OneIce Arena приглашает жителей юга, севера и всех израильтян

Израиль переживает тяжелые времена. Все мы объединены горем и желанием скорой победы, чтобы наша страна смогла вернуться к мирной жизни. А пока нам необходимо сохранять спокойствие, уверенность и самоконтроль. Чтобы уменьшить тревожность и отвлечься от волнений, психологи советуют заниматься тем, что доставляет удовольствие, и находить время для физических упражнений. Конечно, не забывая при этом об осторожности и выбирая защищенные места.

В ближайшие выходные, пятницу и субботу 20-21 октября, с разрешения командования тыла ледовый дворец OneIce Arena откроет свои двери для всех желающих покататься на коньках. Приходите всей семьей, чтобы провести время на освежающем льду! Для жителей районов, граничащих с сектором Газа, и для эвакуированных с севера страны вход бесплатный.

Ледовая арена будет работать с 11:00 до 17:00. В случае каких-либо изменений, мы сообщим об этом на нашем сайте и страницах в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.

В комплексе строго соблюдаются все указания командования тыла: убежища открыты, вход в здание охраняется.

Современный и просторный ледовый дворец OneIce Arena, равных которому нет в Израиле, находится в десяти минутах езды от Нетании, в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Вход на каток для детей – начиная с 5 лет.

Расположенный на огромной территории ледовый комплекс включает два катка с уникальным по качеству льдом, трибуны на 1500 зрителей и телекоммуникационные комнаты. Ледовая арена мирового уровня соответствует строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Второй каток используется для тренировок. Именно поэтому OneIce Arena стала настоящим домом для Академии хоккея с шайбой и Академии фигурного катания.

Следует сказать, что даже сейчас занятия Академии хоккея, Академии фигурного катания и кружков проходят согласно расписанию.

Билеты на каток можно приобрести на сайте https://www.oneice.co.il/ или в кассе OneIce Arena. А на страницах OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме вы найдете более подробную информацию.

Администрация, коллектив тренеров и все сотрудники ледового комплекса OneIce Arena выражают глубокие соболезнования родственникам погибших и желают скорейшего выздоровления раненым. Наши сердца – с семьями пленников и пропавших без вести, с жителями юга и воинами армии обороны Израиля!

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting