-белые, сделанные еще в 1950-е годы и многие из них абсолютно поразительны, как напоминание об утраченной наивности.

Второй раздел посвящен конфликту, не прекращавшемуся чрезвычайному положению на границе с сектором Газа, в основном с 2000-х годов. Фотографии запечатлели постоянные угрозы и проблемы, с которыми сталкивались жители, особенно в последние двадцать лет, когда усилились обстрелы. Повторяющиеся «военные операции», разделительные заборы, контрольно-пропускные пункты, мобильные бомбоубежища, ракетные обстрелы…. Израненный ландшафт, заваленный обломками. Реальность такой жизни – травматична, но поразительно, что многие жители Негева склонны описывать ситуацию как 5% ада и 95% рая.

Третий раздел посвящен событиям 7 октября. Фотографы документировали (и продолжают документировать) горе и шок, видя всё удлиняющиеся списки убитых и раненых солдат, похороны, борьбу семей похищенных за возвращение любимых, которых до сих пор нет рядом.

Эти фотографии также отражают рассказы о резне и спасителях 7 октября из всего спектра израильского общества. Они фиксируют черты лиц спасателей и героев, документируют перемещение и эвакуацию, и, конечно же, саму войну, разрушения и человеческие страдания, подчеркивают гражданские инициативы, которые были созданы в бесчисленных импровизированных «оперативных штабах», разбросанных по всей стране.

В последнем – четвертом – разделе выставки и книги делается попытка представить будущее, рассматривая фотографии прошлого. Фотографии в этом разделе стремятся разгадать тайну волшебства Западного Негева. Даже сегодня, через девять с лишним месяцев после ужасной резни, жители Западного Негева уверены в том, что они вернутся домой по окончании войны.

Самый молодой участник выставки – Лави Липшиц (2003–2023), солдат бригады Гивати, павший в бою 31 октября 2023 года. Сопроводительный текст к сделанной им фотографии написала его мать Шломит.

В дни работы выставки проводятся беседы и дискуссии с участвующими фотографами, эвакуированными и жителями поселков Западного Негева. Наряду с этим пройдут лекции профессора Даны Ариэли об искусстве и травмах, а также панельные дискуссии о роли фотографии в формировании памяти и наследия.

Кураторы выставки «Фотографы Юга: Альбом Даром» – профессор Дана Ариэли и доктор Ирена Гордон, директор и главный куратор Художественного музея Петах-Тиквы.

Выставка в Художественном музее Петах-Тиквы открылась в июне 2024 года и продлится до 31 декабря 2024 года, а в октябре 2024 года планируется показать ее в музее кибуца Яд Мордехай.

Художественный музей Петах-Тиквы – ул. Арлозоров 30, Петах-Тиква

Часы работы музея и дополнительная информация – на сайте www.petachtikvamuseum.com

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-службой Художественного музея Петах-Тиквы