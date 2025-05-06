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Впечатления

От “Русских сезонов” до Равеля: балет, рояль и немного магии

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Впечатления (текст и фото) – Вадим Малев

Если бы Гиля Шохата в Израиле не было, его бы непременно пришлось выдумать. К счастью, он есть — просветитель и целитель (кто ещё так бережно врачует наши душевные раны?), гениальный и неутомимый выдумщик, композитор и дирижёр, пианист и конферансье.

Каждый его концерт — настоящий праздник. Он как никто умеет собирать вокруг себя единомышленников, творческих людей, выстраивать программу, в которой встречаются звёзды и совсем юные музыканты. Некоторые артисты находят свою «жилу» и годами её разрабатывают. Но не Шохат. Он не может повторяться — ему скучно. Он меняется с каждым своим выходом. Сколько же в нём образов!

Гиль Шохат. Фото - Вадим Малев

Гиль Шохат. Фото – Вадим Малев

Вчерашний концерт с великолепной “Симфонет Раанана” — не исключение. Чистый восторг. Первое отделение было посвящено Дягилеву, его легендарным сезонам, золотому веку Парижа, когда блистали «Русские сезоны». Как тепло он говорил о русской культуре — слушать было по-настоящему приятно. А чтобы визуализировать музыку, Шохат пригласил специально для этого концерта хореографа и танцовщика Егора Меньшикова, выпускника знаменитой Вагановки, и его танцевальную компанию GEM.

Зрители увидели хореографические фрагменты из «Петрушки» Стравинского, «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, а затем — вне дягилевской программы — волшебный танец любви из «Спартака» Хачатуряна. Что за музыка! Сколько бы её ни слушал, она, как хорошее вино, с годами только крепчает и обретает новые оттенки.

Во втором отделении нас ждал Равель — великий музыкальный импрессионист.

Сначала Шохат виртуозно продирижировал сюитой «Дафнис и Хлоя», а затем, уже за роялем, блестяще и с тонким вкусом исполнил концерт для фортепиано с оркестром.

И снова остаётся одно — ждать следующего концерта и благодарить судьбу за то, что такой художник живёт и творит рядом с нами.

Остается добавить, что инициатором этой программы является Орит Фогель, директор оркестра “Симфонет Раанана”. Сегодня еще один концерт в Раанане, но билетов, по-моему, уже нет…

Пиар Sofia Nimelstein PR&Consulting

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