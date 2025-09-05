Осень в музее АНУ: кино, рок-н-ролл, Рембрандт и театр из «Чемодана»

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. На заглавном фото – Марфа Горвиц – photo – © Нина Сизова

Музей АНУ начинает новый сезон с событий, которые невозможно уместить в одну категорию: документального кино о переломном моменте мировой истории, погружения в музыку 70-х, встречи с Рембрандтом и его библейскими сюжетами и, наконец, уникального театрального проекта, где главными героями становятся сами зрители.

11 сентября музей приглашает на показ фильма Елены Якович и Алексея Шишова «Сараевское убийство». Лента возвращает нас к трагическим событиям июня 1914 года, когда в Сараево прозвучали выстрелы, предопределившие ход XX века. Убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда стало детонатором Первой мировой войны. Авторы фильма работают с документами и воспоминаниями современников, чтобы показать: случайность может перевернуть мировую историю. Дата показа также неслучайна. Это страшное 11 сентября, когда «casus belli» двадцатого столетия перекликается со страшной террористической атакой, взорвавшей двадцать первый век. Фильм представит автор – Елена Якович.

Цикл «50-1» продолжает исследовать музыкальные эпохи. Очередная встреча, которую проведут традиционно Зеев Волк и Женя Трейберман, исследующие израильскую музыку и иврит в песнях, называется «Секс, наркотики и рок-н-ролл 70-х». В те годы музыка была больше, чем просто музыкой: это был стиль жизни, протест и откровение. Группы Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones стали не просто кумирами – они изменили язык культуры. Плейлист-лекция расскажет, как эпоха свободы и экспериментов звучала на сцене и за её пределами.

19 сентября в рамках пятничных встреч, искусствовед Роман Григорьев будет раскрывать удивительную тему: «Рембрандт и Книга Товита». История семьи Товита по статистике исследователей творчества великого голландца – самая «иллюстрированная» Рембрандтом. Эта тема открывает перед зрителями всю эволюцию рембрандтовского искусства.

Поучаствовать при рождении театра в АНУ можно будет уже в октябре, когда музей примет уникальный проект фестиваля «В чемодане» – документальную театральную лабораторию «Семейная реликвия» (5–15 октября). Режиссёр Марфа Горвиц вместе с участниками будет создавать спектакль прямо на месте, во время репетиций. Источником вдохновения станут личные истории и семейные предметы, превращающиеся на сцене в подлинный драматический материал. Это театр здесь и сейчас, театр, который рождается на глазах у зрителей. Приходите, приносите реликвии, рассказывайте свои истории, становитесь героями спектакля.

Перед началом лаборатории, 8-го сентября, режиссер Марфа Горвиц проведет для всех желающих зум-встречу, на которой расскажет о том, что будет происходить на «Семейной реликвии» в октябре. Подробно о лаборатории и о том, как все будет происходить, можно узнать здесь:

Премьеру спектакля, который родится в театральной лаборатории Марфы Горвиц, можно будет увидеть на фестивале «В чемодане». Этот уникальный семейный проект – для тех, кто ценит время, проведенное вместе. Кто ценит хорошие книги и приходит на фестиваль ради книжного маркета. Для тех, кто ценит творчество, и приходит на фестиваль ради мастер-классов и лекций. Для тех, кто любит музей, и идет на авторские экскурсии с лучшими гидами. Этот фестиваль для всех, кто любит жизнь, искусство, литературу и театр.

Все русскоязычные мероприятия музея проходят при поддержке фонда НАДАВ.Осенняя программа музея АНУ соединяет разные времена и жанры. Это и документальное свидетельство прошлого, и музыка, определившая поколение, и изобразительное искусство, открывающее новые смыслы, и театр, в котором личное становится общим.

Каждое событие здесь – не просто встреча, а разговор: с историей, с культурой, с самим собой.

АНУ – Музей еврейского народа. Ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив