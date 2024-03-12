OneIce Arena впервые примет Кубок Израиля по фигурному катанию

Верзнее фото by OneIce Arena

На льду крупнейшей арены страны 13-14 марта (в эту среду и четверг) пройдет IV этап Кубка Израиля по фигурному катанию. Зрители смогут увидеть выступления более 120 спортсменов разных возрастов.

OneIce Arena впервые проведет этап кубка страны, который станет заключительным в этом сезоне. Именно после этих соревнований по итогам четырех этапов будет сформирован состав участников финала Кубка Израиля. На главный старт, который в этом году будет объединен с чемпионатом Израиля, попадет тройка-пятерка лучших фигуристов в каждой категории по сумме всех этапов. Финальный старт состоится 3-4 апреля в Холоне.

На арене в Тнувоте в борьбу вступят более 120 фигуристов от 6 до 19 лет и у зрителей будет возможность оценить все возраста и уровни развития фигуристов. Спортсмены представят клубы Холона, Нес-Ционы, Беэр-Шевы, Эйлата, а академия OneIce Arena выставит оба своих клуба из Кфар-Сабы и Кадимы-Цоран.

Среди участников турнира будут фигуристы, выступающие в соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU). Зрителей ждут яркие и эффектные программы. Участники выйдут на лед в специально подготовленных для соревнований костюмах.

IV этап Кубка Израиля пройдет 13-14 марта с 09:00 до 16:30. Вход свободный.

«В Академии OneIce Arena тренируется более 250 детей и 50 взрослых. Надо отметить, что возраст наших подопечных от 4 до 70 лет. На арене работает шесть тренеров высшей категории, хореограф и специалисты по общей физической подготовке. Сборную академии тренируют репатрианты из Харькова муж и жена Лилия и Вадим Грин», – рассказывает директор Академии фигурного катания OneIce Arena, судья международной категории Алекс Зайдман.

Успехи спортсменов академии впечатляют. Ноа Эвен завоевала серебро в личном зачете среди юниорок в финале Кубка Израиля сезона 2022/23. В возрастной категории с 7 до 11 лет фигуристы арены заняли ведущие позиции. А клуб “Кфар Саба”, который готовится на льду арены, завоевал первое общекомандное место в медальном зачете соревнований среди всех возрастов.

OneIce Arena находится в 10 км от Нетании в мошаве Тнувот. Под ее сводами готовятся академии фигурного катания и хоккея, в которых тренируются дети от 3,5 лет, а также проходят подготовку сборные команды Израиля. В выходные и праздничные дни на арене проходит массовое катание, есть заточка и прокат коньков. Для удобства посетителей также спортивный магазин и итальянское кафе с панорамными окнами на лед.

Сайт OneIce Arena: https://www.oneice.co.il/

Photos by OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting