Самое успешное в мире шоу «One Night of Elvis» в Израиле

Шоу «One Night of Elvis» («Одна ночь с Элвисом»), отмечающее десятилетие всемирного успеха, будет представлено в Израиле. Единственное шоу состоится 15 мая, в 21:00, в «Ангар 11» в Тель-Авивском порту.

«One Night of Elvis» покорило лондонский West End и стало настоящей сенсацией на концертных площадках по всему миру. Это один из самых ярких и любимых трибьютов Элвису Пресли, который приобрёл культовый статус у европейской публики, и не только. Шоу уже много лет с триумфом гастролирует по всему миру, неизменно собирая полные залы и восторженные отзывы зрителей – от Британии до Северной Америки, от крупных столиц до провинциальных сцен. Шоу видели сотни тысяч зрителей в десятках стран, но интерес к нему не ослабевает с годами. Израиль не остался в стороне – в свой первый приезд шоу завоевало любовь местной публики четырьмя масштабными выступлениями, вызвавшими восторг зрителей.

Спустя почти десятилетие на сцену в Тель-Авиве снова выйдет Ли Мемфис Кинг – артист, признанный лучшим исполнителем образа Элвиса Пресли в Европе. Его выступления – это не просто имитация, а поразительное воссоздание самого духа легенды. Это волнующее сочетание внешности, голоса, харизмы и энергии. С невероятной точностью в вокале и безграничной страстью в каждой ноте артист оживляет «короля рок-н-ролла» перед глазами публики.

«Когда я закрываю глаза, я буквально ощущаю присутствие Элвиса», – сказал Джо Эспозито, близкий друг короля рок-н-ролла.

«Это шоу – самое близкое к настоящему Элвису, что мы когда-либо сможем пережить», – написали в своем отзыве зрители Manchester Palace Theatre.

Представление охватывает самый драматичный и зрелищный период в карьере Элвиса – с 1968 по 1977 год: от легендарного телешоу ’68 Comeback Special до «гавайского» концерта Aloha from Hawaii и финальных гастролей. Именно эти образы вдохновили создателя шоу.

Особенность постановки – её деление на два акта. В первой части зрители переносятся во времена акустического, камерного Пресли с хитовыми композициями вроде “Hound Dog”, “Heartbreak Hotel”, “Don’t Be Cruel”. Вторая часть – роскошное сценическое шоу в духе Лас-Вегаса, с живым оркестром и номерами из репертуара не только Элвиса, но и Синатры, The Beatles, Simon & Garfunkel, Bee Gees и других.

Музыкальное сопровождение играет не меньшую роль, чем сам образ. В шоу участвуют живой оркестр и вокалисты мирового уровня, а дополнением служит специально созданный видеоряд, усиливающий атмосферу и визуально переносящий зрителей в эпоху Элвиса. Благодаря этому шоу стало самым успешным трибьют-представлением Элвису Пресли на планете.

Создатель «One Night of Elvis» Ли Мемфис Кинг не стремится к полному внешнему сходству с Элвисом. Главное – воссоздать атмосферу, звучание, эстетику эпохи. Каждое движение, каждый взгляд, ослепительные костюмы, мощная музыкальная подача и видеооформление – всё это превращает вечер в настоящее путешествие во времени. Иллюзия становится реальностью, и кажется, будто Элвис снова на сцене – хотя бы на одну незабываемую волшебную ночь.

Шоу было удостоено множества театральных и музыкальных наград и уже многие годы входит в число самых продаваемых постановок в Великобритании и Европе. Оно с неизменным успехом проходит на самых престижных концертных площадках мира.

«Это лучшее, что может быть, если вы мечтаете увидеть Элвиса вживую. Не упустите шанс прикоснуться к легенде!» (North West End).

Шоу «One Night of Elvis» будет показано в Израиле всего один раз:

15 мая 2025 года в 21:00 – «Ангар 11», Тель-Авивский порт

Заказ билетов в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82163

Photos by TAL- ENTS & GLP

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting