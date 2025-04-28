«Симфонет Раанана». Памяти великого антрепренера – «Дягилевские сезоны»

Верхнее фото: GEM – фото © Равит Зив



Оркестр «Симфонет Раанана». 9-й абонементный концерт сезона. Памяти великого антрепренера – «Дягилевские сезоны»

Гиль Шохат – дирижер, ведущий и пианист

Нитай Цори – скрипка

Хореограф и танцор Егор Меньшиков и танцевальная компания GEM

Танцоры: Аяла Магриль, Рони Шепс, Сара Лемперт

В программе:

Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяэнэ»

Клод Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна

Дмитрий Шостакович. Вальс № 2 из сюиты для джаз-оркестра

Игорь Стравинский. Фрагмент «Масленица» из балета «Петрушка».

Морис Равель. «Дафнис и Хлоя», оркестровая сюита № 2

Арам Хачатурян. Любовная сцена из балета «Спартак»

Морис Равель. Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор

Вторник, 5 мая, 20:00

Среда, 6 мая, 20:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. ха-Пальмах 2-алеф.

Этот концерт – посвящение знаменитым Дягилевским сезонам, золотому веку в Париже, в течение которого действовала прославленная антреприза «Русские сезоны». Специально для этого концерта Егор Меньшиков поставил хореографическую часть.

«И что же Вы, уважаемый, здесь делаете? – спросил однажды Сергея Дягилева король Испании Альфонсо во время встречи с известным антрепренером «Русских сезонов». – Вы не дирижируете оркестром и не играете на музыкальном инструменте, не рисуете декорации и не танцуете. Так что же Вы делаете?» На что тот ответил: «Мы с Вами похожи, Ваше Величество! Я не работаю. Я ничего не делаю. Но без меня не обойтись».

Организованные Дягилевым «Русские сезоны стали неотъемлемой частью европейской культуры начала ХХ века и неоценимым вкладом в развитие балетного искусства.

Сочетание юридического образования и интереса к музыке развило в Сергее Дягилеве блестящие организаторские способности и умение разглядеть талант даже в начинающем исполнителе.

Начало «Русских сезонов» было положено еще в 1906-м, когда Дягилев привез в Париж выставку русских художников. В 1907 году в Гранд-Опера состоялась серия концертов русской музыки («Исторические русские концерты»). Собственно, «Русские сезоны» начались в 1908-м в Париже, когда здесь была исполнена опера «Борис Годунов».

В 1909-м впервые, наряду с оперными спектаклями, показаны балеты Фокина (ранее поставленные им в Петербурге): «Павильон Армиды» (худ. А. Н. Бенуа), «Половецкие пляски» (худ. Н. К. Рерих); «Сильфиды» («Шопениана») на музыку Шопена, «Клеопатра» («Египетские ночи») Аренского (худ. Л. С. Бакст) и дивертисмент «Пир» на музыку Глинки, Чайковского, Глазунова, Мусоргского.

С 1910 года «Русские сезоны» проходили без участия оперы. Во 2-м сезоне (Париж, Берлин, Брюссель) были показаны новые постановки Фокина – «Карнавал» (художник Бакст), «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова (художник тот же, занавес по эскизам В. А. Серова), «Жар-птица» (художники А. Я. Головин и Бакст), а также «Жизель» (в редакции М. И. Петипа, художник Бенуа) и «Ориенталии» (хореографические миниатюры, включавшие фрагменты из «Клеопатры», «Половецких плясок», номера на музыку Аренского, Глазунова и др., «Сиамский танец» на музыку Синдинга и «Кобольд» на музыку Грига, поставленные Фокиным для Нижинского).

В 1911 Дягилев принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 и получила название «Русский балет Дягилева».

Гениальный и неутомимый композитор, виртуозный пианист и дирижер, неиссякаемый источник новых идей Гиль Шохат – одновременно везде и всегда. Он, как никто, умеет собирать вокруг себя единомышленников, «выстраивать» программу со звездами. Умеет превратить зрителей в собеседников, музыкантов и актеров.

Гиль Шохат – композитор, пианист и дирижер, которого влиятельный журнал Forbes назвал наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры. Французское правительство наградило его Орденом почетного легиона за выдающийся вклад в области классической музыки. Сразу пять израильских изданий выбрали его в качестве музыканта, оказавшего наибольшее влияние на классическую музыку наших дней в Израиле.

Гиль Шохат родился в Израиле в 1973 году и после окончания Академии Музыки в Тель-Авиве продолжил докторантуру в Национальной академии музыки Санта-Чечилия в Италии и в Кембриджском университете в Англии. Гиль выступает в Израиле и за рубежом как пианист, дирижер, педагог, композитор, пропагандист классической музыки, а также в составе различных ансамблей в разнообразнейших музыкальных жанрах и стилях. Большинство сочинений Гиля Шохата опубликованы престижным итальянским музыкальным издательством «Джованни Рикорди», в котором начался его творческий путь, как самого молодого композитора в истории издательства.

С 2008 года Гарвардский университет издает и полностью управляет нотным архивом его произведений. Его сочинения весьма популярны и исполняются на многих фестивалях по всему миру, в том числе, на Лондонском фестивале, на биеннале в Венеции, на фестивале в Гонконге, Карнеги-холл в Нью-Йорке, фестивале в Запретном городе в Пекине, а также самыми известными оркестрами, солистами, певцами и дирижерами Израиля и всего мира.

Выступления Шохата записаны такими ведущими студиями звукозаписи, как EMI и Virgin Classics. Его произведения транслировались на таких европейских радиостанциях, как радио Франции, радио Италии, BBC и радио Западной Германии. Документальные фильмы и программы о нем и о его деятельности были сняты французским каналом MEZZO и Управлением телерадиовещания Израиля.

Помимо композиторской деятельности, Шохат является также выдающимся исполнителем и дирижером. Он исполнил сотни концертов с оркестрами Израиля и оркестрами Европы и США. Наряду с концертной деятельностью Шохат придумывает разнообразные музыкальные проекты и в Израиле и за рубежом – фестивали, мастер-классы, серии концертов, лекции для широкой публики.

Скрипач Нитай Цори – первая скрипка оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных скрипачей и альтистов Израиля. Выдающийся израильский скрипач и альтист Нитай Цори широко выступает как в Израиле, так и за рубежом в качестве солиста, в различных камерных музыкальных коллективах и в качестве оркестрового концертмейстера. Его обширный репертуар простирается от барокко до наших дней, включая большое количество произведений израильских композиторов, написанных специально для него. Нитай Цори также основатель Alexander Piano Trio. Как солист, Цори играл со многими оркестрами в Израиле и за рубежом, в том числе с оркестром Римского оперного театра, Оркестром радио и телевидения Любляны, Симфоническим оркестром Белье в Пальма-де-Майорка, Тбилисским городским оркестром и Оркестром Ванкувера. Нитай Цори – концертмейстер оркестра Раананы, руководил Национальным симфоническим оркестром Украины, Оркестром «Синфоника Кастилья и Леон» в Вальядолиде в Испании, Камерным кибуцным оркестром, Musica Nova Consort и «Ансамблем 21 века».

В сотрудничестве со своим братом, известнейшим виолончелистом Хилелем Цори и пианисткой Михаль Таль, Нитай Цори основал также ансамбль «Клуб израильской камерной музыки», который активно действует в течение последнего десятилетия и удостоен премии имени Партоша.

Выросший в музыкальной семье, Нитай Цори начал заниматься музыкой со своим отцом, Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки и затем учился в консерватории Сан-Франциско.

В настоящее время Нитай Цори преподает искусство игры на скрипке в Музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и руководит группой молодых выдающихся музыкантов Музыкального центра Мишкенот Шаананим в Иерусалиме и Молодежным филармоническим оркестром.

Танцор и хореограф Егор Меньшиков – выпускник Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге, бывший солист Цюрихского балета, Польского национального балета и других трупп. В 2018 году вместе со своей женой, танцовщицей Тхелет Ар-Ям, он основал труппу GEM, базирующуюся в Герцлии и успешно гастролирующую по Израилю и за рубежом, исполняя произведения Егора Меньшикова – микс классической техники танца и современной хореографии. Труппа очень хорошо принята критиками и публикой, ставя уникальные спектакли, сочетающие эстетику классического балета с современной неоклассикой и новым подходом к драматургии и хореографии.

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Он начал свое балетное образование в Российской государственной академии балета имени Нуреева в Уфе, после чего переехал в Санкт-Петербург и стал заниматься в Академии русского балета имени Вагановой. После окончания Академии в 2003 году Егор поступил в Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Якобсона и впоследствии стал солистом труппы Израильский балет.

В 2006 году он стал ведущим солистом HNK – Хорватского национального театра. Его репертуар включал в себя все основные классические партии, а также партии, созданные специально для него Дереком Дином, Начо Дуато и Лео Муичем.

В 2009 году Егор Меньшиков присоединился к Польскому национальному балету, а в 2012 году Егор – к Цюрихскому балету под руководством Кристиана Шпука, где исполнял главные партии в произведениях Пола Лайтфута, Сола Леона, Уильяма Форсайта и Кристиана Шпука.

В 2014 году Егор переехал в Израиль, где помимо карьеры танцора, начал создавать собственную хореографию. Его первая работа – дуэт «Рассвет» – была удостоена специального приза на конкурсе Национальной танцевальной ассоциации Израиля.

В 2017-м году Егор Меньшиков создал новую работу «Из пепла в пепел», которая была выбрана для участия в фестивале «Международное открытие» в Центре Сюзан Далаль и в июле 2018 года приглашена на Международный балетный фестиваль в Ханчжоу. В том же году Егор Меньшиков поставил для Иерусалимского балета «Скрипач на крыше», а его работа «Другой» вновь показана на фестивале «Занавес подымается».

Егор Меньшиков – лауреат престижной премии ASSITEJ (вручаемой за выдающиеся достижения и вклад в театр и исполнительское искусство для молодой аудитории) за 2023 и 2024 год.

Балетная компания GEM уже выступила на многих международных балетных фестивалях, в том числе в Ханчжоу – на Международном балетном фестивале в Китае, Skopje Dance Fest в Македонии, TLV Dance в Тель-Авиве и других.

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Оркестр «Симфонет Раанана». Посвящение Дягилевским сезонам

Гиль Шохат – дирижер, ведущий и пианист

Нитай Цори – скрипка

Хореограф и танцор Егор Меньшиков и танцевальная компания GEM

Танцоры: Аяла Магриль, Рони Шепс, Сара Лемперт

В программе:

Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяэнэ»

Клод Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна

Дмитрий Шостакович. Вальс № 2 из сюиты для джаз-оркестра

Игорь Стравинский. Фрагмент «Масленица» из балета «Петрушка».

Морис Равель. «Дафнис и Хлоя», оркестровая сюита № 2

Арам Хачатурян. Любовная сцена из балета «Спартак»

Морис Равель. Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор

Понедельник, 5 мая, 20:00

Вторник, 6 мая, 20:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. ха-Пальмах 2-алеф

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Фотографии (© Дан Лев, © Дан Поргес, © Алон Сегаль, © Амит Гошер, © Равит Зив) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

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