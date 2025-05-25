Спокойствие духа?

Верхнее фото: Мария Салех Махаммид. Кислородный баллон. 2025. 700 х 210. מריה סאלח מחאמיד מחולל חמצן תפור על בד קנבס . Фото – Даниэль Ханох.

Я видела работы Марии Салех Махаммид прежде не раз – в музее «Мишкан ле-Оманут» в Эйн-Харод, в Герцлийском музее, в музее Израиля в Иерусалиме, в Художественном музее Петах-Тиквы, в галерее «Майя» в Кирьят ха-Млаха, в Доме художников в Иерусалиме, в Тель-Авивском музее искусств. Не просто видела, а запомнила когда и где. Потому и перечислила – как доказательство того, что ее работы не забываются, не стираются из памяти. Сейчас картины Марии Салех Махаммид снова можно увидеть – в том же Тель-Авивском музее искусств, где до 18 октября проходит ее персональная выставка «Умиротворение духа». Как написано в релизе «серия монументальных инсталляций, созданных в разгар войны». Огромные работы: каждый холст, сшитый из дюжины кусков ткани, – размером с киноэкран. На холстах, полных драмы и пронизанными тайнами – рассказ, повесть, исповедь. То, что нужно выплеснуть – то, что нужно поведать. То, что необходимо рассказать и показать так, как умеет Мария Салех Махаммид, которая рисует углем, практически танцуя на холсте, оставляя на нем отпечатки рук, ног, стоп, всего тела, взаимодействуя с материалом физически, в буквальном смысле оставляя свой отпечаток – отпечаток тела и души. Суфийский танец на монументальном холсте. Хореограф и солистка – сама же художница. Темы: внешний хаос и внутренний покой, идентичность, материнство, телесная и духовная уязвимость, семейные истории, изгнание и насилие, память тела, биография ее отца и его политическая деятельность, личные переживания и коллективные травмы, включая палестино-израильский конфликт и войну в Украине. Выставка называется «Раxат ар-Рух» на арабском, или «Нахат ха-руах» на иврите. На арабском «Раxат ар-Рух» означает что-то вроде «покой духа».

В ее угольных «рисунках» множество символики и архетипических образов, что придаёт им универсальность и позволяет затрагивать экзистенциальные темы, выходящие за рамки конкретного времени и места. Её произведения часто сравнивают с творчеством таких художников, как Эдвард Мунк и Уильям Кентридж за их эмоциональную насыщенность и символизм.

Махаммид была удостоена нескольких престижных наград, включая премию Беатрис Колинер для молодых израильских художников (2021–2022) и премию Раппопорта для перспективных израильских художников (2023).

Ее нынешняя выставка «Рахат ар-Рух» – «Умиротворение духа» – искусство на грани боли и исцеления, мощное высказывание, созданное в разгар военных действий, одновременно перформанс и исповедь, дневник, где есть ссылки и ассоциации, указывающие как на привычные реалии, так и на придуманные. Этот визуальный дневник занимает весь зал. Дневник, выполненный без предварительных набросков или планов. Мария Салех не делает эскизы заранее – просто входит в поток и начинает творить.

Мария Салех Махаммид родилась в Умм аль-Фахме – городе, название которого означает «мать угля», потому что жизнь многих его жителей зависит от производства древесного угля, их традиционного заработка. Махаммид использует уголь, рисуя именно углем на своих полотнах: уголь и как символ, и как инструмент и как то, что окружало ее с детства в Умм аль-Фахме, хотя сейчас она живёт и работает в деревне Эйн-Махель.

Образы, населяющие её полотна, в часть которых вшиты мешки и саваны, — лошади, птицы, камеры наблюдения, медицинское оборудование, бульдозеры и оружие, флаги – приобретают мифологическую силу. Лошади, несмотря на детскую травму, связаны у неё с ощущением свободы: «Когда я не могу сдвинуться с места в работе, я начинаю рисовать лошадей». Бегущие (а может то летящие) лошади становятся средством преодоления страха и источником энергии. В этих образах для неё есть какая-то мощь и свобода. Часто в картинах появляется и сама художница, точнее ее силуэт, в основном со спины – как пограничный образ. Она рисует саму себя – то подростком, то молодой женщиной, рядом – птицы и лошади.

Несмотря на размеры, эти огромные полотна напоминают рисунки – спонтанные, насыщенные, энергичные. Некоторые холсты выглядят как древние наскальные петроглифы, другие – как современное авангардное искусство. Но за этим успокоением стоит внутренний шторм. В каждом жесте, в каждой линии угадывается напряжение. Рисунки-гиганты, рисунки-процесс как способ выживания, как средство сохранения внутреннего равновесия в условиях кризиса. Это не просто рисунки – это следы жизни, боли, поиска. Работы, в которые художница вписала саму себя.

На выставке в Тель-Авивском музее можно также посмотреть короткометражный фильм, подготовленный музеем, в котором показывается, как художница работает у себя в студии – без предварительных эскизов, почти в трансе. Она входит в процесс целиком, физически, эмоционально. Её искусство – это не результат, а путь. В этом – сила ее работ, «разговаривающих» со зрителями на самом глубоком уровне – без слов, но через жест, дыхание, память, балансирует на границе между движением и памятью.

Махаммид работала в течение шести месяцев, предшествовавших открытию выставки, поскольку она могла начать создавать работы только после того, как узнала, в каком зале они будут выставлены, каковы размеры стен, где она может разместить каждое произведение – будь то диптих или триптих.

Выставка продлится до 18.10.25

Куратор: Анат Данон-Сиван | Ассистентка куратора: Наама Бар-Ор

Сайт – https://www.tamuseum.org.il

Текст – Маша Хинич. Все иллюстрации (фото – Даниэль Ханох) предоставлены пресс-отделом Тель-Авивского музея искусств.