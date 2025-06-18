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Картины, окруженные тайнами | Белла Брисель: Между водами

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Текст –  © Маша Хинич. При подготовке статьи использовались материалы из каталога выставки.  Иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств.

Эта выставка открылась в Тель-Авивском музее искусств в начале марта, а март – месяц женский и понятно, что открытие было приурочено к празднику феминизма и  выставка – женская насквозь, как ни посмотри. Но март прошел, а вместе с летней жарой пришёл воинственный Марс, и потому пора уже написать об этой первой масштабной музейной выставке полузабытой художницы – написать пусть и с опозданием, но не упирая на феминизм. Продлится выставка до 30 августа. Надеюсь, что успеете посмотреть, а пока почитайте о пути художницы между личным и мистическим.

נדנדה 1976 עזבון האמנית בלה בריזל צילום אבי אמסלם

נדנדה 1976 עזבון האמנית בלה בריזל צילום אבי אמסלם

«Между водами» – какое точное название выставки (всего – около 120 работ),  наполненной загадочными меланхоличными фигурами и мягким мистическим сюрреализмом; картинами, где образы расплывчаты, словно мы смотрим на них сквозь слой воды, силуэты расплываются как фигуры в течение ручья, нарисованные воспоминания смешиваются с шумом воображаемого потока. На этой метафизической выставке зрителей окружают зримые картины и незримые волны. Здесь четко видно, как постепенно, с течением времени, живопись Беллы Брисель отходит от фигуративности и превращается,  скорее, в психологические символы, где тела – как физическая структура – растворяются. На поверхности холстов остаются перетекающие из цвета в цвет головы и руки. В  живописи Брисель руки превращаются в плавники, ноги – в рыбьи хвосты. Спиралевидные иконы меланхолии и экзистенциальной тоски с огромными глазами, парящие «клубки» голов. Фигуры как будто растворяются в фоне, стирая границы между собой и окружающим пространством.

Белла Брисель (1929–1982)- имя, которое долгое время оставалось почти неизвестным широкой публике, ушло на периферию общественного интереса, но сегодня её творчество переживает переосмысление и возвращение в контексте современного искусства Израиля. Выставка «Между водами», посвящённая её жизни и работам, показывает путь художницы, балансировавшей между традицией и собственными устремлениями, приглашает к новому прочтению наследия Беллы Брисель – в контексте современного международного интереса к женской духовности и мистике в искусстве.
Но как так получилось, что Белла Брисель, чьи работы когда-то были высоко оценены, но со временем потеряли популярность и исчезли из музеев на несколько десятилетий?
И как хорошо, что впервые за десятилетия её работы собраны в одном пространстве.

בלה בריזל, שחר 1978 צילום אבי אמסלם

בלה בריזל, שחר 1978 צילום אבי אמסלם

Биография Брисель скорее напоминает легенду или сценарий киноповести, чем обычную жизнь. Родилась Белла – тогда Кригер – в 1929 году в Тверии, в хасидской семье, бывшей частью ортодоксальной еврейской общины старого ишува. Её детство прошло в атмосфере, насыщенной религиозными традициями и культурными кодами, которые в дальнейшем отразятся в её творчестве. Путь в искусство начался неожиданно: в 16 лет Белла впервые посетила выставку скульптуры в Тель-Авиве и испытала сильнейший эмоциональный толчок, который стал для неё отправной точкой. «В шестнадцать лет я впервые увидела выставку скульптуры в Тель-Авиве – и это было как удар по голове. Я вдруг поняла: хочу творить», – вспоминала она.

בלה בריזל, הזדהות,1951 צילום אבי אמסלם

בלה בריזל, הזדהות,1951 צילום אבי אמסלם

Самостоятельно, без формального обучения, она начала заниматься скульптурой, а позже переехала в Тель-Авив для более систематического обучения живописи и скульптуре. Когда ей было 20 лет, Белла познакомилась с художником и критиком Сиомой Барамом. Их отношения быстро переросли в личные и в 1949 году, в поисках новых путей, они вместе переехали в Париж – центр мирового искусства, где Белла поступила в Школу изящных искусств (École des Beaux-Arts), где и получила академическое образование, но при этом не отказалась от своей индивидуальности и внутреннего поиска.
История любви Барама и Брисель напоминает роман викторианской эпохи, так же драматичны и концовки их жизней. По окончании учёбы Беллы в École des Beaux-Arts  они живут на испанском острове Форментера, где Белла находит спокойствие и условия для созидательной работы. Этот период считается одним из самых счастливых в её жизни. Однако после внезапной смерти Барама в 1980 году, Белла, потерявшая опору и любовь всей жизни, посвятила последние два года жизни сохранению его памяти – написанию книги о его творчестве и организации похорон на Масличной горе.  В 1982 году она умерла, оставив после себя значительное, но долгое время неоценённое художественное наследие.
Брисель выставлялась, обычно вместе с Барамом, во многих ведущих галереях мировых арт-столиц – от Токио и Парижа до Лондона и Нью-Йорка. Её работы покупали коллекционеры, её творчество удостаивалось наград. Говорят, что даже сам Пикассо, согласно газетам тех лет, дружил с этой парой и приглашал их к себе домой.

«В тот год начались наши поиски острова. Почему именно остров? Наверное, каждый ищет свой остров. […] Мы прожили год на Майорке, но она показалась нам слишком большой. Оттуда мы перебрались на другой остров -Ибицу, и однажды на горизонте заметили ещё один. Это была Форментера. Широкое небо, открытый горизонт. Плоская равнина. Мы не знали тогда, что останемся навсегда. […] Нас привлекал прежде всего простой, первобытный уклад жизни: колодцы, козы, медленный и тихий ритм – где ещё можно найти нечто подобное? Мы купили дом в арабском стиле с собственным колодцем. По вечерам я зажигаю лампу  Аладдина, ведь электричества нет. Зимой отапливаемся углём. Продовольствие доставляют на остров по морю, а художественные материалы мы везём из Парижа или покупаем на Ибице. Семь-восемь месяцев в году мы проводим здесь, а остальные – в Париже и Израиле, чтобы отдохнуть и переключиться. Мы приезжали на остров, чтобы найти себя, а в город – чтобы отдохнуть. Это идеальное сочетание: остров и город».
Изоляция и простая жизнь пошли на пользу обоим. Они много писали, рыбачили, поддерживали дружеские отношения с жителями острова. В своём доме они устроили типографскую мастерскую, где печатали литографии и офорты – не только для себя, но и для других художников. Эти отпечатки, особенно чёрно-белые, они продавали туристам на более крупных соседних островах, обеспечивая себе средства к существованию.
Французский писатель Жак Пошмор (Jacques Pauchmaurd) навестил их на Форментере и в 1964 году опубликовал роман Le soleil de Palicorna, вдохновлённый историей любви и жизни Беллы и Сиомы. Позже по книге был снят французский телевизионный фильм, в котором пара сыграла эпизодические роли.

קן, 1960 בקירוב, תצריב, 5.5x24.32 ,אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות, מתנת האמנית )1970 ),Art of Museum Aviv Tel of collection, 5.5x24.32, etching, 1960. ca, Nest (1970 (artist the of g

“Nest” (ca. 1960). Etching, 5.5 × 24.32 cm . ollection of the Tel Aviv Museum of Art Gift of the artist 1970)

Творчество Беллы Брисель сложно однозначно классифицировать. В ранние годы её работы отличались использованием символов из еврейской мистики, христианской и византийской иконографии, а также мифологических сюжетов, переплетающихся с образами женских фигур.  Композиции были часто круглыми или симметричными, напоминая о древних ритуалах и вечных циклах природы. Этот этап её творчества можно связать с сюрреализмом, но при более глубоком анализе становится понятно, что Белла строила не столько внешний, сколько внутренний мир, полностью сосредоточенный на личном духовном опыте.
Позже фигуры на ее работах становятся более абстрактными: тела постепенно исчезает, остаются только головы и руки – символы сознания, эмоций и самовыражения. Она стремилась стереть границы между образами и фоном, создавая ощущение единства и целостности. «Для меня главное – передать то состояние, когда нет разделения, когда ты сливаешься с миром и собой», – говорила художница.

В 1950-60-е годы Белла Брисель и её партнёр по жизни и искусству, художник Сиома Барам заняли в израильском арт-мире уникальную нишу. Они были словно загадочная пара, время от времени появляющаяся в Израиле с совместными выставками, которые привлекали внимание публики и критиков. Две такие выставки, в 1956 (еще в Доме Дизенгофа) и 1969 годах, прошли в Тель-Авивском музее искусств, однако её работы долгое время не находили признания в художественном мейнстриме Израиля. Тогда её работы не получили должного признания и были восприняты как нечто маргинальное, оторванное от основных художественных течений Израиля. Многие из картин с тех выставок поступили в музейную коллекцию, часть из них была подарена художницей, часть приобретена музеем, а ещё позже в коллекцию попали работы из собрания А. Калмана в память Мэри и Отто Зонненфельд. Лишь спустя несколько десятилетий музей стал пересматривать её наследие. В 2022 году после 50 лет в запасниках несколько картин Брисель были представлены в разделе «Обетованная земля» на выставке «Материальное воображение» — раздел, а затем уже возник проект, посвящённый её творчеству.

בלה בריזל, חסות 1957, צילום אבי אמסלם אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

בלה בריזל, חסות 1957, צילום אבי אמסלם אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

Куратор выставки, Ади Дахан, провела глубокое исследование, собрав сотни работ из разных коллекций и изучив архивы, чтобы представить полную картину жизни и творчества художницы, что уже само по себе подчеркивает важность музейной работы как способа восстановления забытых голосов и переосмысления историй. Ади Дахан ещё до официального решения музея устроить выставку Беллы Брисель, начала тщательное исследование ее жизни и творчества и ей удалось собрать сотни произведений из разных частных коллекций и архивов.

Но как же так получилось, что Белла Брисель исчезла из памяти? Некоторые из причин – довольно обыденные. Во-первых, в маленькой стране с почти отсутствующей культурой сохранения наследия отсутствие потомков означает верный путь к исчезновению. Её жизнь на уединённом острове, вдали от арт-кружков и локальных сообществ, тоже не способствовала сохранению её памяти. Но причины куда глубже.
Брисель была по сути «одиночкой в живописи». Она стремилась к единому, слитному существованию, стирая границы между фигурами, а также между фигурами и фоном. В интервью 1969 года она описывает эти отношения так:
«Сначала я писала целые фигуры, но со временем они сократились до голов и лиц – композиции из двух, трёх, четырёх, а порой и большего числа голов. Лицо к лицу, головы, поддерживающие друг друга, обращённые друг к другу. Это тихое противостояние лиц – разных, но имеющих между собой много общего. Я хотела бы, чтобы связь между лицами в моих картинах была органичной – как связь между камнями в одной породе или между листьями, окружающими ствол дерева».

בלה בריזל , שלווה 1953 צילום אבי אמסלם

בלה בריזל , שלווה 1953 צילום אבי אמסלם

Выставка завершается показом произведений современных израильских художниц – участниц диалога с наследием Брисель. Среди них Омер Халперин, Ханита Илан, Мерав Камель, Эти Леви, Томер Розенталь, Эстер Шнайдер и Шахар Яхалом. Их работы развивают идеи, заложенные Беллой, и показывают, как её видение продолжает жить и влиять на новое поколение творцов.

Музей пока закрыт. Следить за днями и часами на сайте  Тель-Авивского музея искусств – https://www.tamuseum.org.il/

 

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