Верхняя иллюстрация: Berthe Morisot. On the Island, 1880. Moshe and Sara Mayer Collection. Photo: Elad Sarig

Тель-Авивский музей искусств. “Остановить мгновенье: 150-летие импрессионизма”

10.7.24 – 14.12.24

Кураторы: Натали Андриашевич и Хилари Райдер.

Тель-Авивский музей искусств отмечает 150-летие импрессионизма выставкой, включающей шедевры величайших художников этого периода, в их числе: Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Берта Моризо, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Поль Гоген, Поль Синьяк, Мэри Кассат, Альфред Сислей и другие.

Выставка рассказывает об импрессионизме как о революционном, бунтарском движении, которое характеризовали дерзость и новаторство, и которое сегодня считается одним из самых узнаваемых и любимых стилей в истории искусства.

Тель-Авивский музей присоединяется к крупнейшим музеям мира и отмечает 150-летие со дня первой выставки импрессионистов, открывшейся в Париже в 1874 году. Когда импрессионисты впервые показали миру свои произведения, их новизна и нетрадиционность была воспринята публикой как незавершенность и даже уродство. Сегодня импрессионизм является одним из самых признанных и любимых стилей в истории искусства.

Импрессионисты работали в век потрясений, изменивших мир, они стали свидетелями далеко идущих перемен, которые в итоге привели к возникновению модернизма. Художники стремились воплотить в своих работах новую реальность: кто-то покидал студию и писал на пленэре, уделяя особое внимание свету в разное время суток, другие посвящали свои работы сценам из повседневной жизни современного города. Художники прибегали к нетрадиционным ракурсам, использовали игру света и тени, чтобы проиллюстрировать атмосферу и ритм города.

Выставка «Остановить мгновенье: 150 лет импрессионизма» в Тель-Авивском музее искусств включает около 80 произведений: картин, скульптур и графических листов, созданных с 1860-х по начало 1930-х годов. Они подчеркивают смелую оригинальность и бескомпромиссное новаторство, которые характеризовали импрессионизм как прорывное явление в искусстве во Франции, на примере известных работ таких великих художников, как Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Берта Моризо и многих других. На выставке представлены также работы нео-импрессионистов, в том числе Поля Синьяка и Жоржа Серра, и исследуется появление этого стиля за пределами Франции на примере работ бельгийца Джеймса Энсора и немецкого художника еврейского происхождения Ури Лессера.

После трагических событий 7 октября большая часть коллекции современного искусства Тель-Авивского музея была перенесена в охраняемые помещения в подвалах музея. Для этой выставки многие работы были вновь извлечены из запасников, впервые с начала войны, и экспонируются наряду с работами импрессионистов из других государственных и частных коллекций.

Художники, представленные на выставке: Ури Лессер, Джеймс Энсор, Эжен-Луи Буден, Поль Гоген, Арман Гийомен, Эдгар Дега, Шарль-Франсуа Добиньи, Чайльд Фредерик Гассам, Иоганн Бартольд Юнгкинд, Ицхак Левитан, Макс Либерман, Клод Моне, Берта Моризо, Жан Метценже (Метцингер), Анри Мартен, Якоб Нуссбаум, Поль Сезанн, Алексей Степанов, Поль Синьяк, Альфред Сислей, Джон Сингер Сарджент, Жорж-Пьер Сера, Валентин Серов, Люсьен Писсарро, Камиль Писсарро, Мэри Кассат, Жан-Батист-Камиль Коро, Гюстав Кайботт, Анри-Эдмон Кросс, Пьер Огюст Ренуар.

